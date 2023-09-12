為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > ［桃園美食］桃園蒂芬妮綠裝潢的早午餐｜等等Wei Wei

［桃園美食］桃園蒂芬妮綠裝潢的早午餐｜等等Wei Wei

2023-09-12 22:56:36 拗嗚 人氣：264
share
窩客好文

拗嗚

發表篇數：57篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：等等 wei wei 桃園
phone03-346-0822
place桃園市桃園區中寧街14號1樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

  

 

 

位在桃園藝文特區美食戰區的早午餐

亮麗的蒂芬妮顏色超搶眼

 

  

裡面的椅子跟牆面也都是蒂芬妮色

搭配起來滿讓人覺得心情愉快的

如果是SHINee的粉絲應該懂我～

 

 

 

 

  

 

 

．鮪魚蔬菜蛋餅-60元

．泡菜燒肉蛋菠蘿-99元

．起司熱狗捲套餐-140元

．歐姆蛋薯餅-65元

．奶茶-30元 

 

  

這盤真的很划算，份量超多

有沙拉、麵包、起司熱狗蛋、雞塊、培根還送一杯紅茶

他的麵包是軟法麵包，外表酥酥脆脆裡面又軟軟香香的

起司熱狗蛋還會牽絲，起司放的不手軟

培根也是很厚很大條的那種

沙拉也很新鮮，蘋果也很脆很甜

超級推薦 

 

 

  

 

一上桌就讓人心情超好的超可愛歐姆蛋薯餅

除了表情外居然還有頭髮～

真的第一次看到那麼俏皮的薯餅

裡面還有包起司跟玉米

吃起來也是很有飽足感

 

  

千層蛋餅的皮真的很酥脆

就算放了一下涼掉了也還是酥酥的不會變軟軟爛爛

鮪魚醬調味剛剛好搭配甜甜的醬油膏

裡面還有蔬菜跟玉米 口感變更多層次

 

 

 

  

 

最後超推薦泡菜牛肉菠蘿堡

裡面的蛋超厚又很多

牛肉量很多也不會很多筋很好咬

泡菜脆脆的不會辣

菠蘿皮稍微甜甜的

一口咬下去整個香氣一起跑出來

 

 

  

整體非常的推薦

吃的超飽超有滿足感

裡面位子不算太多

平日下午來也蠻多人的

 

店的旁邊就有停車場🅿️

他們還是寵物友善

寵物放在推車或袋子裡都可以喔

 

 

  

 

  


檢視較大的地圖

———————————————————————

🏠店名：等等Wei wei

📍地址：桃園市桃園區中寧街141

🕙營業時間：0830-1430

不定時公休

———————————————————————

文章標籤

桃園早午餐 等等 weiwei 等等早午餐 桃園美食 藝文特區美食 桃園早餐
 
創作者介紹
創作者 拗嗚 的頭像
拗嗚

拗嗚的美食旅遊




#桃園早午餐
morechevron_right
文章關鍵字
桃園早午餐 等等weiwei 等等早午餐 等等 more
檢舉
share
chevron_left

［台北咖啡廳］信義區超好吃韓國可頌｜10000ten
延伸閱讀

［2023韓國首爾旅遊］弘大最紅的滿滿起司烤大腸｜飽肚烤腸 雪花烤腸

 拗嗚

在桃園也吃的到「香港地道美食」! 滿足你的港式味蕾 桃園｜美生餐室

 愛吃的喵

台北美食 饃饃噠心動肉夾饃｜超澎湃肉夾饃「餡料塞到滿出來」 獨特「千層餅皮」酥脆到沒天理惹！

 算命的說我很愛吃

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

拗嗚

發表篇數：57篇

你好，我是拗嗚~ 喜歡吃東西、旅遊 文章都是個人感受，有好有壞 喜歡的話可以到ig: mogomogofood 點讚追蹤喔~
作者的其它文章
同類據點
物汪窩友善早午餐 照片

物汪窩友善早午餐

3.80 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
丄青初食桃園店 照片

丄青初食桃園店

4.90 (1人評鑑)

區域：桃園市桃園區
More Burger 墨爾漢堡 照片

More Burger 墨爾漢堡

5.00 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
築晨手作晨廚早午餐 照片

築晨手作晨廚早午餐

4.55 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
食潮Shidzhau早午餐 照片

食潮Shidzhau早午餐

3.10 (1人評鑑)

區域：桃園市龍潭區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up