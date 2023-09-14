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台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙拉吧吃到飽~捷運藍線國父紀念館1號出口~

2023-09-14 15:45:29 小青姐姐 人氣：97
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窩客好文

小青姐姐

發表篇數：185篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：必勝客 (光復店)
phone02-2776-6600
place台北市大安區忠孝東路四段341號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑喜歡吃披薩嗎~小青嘛~還蠻喜歡的

    之前看電子報介紹~必勝客不僅只是有外帶店

    還有讓人吃到飽的餐廳~是丫~很久沒到這樣的餐廳用餐了

    歡樂四人幫~咱們就安排此行程囉~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑112年9月8日週五~再來請2小時特休~訂位4點30分

    這裡交通真的很方便~我們搭3點26分的火車到台北

    轉捷運藍線~到國父紀念館1號出口~步行約1分鐘

    真的只要1分鐘就到了~時間足足有餘~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙   

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  ↑365天歡樂吧pizza hut~新鮮美味~歡樂無限

    經查網路~北部必勝客吃到飽餐廳有3家~光復~敦化~南港

    依營業時間~僅光復店午間無休息時間~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑來到櫃枱報到~看到牆上有比薩尺寸說明

    平日吃到飽必勝客~全時段每人369元+10%服務費

    在台北且地點如此的優~還可吃到飽

    平日每人406元~真的太超值了~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑報到入座~服務員親切說明~用餐時間90分鐘

    吧檯上的食物都可使用~祝您用餐愉快~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑我們被安排在這排窗戶邊~可看到忙碌的台北街景

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  ↑更讚的是~竟與101對望~哇~這裡應該是每年最後一天

    放烟火一位難求的好景觀位置~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑這是另一邊窗戶排座位

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   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑吃披薩前~上洗手間先~發現這裡座位真不少

    場地好大丫~想來是好友同事~家庭聚會的好地方~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑也有這麼可愛~適合小情侶的咖咖區~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑吧檯分2小區~乾淨俐落~不囉唆的氛圍~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙 

     ↑這小區是水果生菜沙拉區~芭樂貼心去籽

    葡萄柚切塊~方便我們食用~沙拉醬有3口味~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

 ↑另一邊是各式涼拌小菜~有小青愛的芋薯泥

   涼拌鮪魚貝殼麵+蕃茄蘿勒麵~海帶芽~滷豆乾

   和風洋蒽~玉米筍等共計16樣小菜~看板上

   還教學如何製作出~專屬你自己的沙拉盤~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑鷄蛋布丁~聽現場男士說~偏甜~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑飲料~日式無糖煎茶~柳澄汁~咖啡

    6口味的百事可樂汽水~七喜是我們平常較喜歡的~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑湯品有玉米濃湯~蔬菜湯~還提供了紫米芋頭甜湯~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑甜點~香濃巧克力布朗尼~很受食客喜歡~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑吃披薩~少不了搭檔炸薯條~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑吃披薩也不能少的烤鷄塊~煎烤的不油不膩

    口味有點偏甜~但就是好吃~小青吃了4塊呢~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑為喜歡吃飯的食客準備了

    粉紅海鮮飯+藍乳酪核桃蕈菇燉飯~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙     

  ↑再來就是必勝客披薩hot的重頭戲

    這一整排~各式各樣口味的披薩~主廚隨機出餐

    看你有幾個胃~我們到時的8種口味披薩~任君挑選~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑這是新口味嗎~納豆海鮮丼披薩

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  ↑黃金和風鷄披薩

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  ↑我們較常點的和風章魚燒披薩

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  ↑夏威夷披薩+鐵板牛柳披薩

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  ↑雙層美式臘腸披薩

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  ↑這款肯定新口味~月見韓式烤五花披薩

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  ↑羅勒青蔬披薩

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  ↑每盤看起來都好想吃~無奈戰鬥力有點薄弱

    咱們就看看照片就好~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑來瞧瞧小青吃了什麼~現在寫文才發現

    小青有點笨~竟然還拿取平常較常吃的

    章魚燒和風披薩~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑平常在家吃披薩~大約2片就飽足了

    今日硬是吃了3片多~還吃了不少週邊好料

    所以吃到飽餐廳~真的會讓人大爆發喔~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑這盤專屬小青的沙拉盤~搭的真好

    是不是~色香味俱全丫~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑好吃想吃的滷豆乾~和風洋蒽和海帶芽

    鳳梨罐頭的鳳梨~各來少許~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙  

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  ↑玉米濃湯不錯喝~也夠熱~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑最後再來個甜點~但這碗紫米芋頭粥~太甜了

    小青加了少許熱白開水~甜度中和後

    真的好好吃~也算完美結束這餐~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙     

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  ↑歡樂四人幫與101合影~這角度喬很久~終於全員入鏡~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑必勝客光復店吃到飽餐廳~地點真的很好

    時間來到5點30分左右~歡樂四人幫也吃的夠飽了

    準備離開~客人正一波波的進場~週五晚是週末假日

    前夕的晚餐~就是放鬆假期的開始~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙   

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   ↑歡樂四人幫~在這面大披薩前開心合影~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙  

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  ↑吃飽喝足~開始健走~消耗熱量~發現華視

    竟然就在附近~好奇的小青~當然想一探究竟

    一樓大廳警衛先生人真好~沒有阻攔~讓我們拍的過癮

    陪兒長大的哆啦A夢~小青想跟他進入任意門遊玩~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑也陪著兒成長的影子籃球員~小青喜歡這群孩子

    超特異功能打球法~很有意思~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

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  ↑進入華視一樓大廳~就看到這個場景

    我們這一攤~開催中的新節目~9月2日週六晚上八點首播

    每週六上演~查了一下網路~原來是最新的實境節目

    由重量級主持人王彩樺~胡宇威~夏和熙~共同擺攤 

    很受大家的喜歡~吸粉無數~歡樂四人幫趕上熱潮~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙  

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  ↑出了華視~我們一路健走~邊走邊聊

    再看看延路美景~一點都不累~看到這家餐廳

    有這可愛的神隱少女和無臉男造景~必拍~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

   台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑我們就這樣一路健走聊天~竟走到了台北火車站

    才進入搭捷運~回板橋~小青和爸爸再轉火車回鶯歌

    據菁老公說~我們大約走了2小時30分鐘以上

    是不是很強呢~台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙    

      台北必勝客歡樂吧光復店~芝心披薩~烤鷄~涼拌菜~飲料~水果沙

  ↑店家資訊

    店名~必勝客歡樂吧 光復店

    地址~台北市大安區忠孝東路四段341號2樓

         捷運藍線國父紀念館站1號 或 5號出口

    電話~02-27766600

    營業時間11:00-23:00

文章標籤

必勝客 必勝客歡樂吧 光復店 芝心披薩 烤鷄 捷運藍線國父紀念館1號出口 吃到飽
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