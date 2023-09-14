澤田日式居酒屋｜台中高評價居酒屋，充滿濃厚人情味，菜色超過百種，刺身、握壽司、串燒、烤物、熱炒、鍋物通通有，營業至凌晨一點

台中高評價居酒屋推薦！這間位在台中西屯的澤田日式居酒屋真的超默默，糖糖經過他無數次竟然都沒發現他，澤田日式居酒屋不僅擁有高評價，店裡頭更是充滿濃厚的人情味，老闆對待每位客人就像朋友一樣，也因為這樣結識了不少老顧客，餐點更是豐富多樣化，超過百種餐點，刺身、握壽司、串燒、烤物、熱炒、鍋物通通有，營業至凌晨一點，深夜聚餐小酌聊天的好所在

澤田日式居酒屋位置

澤田日式居酒屋位在台中西屯青海路上，靠近河南路，就在中油加油站旁，近逢甲商圈，旁邊就有收費停車場，不過要喝酒的朋友們記得找代駕或是搭車來

澤田日式居酒屋環境

澤田日式居酒屋的用餐座位只有一層樓，室內室外都有座位區，店裡頭到處都是日本小物及擺飾，充滿濃厚的日式風情，除了一般座位，還有半開放式的包廂座位，多人來聚餐也非常適合，糖糖這天是平日晚上來，店裡頭是大客滿的狀態，生意相當好

來到澤田日式居酒屋用餐，還有可愛的店狗「黑輪」會出來熱情地招待大家，可愛又親人，同時澤田日式居酒屋也是間寵物友善餐廳，歡迎大家帶家裡的毛小孩一起來玩，店裡頭也有提供寵物客製化餐點

澤田日式居酒屋菜單

這是每桌都會招待的小菜，菜色依當天為主，糖糖今天吃到的是滷豆干，滷的相當入味，咬下去還會噴汁，尾韻帶點小辣風味

日式生牛肉 240元

澤田日式居酒屋的日式生牛肉是採用美國菲力的部位，先將外層炙燒過再切成片狀，裡頭還呈現粉嫩色澤，底下鋪上新鮮洋蔥絲，最後再灑上香甜柴魚片，入口軟嫩帶有牛肉的鮮甜味，不過小小可惜是吃起來有碎冰感

活生蠔 280元

喜歡吃生蠔的朋友，糖糖還蠻推薦澤田日式居酒屋的這顆活生蠔，價格為時價，肥嘟嘟的大生蠔，上頭佐上鮭魚卵及魚子醬，旁邊附上新鮮檸檬片可以搭配使用，吃的時候直接整顆估溜進嘴裡，鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來，鮮味十足，吃起來不會有腥味，冰冰涼涼的很加分

蒜蓉烤生蠔 300元

如果喜歡吃生蠔但又不敢吃生的朋友，澤田日式居酒屋也有蒜蓉烤生蠔，將生蠔烤至半熟後再淋上自製蒜蓉醬，一樣超多汁，除了生蠔的鮮甜，還多了迷人的蒜香味

綜合生魚片 420元

澤田日式居酒屋的綜合生魚片裡頭包含鮭魚、鮪魚、旗魚及青甘，每片生魚片的厚薄度切的剛剛好，魚肉新鮮又鮮甜，吃起來也不會有冰箱味

鱈魚肝沙拉 160元

底下鋪上滿滿新鮮洋蔥絲，搭配紫高麗菜及小黃瓜，淋上和風醬汁，最後再灑上柴魚片增添香氣，鱈魚肝口感超滑嫩，入口即化，搭配和風醬汁及洋蔥絲，帶點微酸風味，吃起來不會有腥味

鮪魚山藥 180元

將日本山藥成絲狀，搭配新鮮鮪魚、蝦卵，吃的時候拌均勻，吃起來帶有鮪魚的軟嫩及山藥的黏稠口感

蘆筍蝦手捲 60元／龍蝦手捲 90元

手捲一上桌就要趕快吃，不然海苔軟掉就不好吃啦～澤田日式居酒屋的龍蝦手捲裡頭是包醋飯，龍蝦沙拉量給的很大氣，吃完還挺有飽足感的，另一份蘆筍蝦手捲裡頭是包高麗菜絲及苜蓿芽，除了蘆筍及鮮蝦還有馬鈴薯，層次相當豐富

炸牛蒡 130元

糖糖愛的炸牛蒡在澤田日式居酒屋也吃得到，將牛蒡切成絲狀下去炸至金黃色澤，再撒上海苔粉及黑芝麻，卡滋卡滋的酥脆口感讓人越吃越涮嘴

金沙中卷 360元

將中卷裹粉下去炸至金黃色澤，搭配金沙醬，外脆內Q的口感，不僅吃得到中卷的鮮甜滋味，還多了金沙的迷人鹹香

四季肥腸 260元

四季肥腸算是熱炒店常見的料理之一，不過這麼特別的四季肥腸糖糖倒是第一次吃到，裡頭除了肥腸、四季豆、芋頭外，竟然還有可樂果！你沒看錯，不是老闆丟錯料，裡頭是真的加了可樂果，整體帶有獨特的「香氣」，口感豐富，非常適合當作下酒菜

