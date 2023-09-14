台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙拉吧吃到飽~捷運藍線國父紀念館1號出口~

↑喜歡吃披薩嗎~小青嘛~還蠻喜歡的

之前看電子報介紹~必勝客不僅只是有外帶店

還有讓人吃到飽的餐廳~是丫~很久沒到這樣的餐廳用餐了

歡樂四人幫~咱們就安排此行程囉~

↑112年9月8日週五~再來請2小時特休~訂位4點30分

這裡交通真的很方便~我們搭3點26分的火車到台北

轉捷運藍線~到國父紀念館1號出口~步行約1分鐘

真的只要1分鐘就到了~時間足足有餘~

↑365天歡樂吧pizza hut~新鮮美味~歡樂無限

經查網路~北部必勝客吃到飽餐廳有3家~光復~敦化~南港

依營業時間~僅光復店午間無休息時間~

↑來到櫃枱報到~看到牆上有比薩尺寸說明

平日吃到飽必勝客~全時段每人369元+10%服務費

在台北且地點如此的優~還可吃到飽

平日每人406元~真的太超值了~

↑報到入座~服務員親切說明~用餐時間90分鐘

吧檯上的食物都可使用~祝您用餐愉快~

↑我們被安排在這排窗戶邊~可看到忙碌的台北街景

↑更讚的是~竟與101對望~哇~這裡應該是每年最後一天

放烟火一位難求的好景觀位置~

↑這是另一邊窗戶排座位

↑吃披薩前~上洗手間先~發現這裡座位真不少

場地好大丫~想來是好友同事~家庭聚會的好地方~

↑也有這麼可愛~適合小情侶的咖咖區~

↑吧檯分2小區~乾淨俐落~不囉唆的氛圍~

↑這小區是水果生菜沙拉區~芭樂貼心去籽

葡萄柚切塊~方便我們食用~沙拉醬有3口味~

↑另一邊是各式涼拌小菜~有小青愛的芋薯泥

涼拌鮪魚貝殼麵+蕃茄蘿勒麵~海帶芽~滷豆乾

和風洋蒽~玉米筍等共計16樣小菜~看板上

還教學如何製作出~專屬你自己的沙拉盤~

↑鷄蛋布丁~聽現場男士說~偏甜~

↑飲料~日式無糖煎茶~柳澄汁~咖啡

6口味的百事可樂汽水~七喜是我們平常較喜歡的~

↑湯品有玉米濃湯~蔬菜湯~還提供了紫米芋頭甜湯~

↑甜點~香濃巧克力布朗尼~很受食客喜歡~

↑吃披薩~少不了搭檔炸薯條~

↑吃披薩也不能少的烤鷄塊~煎烤的不油不膩

口味有點偏甜~但就是好吃~小青吃了4塊呢~

↑為喜歡吃飯的食客準備了

粉紅海鮮飯+藍乳酪核桃蕈菇燉飯~

↑再來就是必勝客披薩hot的重頭戲

這一整排~各式各樣口味的披薩~主廚隨機出餐

看你有幾個胃~我們到時的8種口味披薩~任君挑選~

↑這是新口味嗎~納豆海鮮丼披薩

↑黃金和風鷄披薩

↑我們較常點的和風章魚燒披薩

↑夏威夷披薩+鐵板牛柳披薩

↑雙層美式臘腸披薩

↑這款肯定新口味~月見韓式烤五花披薩

↑羅勒青蔬披薩

↑每盤看起來都好想吃~無奈戰鬥力有點薄弱

咱們就看看照片就好~

↑來瞧瞧小青吃了什麼~現在寫文才發現

小青有點笨~竟然還拿取平常較常吃的

章魚燒和風披薩~

↑平常在家吃披薩~大約2片就飽足了

今日硬是吃了3片多~還吃了不少週邊好料

所以吃到飽餐廳~真的會讓人大爆發喔~

↑這盤專屬小青的沙拉盤~搭的真好

是不是~色香味俱全丫~

↑好吃想吃的滷豆乾~和風洋蒽和海帶芽

鳳梨罐頭的鳳梨~各來少許~

↑玉米濃湯不錯喝~也夠熱~

↑最後再來個甜點~但這碗紫米芋頭粥~太甜了

小青加了少許熱白開水~甜度中和後

真的好好吃~也算完美結束這餐~

↑歡樂四人幫與101合影~這角度喬很久~終於全員入鏡~

↑必勝客光復店吃到飽餐廳~地點真的很好

時間來到5點30分左右~歡樂四人幫也吃的夠飽了

準備離開~客人正一波波的進場~ 週五晚是週末假日

前夕的晚餐~ 就是放鬆假期的開始~

↑歡樂四人幫~在這面大披薩前開心合影~

↑吃飽喝足~開始健走~消耗熱量~發現華視

竟然就在附近~好奇的小青~當然想一探究竟

一樓大廳警衛先生人真好~沒有阻攔~讓我們拍的過癮

陪兒長大的哆啦A夢~小青想跟他進入任意門遊玩~

↑也陪著兒成長的影子籃球員~小青喜歡這群孩子

超特異功能打球法~很有意思~

↑進入華視一樓大廳~就看到這個場景

我們這一攤~開催中的新節目~9月2日週六晚上八點首播

每週六上演~查了一下網路~原來是最新的實境節目

由重量級主持人王彩樺~胡宇威~夏和熙~共同擺攤

很受大家的喜歡~吸粉無數~歡樂四人幫趕上熱潮~

↑出了華視~我們一路健走~邊走邊聊

再看看延路美景~一點都不累~看到這家餐廳

有這可愛的神隱少女和無臉男造景~必拍~

↑我們就這樣一路健走聊天~竟走到了台北火車站

才進入搭捷運~回板橋~小青和爸爸再轉火車回鶯歌

據菁老公說~我們大約走了2小時30分鐘以上

是不是很強呢~

↑店家資訊

店名~必勝客歡樂吧 光復店

地址~台北市大安區忠孝東路四段341號2樓

捷運藍線國父紀念館站1號 或 5號出口

電話~02-27766600

營業時間11:00-23:00