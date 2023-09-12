［桃園美食］桃園蒂芬妮綠裝潢的早午餐｜等等Wei Wei

位在桃園藝文特區美食戰區的早午餐
亮麗的蒂芬妮顏色超搶眼
裡面的椅子跟牆面也都是蒂芬妮色
搭配起來滿讓人覺得心情愉快的
如果是SHINee的粉絲應該懂我～
．鮪魚蔬菜蛋餅-60元
．泡菜燒肉蛋菠蘿-99元
．起司熱狗捲套餐-140元
．歐姆蛋薯餅-65元
．奶茶-30元
這盤真的很划算，份量超多
有沙拉、麵包、起司熱狗蛋、雞塊、培根還送一杯紅茶
他的麵包是軟法麵包，外表酥酥脆脆裡面又軟軟香香的
起司熱狗蛋還會牽絲，起司放的不手軟
培根也是很厚很大條的那種
沙拉也很新鮮，蘋果也很脆很甜
超級推薦
一上桌就讓人心情超好的超可愛歐姆蛋薯餅
除了表情外居然還有頭髮～
真的第一次看到那麼俏皮的薯餅
裡面還有包起司跟玉米
吃起來也是很有飽足感
千層蛋餅的皮真的很酥脆
就算放了一下涼掉了也還是酥酥的不會變軟軟爛爛
鮪魚醬調味剛剛好搭配甜甜的醬油膏
裡面還有蔬菜跟玉米 口感變更多層次
最後超推薦泡菜牛肉菠蘿堡
裡面的蛋超厚又很多
牛肉量很多也不會很多筋很好咬
泡菜脆脆的不會辣
菠蘿皮稍微甜甜的
一口咬下去整個香氣一起跑出來
整體非常的推薦
吃的超飽超有滿足感
裡面位子不算太多
平日下午來也蠻多人的
店的旁邊就有停車場🅿️
他們還是寵物友善
寵物放在推車或袋子裡都可以喔
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🏠店名：等等Wei wei
📍地址：桃園市桃園區中寧街14號1樓
🕙營業時間：0830-1430
不定時公休
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