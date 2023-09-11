+（彰化飲料）沐茶府～員林飲料推薦！綠豆沙牛奶、綠茶凍鮮奶茶～彰化自創飲料品牌千萬別錯過！沐茶府菜單

我到每個縣市都會想喝在地的飲料品牌，這家彰化朋友推薦給我的沐茶府，堅持自己熬煮配料，茶飲新鮮滋味特別美味～

在地深耕多年，老闆非常用心經營，就是要給客人喝到最棒的滋味，怪不得許多客人不畏風雨，每天都要來報到！

招牌綠豆沙牛奶、滑順仙草蜜、茶香十足綠茶凍紅茶拿鐵、抹茶控必喝抹茶拿鐵、酸甜開胃百綠雙Q、超大碗綜合嫩仙草～

豐富多樣化的選擇，超過一百種品項，就算連續喝三個月也喝不完，彰化在地年輕人創立的好店，身為省錢王一定要大力推薦！

沐茶府位於埔心的市中心，鄰近埔心鄉公所、埔心圖書館地點相當好，附近許多美食選擇，許多南彰化人都會來這邊覓食～

沐茶府營業時間蠻長，一大早就開門，明明下著大雨，還是澆熄不了客人想喝飲料的心情～

生意超級好客人一個接一個，就是為了一杯杯真材實料的飲料店而來！

堅持自己挑選原物料，用心烹煮不買速成的罐頭，就是要給客人喝到，實實在在的好喝飲品～

會知道沐茶府就是看了YT介紹，國民姑丈羅時豐YT就曾來訪過，影片中感受到店家對飲料品質的用心

老闆介紹豐富品項超仔細，面對客人的詢問不會不耐煩，加倍認真的努力態度令我相當感動，這次來彰化找朋友，就特地來朝聖沐茶府

沐茶府菜單

沐茶府提供多元支付，也有許多配合的聯名優惠廠商，包含大員林生活圈社團認同卡、埔心圖書館跟員林大潤發，全品項不論外送自取都有買五送一，真的非常划算~

一杯杯飲料不僅好喝，外觀也相當好看，色香味俱全，清涼解渴，怪不得很多鐵粉一天就要來上好幾杯~

綠豆沙牛奶 M$45 L$55

我很喜歡喝綠豆沙，新竹、台中名店我都喝過，沐茶府堅持自己熬煮的綠豆沙，加入新鮮牛乳，口感濕滑，同時又可以感受到綠豆的沙沙口感~

沐茶府綠豆香氣十足，清涼消暑的絕佳飲品選擇，也是沐茶府人氣招牌飲品，綠豆沙牛奶甜度抓得剛剛好，相當順口，香氣十足我超喜歡！

綠茶凍紅茶拿鐵 M$45 L$60

沐茶府人氣配料綠茶凍，使用新鮮綠茶製作，吃起來口感滑嫩帶點微微脆度，搭配紅茶拿鐵，兩種茶味一次滿足～

滑順的紅茶拿鐵，跟清爽的綠茶凍，搭配起來超速配～茶香十足、淡淡甜度，我非常喜歡的鮮奶茶滋味！

抹茶拿鐵 M$45 L$60

身為抹茶控當然不能錯過抹茶拿鐵，我選擇無糖，本身的微微甜度，喝起來相當順口～

抹茶香氣湧上鼻腔，滋味相當迷人，鮮奶跟抹茶的比例抓得剛剛好，喜歡抹茶的朋友來沐茶府就喝得到喔！

葡萄柚百香綠茶 M$50 L$65

夏季就想喝杯滿滿配料的水果飲品～百香果、葡萄柚兩種酸勁十足的水果，搭配基底綠茶，喝起來相當爽口，還能吃到滿滿果肉～

尤其夏天就想喝些酸酸的才開胃，來上一杯葡萄柚百香綠茶立刻食指大動，原本食慾不佳的我，立刻大口開吃彰化美食～

百綠雙Q M$40 L$50（珍珠加椰果）

沐茶府這杯百綠雙Ｑ，充滿我學生時代的回憶，當年很紅的橘Ｘ工坊就靠這一味打響名號，但現在都喝不到～

沒想到來沐茶府就能喝到，這一杯料好實在，口感豐富的百香綠茶雙Ｑ飲品，酸甜開味口感超豐富，喝上一杯就超飽足！

仙草蜜 M$35 L$45 （仙草甘茶+嫩仙草凍）

仙草蜜使用仙草甘茶搭配嫩仙草凍，原物料使用員林在地的百年仙草，相當具有相當特色，新鮮滑嫩的口感相當順口～

仙草香氣充滿口中，非常解渴的好滋味，滑嫩的仙草一溜煙就喝下肚，搭配炸物、燒烤相當爽口的飲品選擇！

綜合嫩仙草（三種配料）$50

仙草不只可以做成飲品，也可做成嫩仙草凍冰品，接下來還有冬天限定燒仙草可以暖暖身子～退火消暑的仙草，不僅好吃還能降火氣！

點上一大碗綜合嫩仙草，三種美味的配料都是店家自己熬煮，再加上奶球及黑糖冰沙，超大一碗吃起來有夠飽足～～

超推薦這個嫩仙草配料，入口即化，滑嫩的口感，跟一般比較有硬度的仙草完全不同，真的好喜歡沐茶府喔～

沐茶府還有超豐富的飲品選擇，料好實在，下次來彰化還要再來報到，推薦這家在地人激推的飲料好店給大家朝聖囉

沐茶府 MUCHAFU ６大特色

1. 埔心在地人氣飲料店－沐茶府，我看羅時豐姑丈介紹後就一直想喝，老闆把客人當作自己朋友一樣互動，累積大批粉絲，就算下著雨，也澆不熄客人要喝沐茶府的渴望

2. 豐富多樣化頗品項，想喝酸的、甜的、料多、無糖通通有～招牌綠豆沙牛奶，堅持自己熬煮，綿密沙沙口感，加入鮮奶後變得好滑順，甜度抓得恰到好處，千萬別錯過

3 配料堅持自己熬煮，大甲芋圓超Q彈、紅豆綠豆軟綿口感沙沙、珍珠圓潤飽滿頗有咬勁，嫩仙草滑嫩古溜～吃上一大碗綜合嫩仙草，加奶球香味四溢，清涼消暑超幸福

4. 百綠雙Q、葡萄柚百香綠茶酸勁十足，提振食慾讓我味蕾大開，炎炎夏日就要喝水果系列！充滿古早味的仙草蜜，超嫩的仙草凍，跟仙草甘草一溜煙就滑進肚子裡～

5. 抹茶拿鐵用料相當實在，抹茶香味破表，喝起來不會苦澀，身為抹茶控千萬不能錯過！綠茶凍紅茶拿鐵，手工綠茶凍相當清爽，搭配紅茶拿鐵兩種滋味一次喝個夠！

6. 老闆充滿熱情，對自家飲料相當用心，幽默風趣喝過就會上癮！與在地諸多品牌合作聯名優惠，買五送一非常划算，推薦來彰化一定要特別來朝聖，連國民姑丈都推薦的好滋味－沐茶府喔～

💭店家資訊 沐茶府 MUCHAFU

🏠地址: 彰化縣埔心鄉員鹿路二段378號1樓

🚌交通: 近埔心國中

☎️電話: 04-828-5185

⏰時間: 0900-2100

😪公休: 無休

💰消費: 現金、外送平台、聯名優惠、LINE@ lin.ee/KROI4aI

💬粉專: https://www.facebook.com/MUCHAFU888/?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406670721

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