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【台北食記】米朗琪咖啡館 - 排隊排了20年也要吃到的甜滋滋草莓鬆餅

2023-09-13 10:20:07 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：106
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：563篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：米朗琪咖啡館 (中山本店)
phone02-2567-3787
place台北市中山區中山北路二段16巷23號
作者本次評價：
3.85
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.00
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【台北食記】米朗琪咖啡館

 

還記得十年前陳小姐還住台北時，我們常在台北市區約會，那時候本來要吃這間米朗琪鬆餅，但生意太好根本排不到只好轉戰另一間咖啡弄，沒想到下次再訪居然是十年後了...。

米朗期咖啡至今已經創業26年，是中山捷運站的美食始祖，由於無法預約因此每天一開門總是滿滿的候位人潮，雖然這家是咖啡店但主打的是鬆餅，究竟米朗琪到底有甚麼魅力讓老台北趨之若鶩？讓我們看下去。

搭乘捷運可在中山捷運站4號出口出來，步行約兩分鐘可抵達，開車可停附近的新光三越停車場(停車費貴建議還是搭捷運比較經濟)。

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲店家位在中山路的巷弄中，想要找到咖啡店順著人潮走就對了！抵達後跟店員拿號碼牌，看燈號入座，不過要注意時間過號是要重排的...建議在現場等待比較保險。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲走廊有候位區和用餐區，如果可以接受坐戶外可請店員安排就不用候位。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲櫥窗內展示了各式精美蛋糕和法式甜點，下午茶點一份蛋糕超享受。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲店內用餐空間雖然大，但桌椅排得有點緊密，畢竟這是寸土寸金的台北精華區阿！

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲店內的裝潢走的是復古摩登風，雖然不是什麼熱門的網美店，但幾十年來還是有一批死忠的顧客造訪。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲店內還有一個亮點就是這個超大型的冰滴咖啡裝置，他們的冰滴咖啡是店內招牌之一喔！

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲店內的洗手間也是特別布置過很值得參觀。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲當天平日下午候位約30分鐘終於輪到我們，但是過號又再重新排了一次....。

 

米朗琪咖啡館菜單：

【台北食記】米朗琪咖啡館

【台北食記】米朗琪咖啡館

【台北食記】米朗琪咖啡館

【台北食記】米朗琪咖啡館

【台北食記】米朗琪咖啡館

【台北食記】米朗琪咖啡館

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

維也納冰咖啡150元：咖啡內有冰塊讓上面的奶油可以漂浮，跟我們在維也納喝過充滿奶泡的那種不同，這種是比較偏向日式的咖啡作法。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

冰伯爵奶茶 160元：伯爵奶茶有一整杯伯爵茶附上鮮奶油，可先品嚐伯爵茶單純的味道，再緩緩將奶油倒入可喝到兩種不同風味。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲加上奶油多了濃郁的奶香味，奶油的氣泡很綿密，奶香味與伯爵茶的茶香味相互呼應著。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

草莓奶油鬆餅 230元：內有切成四份的鬆餅、新鮮草莓和草莓冰淇淋搭配煉乳和卡士達奶油。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲鬆餅外觀烤得非常完美幾乎無瑕疵，外皮非常酥脆裡面有扎實的口感。

 

【台北食記】米朗琪咖啡館

▲草莓顏色鮮艷甜度很高，吃起來水分很飽滿應該蠻高級的草莓，品質很好。

 

 

雞蛋糕短評：台北老牌的鬆餅店，這次點了草莓奶油鬆餅，鬆餅外觀非常好看完美，口感外皮有微微的脆度裡面很扎實，草莓甜度很高，還有卡士達醬和煉乳搭配，用餐環境非常棒，餐廳無法預約只能現場候位，過號要重新排。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★    
服務★★★☆
CP值★★★


米朗琪咖啡館美食資訊：

地址：台北市中山區中山北路二段16巷23號
電話：0225673787
官網：http://melangecafe.com.tw/
營業時間：09:30–17:00(平日)、09:30–18:00(六日)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：無
外送：有(inline)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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