［桃園美食］桃園蒂芬妮綠裝潢的早午餐｜等等Wei Wei

位在桃園藝文特區美食戰區的早午餐

亮麗的蒂芬妮顏色超搶眼

裡面的椅子跟牆面也都是蒂芬妮色

搭配起來滿讓人覺得心情愉快的

如果是SHINee的粉絲應該懂我～

．鮪魚蔬菜蛋餅-60元

．泡菜燒肉蛋菠蘿-99元

．起司熱狗捲套餐-140元

．歐姆蛋薯餅-65元

．奶茶-30元

這盤真的很划算，份量超多

有沙拉、麵包、起司熱狗蛋、雞塊、培根還送一杯紅茶

他的麵包是軟法麵包，外表酥酥脆脆裡面又軟軟香香的

起司熱狗蛋還會牽絲，起司放的不手軟

培根也是很厚很大條的那種

沙拉也很新鮮，蘋果也很脆很甜

超級推薦

一上桌就讓人心情超好的超可愛歐姆蛋薯餅

除了表情外居然還有頭髮～

真的第一次看到那麼俏皮的薯餅

裡面還有包起司跟玉米

吃起來也是很有飽足感

千層蛋餅的皮真的很酥脆

就算放了一下涼掉了也還是酥酥的不會變軟軟爛爛

鮪魚醬調味剛剛好搭配甜甜的醬油膏

裡面還有蔬菜跟玉米 口感變更多層次

最後超推薦泡菜牛肉菠蘿堡

裡面的蛋超厚又很多

牛肉量很多也不會很多筋很好咬

泡菜脆脆的不會辣

菠蘿皮稍微甜甜的

一口咬下去整個香氣一起跑出來

整體非常的推薦

吃的超飽超有滿足感

裡面位子不算太多

平日下午來也蠻多人的

店的旁邊就有停車場🅿️

他們還是寵物友善

寵物放在推車或袋子裡都可以喔



檢視較大的地圖

———————————————————————

🏠店名：等等Wei wei

📍地址：桃園市桃園區中寧街14號1樓

🕙營業時間：0830-1430

不定時公休

———————————————————————

文章標籤