台中新店，台灣大道營業到凌晨5點的居酒屋，主打生蠔、串燒宵夜美食

台中居酒屋推薦「金町深夜酒食居」，位在台灣大道一段、第二市場正對面的金町深夜酒食居是以生蠔、串燒為主打的深夜居酒屋，從晚上9點營業到凌晨5點，夜貓子們宵夜美食的好地方~金町是台中知名居酒屋將軍府老闆娘新開的品牌，餐點口味、串燒功夫有保證，妮妮布魯特別喜歡這次吃到的雞牡蠣串燒、牛肉生蠔捲、明太子雞佛茶碗蒸、日式炒麵、生蠔味噌湯

金町深夜酒食居

「金町深夜酒食居」2023.7/22（六）正式開幕，7/22-8/6 慶開幕活動，只要來店用餐拍照打卡按讚，即可享生啤酒系列 買一送一【未成年不可喝酒、喝酒不開車】➤完整菜單

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食記具有時效性，價格、優惠、營業時間以官方公告為主

金町深夜酒食居 位置與停車

金町深夜酒食居位在台灣大道一段、第二市場正對面，附近有BRT公車站【仁愛醫院站】，金町在深夜蕭索的台灣大道上相當顯眼，周邊就有汽機車停車格，深夜相當好停

一樓主要是料理區，保留老宅部分牆面讓深夜食堂更有故事氛圍，入口處就是生蠔區，每日進貨的新鮮生蠔有多種品種，除了線上點餐固定的選項之外，也可以從這挑選想嘗鮮的生蠔

點餐的時候建議一次點足份量的餐點，尤其是大家必點的串燒類，因為烤台有限、而且用炭火、無半成品串燒，都是從生食開始烤需要一定時間，所以當客人一多的時候，你想要再加點可能得等至少一個小時以上，為了避免等待太久影響用餐心情，極度建議先一次點足餐點~吃了喜歡想再加點可要有耐心與時間等待喔!

金町深夜酒食居 用餐環境與包廂

用餐區主要是在二樓，有兩人桌、四人桌、兩間6人包廂(可打通)

角落的雙人座，很適合約會談心

包廂有低消6千元，而且只有2間，如果有需要的人務必要事先訂位喔!

金町深夜居酒食 菜單

➤完整菜單

金町以生蠔與串燒類為主打，每人低消400元，目前免服務費、也沒限時，老宅網路收訊比較受限制，有提供wifi

➤完整菜單

金町深夜酒食居 串燒

將軍府居酒屋的串燒一直是妮妮布魯相當喜歡的，老闆娘新創的金町當然串燒功夫也不差，這次吃到的新口味：雞牡蠣、牛肉生蠔捲、爆漿金沙雞佛也是讓人好喜歡啊!

鹽燒雞翅

用的是雞翅比較多肉的小臂膀，處理展過的雞翅可以讓人很優雅地食用，烤至焦香酥脆的外皮撒上些許椒鹽，外酥裡嫩還帶點肉汁，好吃~

松露奶油雞肉

雞肉大塊且札實，擠上濃郁香氣的松露醬，讓清爽的雞肉鮮甜更上一個層次

韭菜起司猪肉、 爆香猪肉

這兩款在外觀上很相似，但裡面包捲的一個是韭菜起司、一個是香菜，外層的豬肉烤得相當香酥脆，非常夠味好吃！

韭菜起司猪肉多了起司溫和韭菜的濃重氣味，讓口感多了蔬菜的脆甜但又有奶香的溫和

爆香猪肉中包捲的是香菜，但香菜味道又不會太過搶戲，只要是不排斥香菜的人都值得一試

荸薺起司猪肉、雞牡蠣

雞牡蠣這名字在台中的串燒店不是很常見，主要是因為雞肉這個部位形狀類似牡蠣，所以特別這樣命名的，在法國可是相當常見且有名食材。而且金町特別選用高品質的黑羽雞，飼養期較長，且肌肉發達，所以肉質結實有咬勁。

烤台師傅把雞牡蠣烤得相當好吃，外皮金黃香脆，雞肉大塊飽滿又彈牙，咀嚼感相當讓人滿意，好好吃！妮妮布魯推薦必點

荸薺起司猪肉中間包的是一整顆大塊的荸薺，咬下時可是相當的脆～有著很明顯的水果感甜脆

爆漿金沙雞佛

雞佛也是選用高品質的黑羽雞，脂肪含量較低，而雞佛本身是軟綿口感，但是多了金沙鹹蛋黃的調味，讓口感豐富鹹香也更顯得雞佛的柔嫩，喜歡雞佛的人千萬別錯過

蔥鹽牛舌、牛肉生蠔捲

不同於圓片狀的烤牛舌，金町將牛舌捲起包著大量青蔥段，上面還要撒些許蔥花，在口中咀嚼時感受到牛舌的脆彈、濃縮後的肉香與蔥段水分的平衡感，不同做法也充分表達出牛舌的美味

牛肉生蠔捲，因為金町以生蠔為主打，所以店內有許多生蠔入菜的餐點，這款牛肉生蠔捲也是非常推薦必點！外層香酥又嫩口的牛肉包捲著大顆的牡蠣，一咬下去海洋牛奶的鮮甜在口中爆發，融合牛肉的鹹甜，實在好好吃啊！！