鳳梨蝦球 280元

澤田日式居酒屋的鳳梨蝦球糖糖也超推薦，裡頭用的可不是鳳梨罐頭而是新鮮的鳳梨，蝦球炸得相當酥脆，裡頭的蝦子大隻又彈牙，搭配美乃滋爽口不膩，吃完蝦球還可以吃新鮮鳳梨更加清爽

肉絲炒水蓮 150元

水蓮炒的非常清脆，裡頭搭配肉絲及紅蘿蔔，整體吃起來不會太鹹或太油膩

櫛瓜西京燒 100元

澤田日式居酒屋的烤櫛瓜上頭還加了味噌醬，讓多汁清脆的櫛瓜多了味噌的香氣

孜然豬五花肉串 100元／烤肥腸 100元

含豐富油花的豬五花，肉質軟嫩帶有脆度，多了孜然的香氣更加涮嘴，烤肥腸跟剛剛的四季肥腸相比吃起來比較有韌性些，咬勁十足

烤杏鮑菇 70元／烤牛肉串 110元

烤杏鮑菇相當鮮甜多汁，烤牛肉是採用牛肋條，富有濃郁的牛肉香氣，肉質軟嫩帶點咬勁，讓人越嚼越香

鹽烤大草蝦 230元

鹽烤大草蝦一上桌就可以聞到濃濃的蝦味撲鼻而來，烤過之後讓蝦殼香氣更加迷人，香氣十足，蝦肉肥美又彈牙

手羽先明太子 150元

在雞翅裡頭塞入明太子下去醬烤，肉質軟嫩多汁，還多了明太子的鹹香及嗶嗶啵啵的口感，層次相當豐富

午仔魚一夜干 360元

澤田日式居酒屋的午仔魚一夜干可都是師傅自己殺，手工醃製後再一隻隻吊起來風乾，做工非常搞剛，魚皮烤至焦香酥脆，裡頭的肉質也相當細緻鮮嫩，吃的時候要小心魚刺哦

香魚鹽燒 240元

糖糖本身就是香魚愛好者，看到有烤香魚一定要給他點下去，澤田日式居酒屋的烤香魚是採用鹽烤方式，每隻香魚都是母的，裡頭不只有著細緻鮮嫩的肉質，還會爆蛋呢

雞皮仙貝 100元

澤田日式居酒屋的雞皮仙貝太特別啦！有別於一般串燒烤雞皮，將雞皮刷上烤肉醬下去烤至金黃酥脆，再撒上黑胡椒及白芝麻增添香氣，口感清脆就像餅乾一樣，卡滋卡滋的連小朋友也超愛

日本青甘肚握壽司 180元／炙燒鮭魚肚握壽司 160元／炙燒鰻魚握壽司 130元／天使紅蝦握壽司 120元／炙燒牛肉握壽司 150元

喜歡吃握壽司的朋友，糖糖也很推薦澤田日式居酒屋的握壽司系列，新鮮手作，用料也非常實在，糖糖超愛天使紅蝦握壽司，一整隻肥嘟嘟的天使紅蝦直接放上醋飯上頭，搭配歐罵罵的魚子醬點綴，肉質鮮甜彈牙，超讚

XO醬蝦仁炒飯 180元

炒飯也算是居酒屋常見的主食之一，但XO醬口味的炒飯倒是很少見，澤田日式居酒屋的XO醬蝦仁炒飯炒的非常入味，米飯粒粒分明，鹹香迷人，炒的也不會太油

日式炒烏龍麵 110元

每次吃居酒屋，炒烏龍麵一定是糖糖必點的主食之一，澤田日式居酒屋的炒烏龍麵還不錯，烏龍麵體相當Q彈，裡頭的配料也非常豐富呢

蒜頭蛤蜊烏骨雞湯 320元

想要來鍋暖呼呼的湯品，推薦這鍋蒜頭蛤蜊烏骨雞湯，採用雞骨及大量整顆蒜頭下去燉煮，搭配新鮮蛤蜊及烏骨雞，湯頭鮮甜濃郁，蛤蜊顆顆新鮮肥美，烏骨雞的肉質也不會柴柴的

台中居酒屋再推一間，位在台中西屯充滿人情味的日式居酒屋澤田日式居酒屋，不僅用餐環境有著濃厚的日式氛圍，餐點更是多樣化，超過百種任你選，店裡頭還有可愛的店狗黑輪不時會出現串門子，不忙時老闆也會桌邊跟客人小酌聊天，營業時間至凌晨一點，台中深夜日式居酒屋推薦～

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）