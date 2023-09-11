新竹漁港【南寮漁港一日遊】17公里海岸線/波光市集/魚鱗天梯/南寮漁港美食
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文章類別：旅遊-國內旅遊
縣市地區：新竹市 > 北區
說到新竹近郊景點，除了大家熟悉的六福村、綠世界、新竹動物園以外，別忘了還有規畫越來越完善的南寮漁港，今年更推出了「波光市集」，周邊還有「魚鱗天梯」、「17公里海岸線」等，都是來這必訪的人氣打卡景點，本篇就跟著小編來趟新竹小旅行，到南寮漁港一日遊吧！
延伸閱讀
南寮漁港夯活動
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【新竹年度盛會】新竹市國際風箏節
活動日期：2023/9/2(六)15:00-20:00、9/3(日)15:00-18:00 (因颱風因素，新竹風箏節將由後一週舉行) 活動地點：南寮漁港-國際風箏賽場 更多新竹風箏節活動資訊：新竹市國際風箏節
2023國際風箏節以「海想來」為主題，放飛壯觀的海洋造型風箏，包含全球最大的30米鯨魚風箏，以及泰國的泰國神、新加坡的魚尾獅、瑞士的瑞士牛及美國的美國人造型風箏，展現多元異國風情，而晚上的夜光風箏更是不容錯過，將以更加豐富、精采的風箏觀摩秀，回饋市民朋友多年來對風箏節的支持，讓大家抱著「還想來」的驚喜與期待。
南寮漁港
位置：新竹市北區新港四路 電話：(03)536-6210
【新竹南寮漁港】距離市區開車僅需20分鐘的路程，漁港前身為「竹塹港」，於18世紀時擔任臺灣西部的貿易重要出入口，隨著歷史變遷及天然條件的改變，隨後興建「南寮漁港」以及最新的規劃「新竹魚港」，但無論是哪一個名字，在經歷多次的轉型規劃後，今日已成為新竹市區近郊中，可以購買海鮮、拍照賞景、運動休閒等鬧中取靜的一處假日踏青海岸線了。
南寮漁港交通
開車前往
- 國道１號(地圖導航)： 下「新竹交流道(往新竹)」→接光復路→沿著東大路（縣道122號）直行到底→沿海濱路直行至南寮漁港。
- 國道3 號(地圖導航)： 下「竹林交流道(往芎林」)→接台「68線東西向快速道路」往西直行到底→接榮濱路→接南寮大道直行至南寮漁港。
停車場
大眾交通工具
南寮漁港一日遊路線
租南寮漁港腳踏車 → 南寮遊客中心 → 17公里海岸線（南寮魚鱗天梯ー海天一線看海區ー金城湖賞鳥區ー香山濕地賞蟹步道ー香山豎琴橋ー十七公里南港站等）→ 波光市集 → 「南寮海屋Cafe」 或 「HI HAI」用餐 →還車
南寮漁港遊客中心
位置：新竹市北區南寮街261號（Google地圖導航） 開放時間：09:00~17:30
渡假風滿載的地中海建築
以往聽到「遊客中心」不免覺得就是一處上廁所及解決疑難雜症的政府單位，但南寮漁港的遊客中心在109年大翻修後變得很不一樣，不僅有4座溜滑梯、觀景平台、還有夏季親子沙灘戲水池等，宛如一座小型遊樂園場，建築本身也是藍白相間的地中海風格非常有度假氣氛，是真正屬於「遊客」的4層樓空間。
白色溜滑梯
在四座溜滑梯中，最熱門的就是一進到室內就可以看到的這座高達2層樓，長約13.5公尺的迴旋巨型溜滑梯了，從二樓一路直達中庭的純白鐵製溜滑梯外型簡約，遠看是大人拍照的裝置藝術，免費入內體驗的高速刺激也令孩童們玩得不亦樂乎。
夏日戲水池
走出室外還有一整片由沙坑、磨石子溜滑梯、以及戲水池所組成的夏日戲水廣場，其中還有巨型烏龜、八爪章魚、螃蟹等裝置藝術穿差其中，成為親子同樂的美拍點，夏天只要帶上輕便泳衣就能在這裡暢遊一整個下午！
南寮漁港波光市集
位置：新竹市北區新港三路3號（Google地圖導航） 市集時間：每週四、五、六、日及國定假日， 11:00~20:00 市集資訊：南寮波光市集
座落於漁港旁一整排簍空的波浪形建築，就是今年8月才剛落成的南寮漁港新地標【波光市集】，擁有高顏值的臨海網美市集一開幕就成為了拍照打卡的焦點，入夜後市集的燈火穿梭在簍空的建築間，並倒映在緊鄰的漁港水面上，成為了名符其實的「波光市集」。
週末限定的市集是由原本「新竹漁港直銷中心」外的70多個老攤販所組成，在經由設計師巧手包裝打造後，不僅保留老味道的飲品、炸物、燒烤，海鮮美食，換然一新的市集空間更提高旅遊品質，搖身一變成為港邊的假日小祭典。
南寮漁港魚鱗天梯
位置：新竹市北區新港路（Google地圖導航）
南寮漁港腳踏車 & 17公里海岸線
新竹市的行政區域面積雖然是全台倒數，但這連綿的【十七公里海岸線】卻奪得「北台灣最北自行車道」的美稱。
旅人們可在此租一台自行車，由起點「南寮漁港旅遊服務中心」，一路沿著「魚鱗天梯」、「看海公園（海天一線看海區）」等，一路到「香山沙丘」，來回共34公里，約4個小時的路程，不妨預留個半天的時間邊賞景邊拍照，細細品味這兼具生態及美學的海岸線吧！
沿途可停留散步的地方高達10處以上，包含「魚鱗天梯」、由建築大師貝聿銘所設計，自然融入海岸線空間的建築「新竹市環境保護局」、利用焚化爐灰燼所建構而成的「海天一線看海區」、被譽為北台灣最佳賞鳥景點並可欣賞200多種鳥類的「金城湖賞鳥區」、長達250公尺可看到30種以上螃蟹的「香山濕地賞蟹步道」、伴隨藍天白雲吸引眾多攝影愛好者前來取景的「香山豎琴橋」，最後別忘了跟終點的「十七公里南港站」瞭望台來張合影。
南寮漁港美食推薦
南寮海屋Cafe
位置：新竹市北區南寮街189號（Google地圖導航） 營業時間：11:30~22:00（週一、二公休） 推薦必點：窯烤披薩、印度烤雞、豬肋排
HI HAI 手作輕食
位置：新竹市北區號與374-65號（Google地圖導航） 營業時間：16:00~22:00（週六：14:00~24:00、週日：14:00~22:00、週一公休） 推薦必點：肉醬亨亨堡、布郎尼加冰淇淋、飲品
延續遊客中心的地中海度假氣氛，在不遠處還有一處超chill的慵懶貨櫃屋美食【HI HAI】，白底搭配木質調的網美文青風格主體，一直延伸到前方草地的白色躺椅區的整個空間超適合慵懶的躺在這發呆拍照度過週末，環境好拍以外用心製作的餐點也獲得不少好評，如「肉醬亨亨堡」、「布郎尼加冰淇淋」、或是氣泡飲及奶茶等也都經濟實惠。
新竹景點最夯TOP5
新竹一日遊景點攻略
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