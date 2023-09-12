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燒弁丼日式手作便當漢口店-台中北區便當推薦，外帶為主的炙燒系日式便當店，必點無敵醬烤海陸丼

2023-09-12 21:12:50 Cindy Chen 人氣：97
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窩客好文

Cindy Chen

發表篇數：92篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：燒弁丼 日式手作便當 漢口店
place台中市北區漢口路四段375-5號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中北區便當推薦

燒弁丼日式手作便當漢口店

是台中北區最新便當店

簡約的日系裝潢搭配型男老闆

加上主餐主打醬燒系列的日式手作便當

自7月底開幕以來到現在

更是成為附近上班族甚至媽媽們的最新選擇

別於一般傳統便當店的制式口味

在這裡只要$85元起

就能吃到日式醬燒豬肉的美味丼飯

在配菜部分每日都會有不一樣的變化

不僅繽紛又不失美味跟健康

讓你就算每天買來吃也不會膩

如果懶得出門店家也有搭配ubereat外送平台

讓你只要一鍵就能幫你送到家

燒弁丼日式手作便當漢口店停車交通資訊

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位在漢口路美食戰區的燒弁丼日式手作便當漢口店

坐落在漢口路永興街的交叉口不遠處

因為這裡商家蠻多的

所以建議騎車來買便當會比較方便

燒弁丼日式手作便當漢口店停車環境

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燒弁丼日式手作便當漢口店主要提供外帶為主

所以沒有提供內用座位區

整間主要以木頭裝潢有一種微微的日式氛圍感

所以就算周邊的商家林立

經過還是會讓人忍不住停下腳步多看一眼

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尤其店裡還懸掛可愛的木質吊牌

讓人看到忍不住都會會心一笑呢!

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櫃台前就有放置一張非常顯眼的菜單

所以想吃什麼就直接跟老闆點餐就可以了

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在等餐的過程中

半開放式的廚房能看到整個備餐環境非常的整潔

讓來買便當的客人也能吃得更加放心

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而且偷偷跟大家說老闆也是型男一枚喔~~

燒弁丼日式手作便當漢口店菜單價格

燒弁丼日式手作便當漢口店」菜色選擇還蠻豐富的

在這裡可吃得到雞豬牛魚四種主食

火焰炙燒燒肉丼、特製醬燒塘揚雞丼

炆烤明太子塘揚雞丼、秘醬雞腿丼

秘製醬燒厚切牛丼、香烤鯖魚丼

單一主菜價格落在$85~$140元之間

而且還會搭配6種配菜

最貼心的是如果想要多一點蛋白質

也可以選擇肉加量喔~

想要吃雙主食也有雙拼的選擇

價位落在$100~$135元之間

另外也可以單點主食

價格落在$60~$90元之間

吃便當想來個飲品

在這裡也有老闆手工熬煮的紅茶及荔枝紅茶

買便當加購只要$30元~

燒弁丼日式手作便當漢口店-台中北區便當推薦，外帶為主的炙燒系

燒弁丼日式手作便當漢口店餐點評價

今天我一共點了4種便當

每一種口味的便當的配色也都不錯

看起來就很有食慾

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尤其每次吃到用圓型便當盒裝的便當

看起來又更加美味好吃~

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嚴選海陸雙響丼 $115

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嚴選海陸雙響丼的主菜有香烤鯖魚及嫩煎豚燒肉

香烤鯖魚給的還蠻大一塊的

而且魚肉本身也非常的厚實

打開便當盒也不會聞到魚腥味

可以說是非常的新鮮

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烤過的鯖魚有著淡淡的炭烤香氣

魚肉本身帶點油脂吃起來細緻鮮美

剛剛好的熟度

讓鯖魚吃起來不會覺得太過乾硬

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搭配的嫩煎豚燒肉給的份量也蠻有誠意的

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肉質吃起來軟嫩但又不失口感

上面撒上些許白芝麻更是增添燒肉的香氣

刷在燒肉上那鹹香微甜的醬燒醬汁

搭配底下的紅藜白飯更是非常下飯

配菜的附份有兩種當季蔬菜

吃起來非常清爽不油膩

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例外還有日式醃製小菜有牛蒡及薑片

微酸甜的風味非常的開胃又解膩

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另外還有附上一小球地瓜泥、半顆滷蛋及香腸

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整碗配菜可以算是非常的豐富

有點算是中式跟日式的結合

我自己還蠻喜歡的

份量上以正常男生的份量也是可以吃得飽的

極上醬燒無雙丼 $135

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這一份雙拼口味可以算是店裡的超人氣便當

主菜部分有醬燒厚切牛及醬燒唐揚雞

醬燒厚切牛還蠻大一塊的

上面刷上鹹甜的秘製醬燒醬汁

牛肉本身吃起來軟嫩但又不失口感

就連小朋友吃也很好入口

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醬燒唐揚雞雞肉本身也是軟嫩不乾柴

而且沒有整塊都沒有骨頭

也很適合小朋友自己享用

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秘醬雞腿丼 $115

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每次買便當只要有雞腿便當一定會是我的首選

超級大的L雞腿事先用店家的秘製醬汁先去醃製

然後接著下鍋油炸到麵衣金黃酥脆

最後在刷上鹹甜的醬燒醬汁

並灑上些許白芝麻增添香氣

雞腿熱熱的吃邊邊還能吃到微酥脆的口感

刷上醬汁的部份吃起來則是鹹甜鹹甜的

肉質更是軟嫩多汁也不會覺得乾柴

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而且雞腿份量真的還頗大的

讓我當天吃完雞腿就已經有點飽足感了呢!

炆烤明太子塘揚雞丼 $90

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第一次吃到有明太子風味的日式便當

炸的外酥內嫩的唐揚雞肉

上面淋上了明太子美乃滋

吃起來不僅有雞肉本身的香

還能吃到明太子本身的鹹鮮及逼逼波波的口感

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而且一碗的份量就給了4塊唐揚雞

整體來說算是非常超值

讓你不用到日式餐廳就能以銅版價吃到日式風味便當

紅寶石紅茶/荔枝紅寶石 單點$ 50 便當加購價 $30

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這兩種都是屬於冷泡無糖茶

紅寶石紅茶喝起來味道豐厚有著濃郁的茶香

荔枝紅寶石多了荔枝香甜的果香，我自己更喜歡

搭配便當一起享用還蠻適合的喔!

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燒弁丼日式手作便當漢口店的日式手作便當

在中餐及晚餐部分餐盒都是限量供應賣完為止

因為價格不僅實惠以外份量還非常足夠

醬燒系列的主菜搭配不油膩清爽的菜色

讓便當吃起來不再油膩膩也能吃得到健康

而且米飯的不單純只是白飯還多紅藜麥

讓整個便當的營養價值又更高了呢!

吃膩了一般傳統口味的便當了嗎?

燒弁丼日式手作便當漢口店我非常推薦給大家

 

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✩ 店家資訊 ✩

燒弁丼日式手作便當漢口店

【電話】：0968837525

【地址】：台中市北區漢口路四段375-5號

【時間】：11:00~19:30 週六/週日公休

•FB粉絲團:燒弁丼日式手作便當漢口店


檢視較大的地圖

 

以上為個人體驗感受，僅提供參考

實際餐點、價格、營業時間請依店家公告為主

歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載

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