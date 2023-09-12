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［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫

2023-09-12 22:49:41 拗嗚 人氣：100
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窩客好文

拗嗚

發表篇數：57篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫 

來到年輕人最多的延南洞

當然不能不知道這邊最流行的是什麼

 

就是人物畫啦～～

 

 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫 

其實分店滿多的，只是每家的風格不一定一樣

總店主要畫單張個人的

因為去的時候他們休息

所以我們就在附近走走

 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫 

結果就走到另一家沒有晚上休息時間的

他們家是以漫畫風格為主

但還是可以畫個人圖

 

 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫 

畫完後真的太好看啦～ 

人物的特色真的都會畫出來

看到朋友的跟前面的人畫的都覺得超滿意

看完自己的也覺得超美～

 

 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫 

花生也超可愛的

連胸背都畫的好仔細

 

一個人是7000

兩個人14000

畫在同一張不會比較便宜

 

漫畫版的記得是8000一個人

 

 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫  

［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫

畫完後可以拿明信片跟貼紙

看畫幾個人就可以拿幾份

去的時候他們只收現金

要準備好錢錢喔

 

店裏還有設計可以拍照的地方

真的超貼心～

 

唯一缺點是只會給紙袋裝

帶回台灣時超怕被我壓爛

好險他們安全的回家了

 

 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫 

地址只找到總店的

如果要不同風格的話

可以在附近走走繞繞就會看到了

不會離很遠

 

 


檢視較大的地圖

 

 

———————————————————————

🏠店名：橡子漫畫도토리 캐리커쳐 Acorn Caricature 

📍地址：서울특별시 마포구 연남동 382-29

🚇地鐵：🟢2號線弘大3號出口

🕙營業時間：1200-1600 1700-2100

———————————————————————

 

文章標籤

韓國旅遊 延南洞 韓國流行 韓國人物畫 弘大 弘大3號出口 延南洞流行 韓國畫畫 弘大畫畫 橡子漫畫
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