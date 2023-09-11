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【台中豐原】國王的茶-鎌村店｜台中飲料推薦，人氣胖胖杯手搖飲，超大杯更滿足！ - 貪吃猴的幻想

2023-09-11 21:48:49 貪吃猴 人氣：104
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貪吃猴

發表篇數：634篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：國王的茶-豐原鎌村店
phone09-3088-0311
place台中市豐原區鎌村路401號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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從豐原發跡國王的茶又有新店開幕囉！在台中擁有許多連鎖店人氣胖胖杯飲品國王的茶，在豐原鎌村路也開了一間，離我不遠剛好來嘗鮮一下，不必跑到豐原市區這邊就能喝到真是很方便。之前就有買過他們家的飲料，品質還不錯又好喝，重點是超大容量的胖胖杯真的可以讓你喝很久有夠滿足。這次都選了一些比較特別口味的茶飲系列，我個人也滿喜歡的，來分享給大家~

國王的茶豐原鎌村店開幕優惠！！
【09/16(六)－09/20(三)】
♦️ 來 店 買 1 送 1 ♦️
♦️ 外 送 買 5 送 1 ♦️
《任買一杯就送一杯招牌蔗香紅》
《贈送招牌蔗香紅可選甜度冰塊》
《買 XL杯送XL杯 ； 買L杯送L杯》

國王的茶-豐原鎌村店
地址:台中市豐原區鎌村路401號
電話:0930-880-311
時間:07:00-20:00
粉專:請點我

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國王的茶鎌村店位置

新開幕國王的茶豐原鎌村店，位在豐原鎌村路上靠近潭子交界這一帶，附近想喝飲料的上班族又多了一個新選擇，不必再到豐原市區那邊還需要一段路，就近也能買到胖胖杯手搖飲。

近期開幕掛上紅布條很有喜氣，路過想不注意都難。他們家飲料品項選擇很多，還有許多口味沒喝過，趁著新店來買些飲料嘗嘗鮮~

國王的茶鎌村店環境介紹

店面在大馬路旁臨停買一下很方便，當天也是有不少路人看到新店開幕來購買

節能環保可以自己攜帶保冰杯，不分L杯或XL杯，飲品再折5元喔

飲料現做都需要時間，遇到人多可能又要多等一會兒，建議可以加入店家LINE好友或打電話先預訂，直接到店馬上拿可以省不少時間。

店家LINE掃碼: https://line.me/ti/p/9O2UtIjPuc

要注意的是目前店家沒有免費提供塑膠袋喔~是需要購買的，可以自己攜帶保冷袋或購物袋去裝

國王的茶菜單價位

國王的茶飲品最便宜品項只要25元起，其他系列飲品大多在40、50上下左右，多5元就能享受胖胖杯的大容量算是CP值很高。國王的茶更有豐富多樣的飲品可以選擇，像是茶系列、鮮奶系列、果茶、多酚還有咀嚼系喜歡的口感系列應有盡有，還可以另外加購配料滿足你的味蕾。

飲品都能客製化選擇冰塊及甜度，但有部分飲料他有固定的甜度，菜單上都有標示

XL特大胖胖杯不僅在容量上更滿足，店家在給配料也都不手軟

香濃純鮮奶，絕對是真材實料

點了一杯嫩仙草奶茶，一整杯仙草凍都給你，非常有料

我最愛的百香果，吃的到原汁顆粒，搭配特調飲品味道也很棒

多酚跟鮮奶的漂亮漸層，顏色也是好好看，等不及想回家喝了~

這次選了幾款是我之前沒喝過，感覺也很不錯，趕快來跟大家分享口感

店家熱門招牌蔗香紅茶，選用的糖是使用二砂糖慢火熬煮，加入茶裡面調配，喝起來茶香味十足且順口好喝。

蔗香紅茶喝過之後，很有以前古早味紅茶的風味，非常耐喝，茶的口感相當順喉又不會澀澀的，在茶的尾韻慢慢感受到蔗糖的香氣，小時候最愛的就是這一味。

原汁百香果冬瓜

百香果+冬瓜真是絕妙的組合，也是我頭一次喝到。明亮的茶色可以清楚看到百香果粒在裡面漂浮著，喝之前記得先搖均勻。

微酸微甜的百香果氣息，跟冬瓜茶本身散發的甜味相互交融在一起，甜度搭配的剛剛好，且每喝一口嘴裡都充滿著百香果的香氣。

鮮葡萄柚冰茶

冰茶系列我個人相當喜歡這一杯葡萄柚冰茶，加入紅葡萄柚細果肉原汁下去調配，清爽果香甜而不酸的好味道。

葡萄柚果肉比較細小看不太到，但是果香味完全不輸給百香果，喜歡甜味大於酸味的果香飲品，非常推薦這一杯。

冬檸小紫蘇

小紫蘇有豐富的膳食纖維，我覺得這一杯也不錯，在喝的時候有明顯的顆粒口感，搭配冬瓜檸檬酸甜結合，在這天氣來一杯也是很消暑的飲品。

冬瓜+檸檬的特調，檸檬汁散發的清香，跟古早味冬瓜茶甘醇甜味結合，酸中帶甜不斷刺激我的味蕾，多了小紫蘇股溜股溜的口感，邊吃邊喝嘴巴不無聊。

嫩仙草鮮奶茶

嫩仙草鮮奶茶，我自己超愛吃嫩仙草都會點這一杯，而且胖胖杯喝起來更過癮，嫩仙草給很多

蔗香紅茶與鮮奶完美比例調配的鮮奶茶，建議冰塊不要加太多，更能感受到濃醇香。當然要介紹一下裡面的嫩仙草，滑嫩滑嫩的口感超好吃，這杯喝完還真的是有飽足感呢~

濃純鮮奶多酚

鮮奶與富含膳食纖維的多酚，顏色漸層其實很像抹茶牛奶，拍起來非常吸睛，但是喝起來又是不一樣的感受。

從石蓮花萃取出來的多酚，也有豐富的膳食纖可以幫助消化，風味有點類似乳酸飲料，結合了鮮奶跳脫出不同的層次風味，要喝之前建議把鮮奶拌勻，味道融合喝起來更香濃。

嫩仙草

嫩仙草一碗這麼大才25元很可以啊，店家會附贈奶油球，可以買回家當點心吃，如果家裡有蜂蜜或鮮奶，加到嫩仙草裡一起吃也超讚。

我個人喜歡嫩仙草+鮮奶吃，吃飽飯來一碗當點心超滿足。仙草凍口感非常滑嫩，幾乎不太需要咬，推薦可以買個幾杯回家冰，平常想吃就有很方便。

店家資訊

國王的茶-豐原鎌村店
地址:台中市豐原區鎌村路401號
電話:0930-880-311
時間:07:00-20:00
粉專:請點我

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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評分者：貪吃猴
評論分數
5.0



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