裡面的生蠔也是頗大顆的，但建議你一口吃，才能感受到衝擊的美味

吃串燒當然少不了啤酒，有大人味的Asahi、清爽微甘的Orion兩種生啤酒可以選擇，用爽快的啤酒搭配重口味的串燒可是超享受的~ 【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

也有許多清酒可以選擇，不過金町的清酒種類沒有將軍府的多，如果你是為了喝特殊款的清酒請到將軍府，如果是想要不限時的小酌聊天請到金町來~【未成年不可喝酒、喝酒不開車】

金町深夜酒食居 牡蠣與生食

日本令和生蠔(左)、日本蓮華生蠔(右)

每天進貨的牡蠣品種可能會有不同，這天我們吃到了來自日本的令和怪物巨大生蠔，有大量海洋牛奶的嫩滑鮮甜；日本蓮華生蠔，個頭比起令和怪物小了些，但是口感濃郁而且有脆口感。這兩款生蠔都是一口吞，把整個口腔塞滿爆出濃郁海味，真的超級大滿足

生蠔味噌湯

加入一整顆生蠔的味噌湯可真的是高級啊!讓鹹香甘甜的味噌多了一股生蠔的鮮味，更濃郁好喝!

綜合生魚片

這天吃到的是油脂嫩甜的鮭魚和緊實清甜的鮪魚

和風玉子海味沙拉

多種生菜之中加了蟳味棒、小干貝、海帶增添海味，中間的半熟溫泉蛋劃開後讓半熟蛋液與鹹香的和風醬融合，讓風味更加平衡

生牛肉

和將軍府有炙燒過後的生牛肉完全不同，金町的生牛肉沒有經過炙燒或熟成，而是生牛肉絲拌上綠蔥絲堆疊成塔，吃的時候將上方的蛋黃、魚子醬和底部的洋蔥醬一起攪拌均勻入味，生牛肉口感極嫩還多了蛋黃的柔滑感~

金町深夜酒食居 炸物

金燙蝦餅

裡面夾著整塊大蝦仁， 外皮麵包粉炸的香酥脆口，擠上金桔汁更加解膩

紫蘇干貝

紫蘇葉中包的干貝個頭也不小，分成兩口吃都能咬到甜美水嫩的干貝

明太子炸飯糰

想吃炸物但又想有點飽足感可試試濃郁的明太子炸飯糰，不只上面有明太子醬，飯糰中也有明太子香鬆，但是，極度建議你上桌趁熱趕快品嘗才是最佳口感喔!

熔岩唐揚雞

烏漆嘛黑的炸雞就像是火山爆發的黑色岩石，上面淋上主廚特調醬汁，有著泡菜酸香中帶點辣味的橘色調醬相當特別，搭配墨魚汁沾染炸粉的唐揚雞，相當獨特又好吃

明太子雞佛茶碗蒸

鮮甜嫩滑的茶碗蒸中有顆飽滿雞佛，以及許多辣味明太子，第一次吃到這樣的搭配，意外的讓人喜歡，而且蒸蛋中的辣味明太子，在品嘗過程中不時讓人感受到驚喜

生菜豬肉捲

烤過的肉片包捲生菜，搭配底部的鹹甜橙醋醬

日式炒麵

被一大把柴魚片覆蓋的炒麵，上桌時，柴魚片隨著熱氣不斷舞動，吃的時候要將柴魚片拌入口味鹹香濃重的麵條之中，這樣才不會飄飛的到處都是，同時增添麵條的海味鮮度

妮妮布魯都非常喜歡這道炒麵滋味，厚重的醬汁深深炒入麵條之中，搭配著蔬菜、肉絲、柴魚片，讓炒麵變得豐富好吃！

美國極黑和牛

選用翼板牛肉的部位，有著美國牛的濃厚肉香與和牛的嫩口，整體油脂不會太多，但是肉質鮮嫩又飽滿實在，單吃或搭配蒜片都鮮美，上桌後趁著肉汁還未流散時趕快品嘗

午魚一夜干

午魚肉質鮮嫩刺少，表面僅稍微撒上芥末椒鹽就當好吃，一旁附的檸檬可以中途再淋上，改變風味，又是不同的感覺

日本手搗麻糬

熱騰騰蓬鬆的麻糬底部是香甜濃厚的沖繩黑糖，上頭灑上大量的黃豆粉，記得趁熱快點吃，還有牽絲感喔!

整體感想：

金町的串燒好吃而且有創意，生蠔料理也有很多種形式與價位可以選擇，最重要的是目前用餐不限時，而且營業到凌晨５點，夜貓子半夜睡不著覺、想找人聊天談心事的都很適合來金町深夜酒食居。

妮妮布魯非常喜歡雞牡蠣串燒、牛肉生蠔捲、明太子雞佛茶碗蒸、日式炒麵、生蠔味噌湯。

金町深夜酒食居 營業資訊

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地址：台中市中區台灣大道一段376號

電話：04-22255567

營業時間：21:00-5:00（4:00最後點餐）

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➤將軍府勤美店

➤和道屋

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店家/景點資訊

店家名稱：金町 深夜酒食居

所在地址：臺灣台中市中區台灣大道一段376號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 21:00-05:00

店家電話：04-22255567





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