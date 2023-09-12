 ［2023韓國首爾旅遊］延南洞必排行程｜橡子漫畫  

來到年輕人最多的延南洞
當然不能不知道這邊最流行的是什麼
就是人物畫啦～～
其實分店滿多的，只是每家的風格不一定一樣
總店主要畫單張個人的
因為去的時候他們休息
所以我們就在附近走走
結果就走到另一家沒有晚上休息時間的
他們家是以漫畫風格為主
但還是可以畫個人圖
畫完後真的太好看啦～
人物的特色真的都會畫出來
看到朋友的跟前面的人畫的都覺得超滿意
看完自己的也覺得超美～
花生也超可愛的
連胸背都畫的好仔細
一個人是₩7000
兩個人₩14000
畫在同一張不會比較便宜
漫畫版的記得是₩8000一個人
畫完後可以拿明信片跟貼紙
看畫幾個人就可以拿幾份
去的時候他們只收現金
要準備好錢錢喔
店裏還有設計可以拍照的地方
真的超貼心～
唯一缺點是只會給紙袋裝
帶回台灣時超怕被我壓爛
好險他們安全的回家了
地址只找到總店的
如果要不同風格的話
可以在附近走走繞繞就會看到了
不會離很遠
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🏠店名：橡子漫畫도토리 캐리커쳐 Acorn Caricature
📍地址：서울특별시 마포구 연남동 382-29
🚇地鐵：🟢2號線弘大3號出口
🕙營業時間：1200-1600 1700-2100
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