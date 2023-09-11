新竹漁港【南寮漁港一日遊】17公里海岸線/波光市集/魚鱗天梯/南寮漁港美食

說到新竹近郊景點，除了大家熟悉的六福村、綠世界、新竹動物園以外，別忘了還有規畫越來越完善的南寮漁港，今年更推出了「波光市集」，周邊還有「魚鱗天梯」、「17公里海岸線」等，都是來這必訪的人氣打卡景點，本篇就跟著小編來趟新竹小旅行，到南寮漁港一日遊吧！

南寮漁港夯活動

颱風海葵逼近 新竹市國際風箏節宣布延期至9、10日舉行

【新竹年度盛會】新竹市國際風箏節

2023國際風箏節以「海想來」為主題，放飛壯觀的海洋造型風箏，包含全球最大的30米鯨魚風箏，以及泰國的泰國神、新加坡的魚尾獅、瑞士的瑞士牛及美國的美國人造型風箏，展現多元異國風情，而晚上的夜光風箏更是不容錯過，將以更加豐富、精采的風箏觀摩秀，回饋市民朋友多年來對風箏節的支持，讓大家抱著「還想來」的驚喜與期待。

南寮漁港

【新竹南寮漁港】距離市區開車僅需20分鐘的路程，漁港前身為「竹塹港」，於18世紀時擔任臺灣西部的貿易重要出入口，隨著歷史變遷及天然條件的改變，隨後興建「南寮漁港」以及最新的規劃「新竹魚港」，但無論是哪一個名字，在經歷多次的轉型規劃後，今日已成為新竹市區近郊中，可以購買海鮮、拍照賞景、運動休閒等鬧中取靜的一處假日踏青海岸線了。

南寮漁港交通

開車前往

國道１號(地圖導航)： ( 往新竹 ) 」→接光復路→沿著東大路（縣道 122 號）直行到底→沿海濱路直行至南寮漁港。

國道 3 號 地圖導航) ( 往芎林」 ) → 接台「 68 線東西向快速道路」往西直行到底→接榮濱路→接南寮大道直行至南寮漁港。

停車場

大眾交通工具

南寮漁港一日遊路線

南寮漁港遊客中心

渡假風滿載的地中海建築

以往聽到「遊客中心」不免覺得就是一處上廁所及解決疑難雜症的政府單位，但南寮漁港的遊客中心在109年大翻修後變得很不一樣，不僅有4座溜滑梯、觀景平台、還有夏季親子沙灘戲水池等，宛如一座小型遊樂園場，建築本身也是藍白相間的地中海風格非常有度假氣氛，是真正屬於「遊客」的4層樓空間。

白色溜滑梯

在四座溜滑梯中，最熱門的就是一進到室內就可以看到的這座高達2層樓，長約13.5公尺的迴旋巨型溜滑梯了，從二樓一路直達中庭的純白鐵製溜滑梯外型簡約，遠看是大人拍照的裝置藝術，免費入內體驗的高速刺激也令孩童們玩得不亦樂乎。

夏日戲水池

走出室外還有一整片由沙坑、磨石子溜滑梯、以及戲水池所組成的夏日戲水廣場，其中還有巨型烏龜、八爪章魚、螃蟹等裝置藝術穿差其中，成為親子同樂的美拍點，夏天只要帶上輕便泳衣就能在這裡暢遊一整個下午！

南寮漁港波光市集

座落於漁港旁一整排簍空的波浪形建築，就是今年8月才剛落成的南寮漁港新地標【波光市集】，擁有高顏值的臨海網美市集一開幕就成為了拍照打卡的焦點，入夜後市集的燈火穿梭在簍空的建築間，並倒映在緊鄰的漁港水面上，成為了名符其實的「波光市集」。

週末限定的市集是由原本「新竹漁港直銷中心」外的70多個老攤販所組成，在經由設計師巧手包裝打造後，不僅保留老味道的飲品、炸物、燒烤，海鮮美食，換然一新的市集空間更提高旅遊品質，搖身一變成為港邊的假日小祭典。

南寮漁港魚鱗天梯

新竹的河畔 IG 打卡熱點除了頭前溪的「豆腐岩」以外，南寮漁港岸邊還有一處「魚鱗天梯 」，取代傳統一成不變的消波塊形狀，使用魚鱗狀的階梯式造型作為防波海岸，不但具有原本的防洪功能，且還兼具安全、休憩、美觀，讓民眾可以更接近海面，也是來新竹必拍的一處打卡點。

南寮漁港美食推薦

南寮海屋 Cafe

外表頗有衝浪店風格的彩繪小屋【南寮海屋 Cafe 】是一家窯烤披薩美食店，充滿異國風的空間讓人很難不注意到他的存在，除了窯烤披薩外，外面吃不到的「印度烤雞」、以及入口即化的「豬肋排」更是每桌必點的重點菜色，每道菜都是使用窯火慢烤，每到假日總是一位難求，欲前往用餐的話建議提早預訂喔！

HI HAI 手作輕食

延續遊客中心的地中海度假氣氛，在不遠處還有一處超chill的慵懶貨櫃屋美食【HI HAI】，白底搭配木質調的網美文青風格主體，一直延伸到前方草地的白色躺椅區的整個空間超適合慵懶的躺在這發呆拍照度過週末，環境好拍以外用心製作的餐點也獲得不少好評，如「肉醬亨亨堡」、「布郎尼加冰淇淋」、或是氣泡飲及奶茶等也都經濟實惠。