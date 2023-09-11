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＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品健康低負擔～快趁優惠通通喝起來～林口長庚飲料推薦

2023-09-11 17:22:46 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：102
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1345篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：thirtea三十茶林口長庚店
phone03-3270-958
place桃園市龜山區復興北路12號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

三十茶林口長庚店位於長庚商圈內，附近超多美食，是長庚人覓食的主要區域，三十茶林口長庚店位於醒目的大馬路上，

路過很難不注意到，新大樓的店面看起來超氣派，還有挑高的招牌，相當吸引人，這家主打養生健康的三十茶，符合長庚人注重健康的需求~

開業短短時間就累積大批注重健康的粉絲，這一檔周年慶買一送一活動，連續五週的活動，推薦大家趁好康來喝爆三十茶！

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

三十茶林口長庚店外光明亮，整體設計相當有質感，裝潢風格相當爽朗～給人一種很清新的FU，凸顯出三十茶天然的理念

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

三十茶林口長庚店附近超多美食，不論吃正餐或下午茶，選擇超級豐富，吃飽後就想來杯解解饞的飲料，三十茶就是不賴的好選擇~

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

三十茶林口長庚店不定期推出各種活動，三不五時就有促銷好康，招牌混珠手工製作，省錢王推薦首次喝三十茶的朋友一定要點來喝~

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

三十茶林口長庚店菜單

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

三十茶林口長庚店優惠　買一送一

LINE_ALBUM_各門市週年慶活動圖_230901_3.jpg

混珠清境烏龍拿鐵 M55 L65

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

看看這個晶瑩剔透的混珠，每一顆圓滾滾的相當飽滿，一入口咬勁十足，彈性明顯比一般珍珠更Q~

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

搭配特調的清境烏龍拿鐵，烏龍茶香氣特別明顯，而且不會苦澀，跟澀得要命的烏龍茶品牌相比，我覺得三十茶好喝許多~

喜歡口感豐富的飲品，省錢王推薦這杯人氣NO1的混珠清境烏龍拿鐵唷！

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

烏龍凍古樹拿鐵 M55 L65 

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

烏龍凍古樹拿鐵，茶味特別強烈，但喝玩也不怕會因為咖啡因而心悸，濃香的茶韻令我愛不釋手，一口接一口喝個不停！

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

烏龍茶凍古溜古溜相當滑順，搭配滑順的古樹拿鐵，嚴選的古樹紅茶，市面飲料店很少用這麼好的紅茶，跟牛奶調配黃金比例，滋味有夠順！

雙倍的茶香好滋味，喜歡茶味重一點的朋友，推薦來三十茶就喝這杯烏龍凍古樹拿鐵！

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

白木耳水果露 M68 

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

養生首選的白木耳水果露，是三十茶人氣的熱賣飲品，木耳豐富的膳食纖維，營養素十足，喝完相當有飽足感～

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

這杯白木耳水果露，熱量超低、微微甜度，廣受長輩及病患家屬的喜愛，附近很多企業也超愛訂這一味！

吃得到新鮮水果果肉、滑順的木耳不會過濃稠，外頭木耳一杯都要賣上一百，來三十茶花銅板價就喝得到～

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

招牌枸杞菊花 M45 L58

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

原茶系列除了常見的青茶、烏龍茶、紅茶、綠茶，招牌枸杞菊花沒有咖啡因，濃郁菊花香氣，立刻補充滿滿的元氣～

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

清涼解渴隨時都可以喝，不怕會因為咖啡因睡不著覺，這款廣受長輩喜愛，一般飲料店都喝不到這種天然的飲品～

誰說喝飲料一定很不健康，這款滋陰補陽，累積滿滿ENERGY的好喝飲品，買給長輩喝不怕被打槍！

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

手打芋泥珍珠拿鐵 M65 L75 

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

芋頭控點這杯就對了！林口長庚地區比較少有芋頭飲品店，這家三十茶手打芋泥珍珠拿鐵是目前長庚地區的第一名～

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

使用紫署跟芋頭兩種可口配料，吃得到真實的芋頭濃稠口感，裡頭還有咬勁十足的芋頭珍珠，

以鮮奶為基底，增添滑順口感，真材實料～喝上一杯就超級飽！

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

thirtea三十茶 林口長庚店　５大特色

1. 主打健康天然的手搖飲-三十茶，歡慶週年慶～三十茶長庚店，位於飲料一級戰區，靠著好口碑殺出一條路，這一檔連續5週買一送一好康活動，十款人氣飲料通通不錯過，來林口逛outlet時，千萬別錯過30茶

2. 招牌混珠堅持純手工製成，軟Q頗有咬勁～基底招牌清境烏龍拿鐵，黃金比例調配絲滑好順口～使用原生種茶樹製成的古樹紅茶，搭配爽脆的烏龍凍，雙倍茶韻滋味更加迷人

3. 白木耳水果露選用新鮮當季水果，吃得到爽脆果肉，木耳滑順不會過於濃稠，補充滿滿膳食纖維就喝這一杯，廣受長庚人的喜愛，想要喝健康養生的飲品，點這杯就對了

4. 招牌枸杞菊花香氣十足，喝起來相當順口，沒有咖啡因，對身體相當好，是一般飲料店超少見的飲品選擇，清涼解渴補充滿滿元氣，買給長輩喝都說超級喜歡~

5. 三十茶相當講究衛生健康、店員服務親切、出餐動作迅速，我看許多醫院從業人員都指名要喝這一家，來林口長庚逛街吃美食時，記得趁優惠活動，帶上2杯好喝的三十茶喔！

＊（林口飲料）三十茶林口長庚店～連續一個月買一送一！招牌飲品

💭店家資訊 thirtea三十茶 林口長庚店
🏠地址: 桃園市龜山區復興北路12號(近林口長庚站)
⏰時間: 11:00-21:30 六日1200-2100
☎️電話: 03-327-0958
😪公休: 無休
💲消費: 現金、Linepay、外送平台
💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100076169122187
💬IG:     https://www.instagram.com/thirtea30/            
🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406660193


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