 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫  

來到年輕人最多的延南洞

當然不能不知道這邊最流行的是什麼

就是人物畫啦～～

其實分店滿多的，只是每家的風格不一定一樣

總店主要畫單張個人的

因為去的時候他們休息

所以我們就在附近走走

結果就走到另一家沒有晚上休息時間的

他們家是以漫畫風格為主

但還是可以畫個人圖

畫完後真的太好看啦～

人物的特色真的都會畫出來

看到朋友的跟前面的人畫的都覺得超滿意

看完自己的也覺得超美～

花生也超可愛的

連胸背都畫的好仔細

一個人是₩7000

兩個人₩14000

畫在同一張不會比較便宜

漫畫版的記得是₩8000一個人

畫完後可以拿明信片跟貼紙

看畫幾個人就可以拿幾份

去的時候他們只收現金

要準備好錢錢喔

店裏還有設計可以拍照的地方

真的超貼心～

唯一缺點是只會給紙袋裝

帶回台灣時超怕被我壓爛

好險他們安全的回家了

地址只找到總店的

如果要不同風格的話

可以在附近走走繞繞就會看到了

不會離很遠



檢視較大的地圖

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🏠店名：橡子漫畫도토리 캐리커쳐 Acorn Caricature

📍地址：서울특별시 마포구 연남동 382-29

🚇地鐵：🟢2號線弘大3號出口

🕙營業時間：1200-1600 1700-2100

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