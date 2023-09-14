內湖737巷美食推薦｜人氣滿滿的鴻鼎小籠包蒸餃館，料多味美，值得一試的平價美味

鄰近捷運港墘站的內湖737巷可以說是台北內湖人的美食天堂，在白天是菜市場，到了晚上就化身成為了「小夜市」短短的巷子裡面充滿了各式各樣的小吃，之前晚上來的時候都超多人的，感覺大家都來到這裡買晚餐🤣，在網路上也看到了許多網友在分享他們心中的美食排名呢❗

這次要來跟大家介紹一家我覺得是內湖必吃美食✨，也是看很多人分享才去吃的，還有平價鼎泰豐的美名，就是：「鴻鼎小籠包蒸餃館」剛好在交叉口，非常好找，而且是少數有座位、座位還很多的店家，外帶和內用都可以💓

遠遠一看就有好多人在排隊等候，我吃完的時候還有長長的隊伍，在等位的時候也看到員工都在努力的製作、後面的蒸籠都要比人高了🤣

雖然不少人在排隊，但他們家的員工人數很多、手腳也很俐落，不需要等太久，看到好幾個人比較趕時間的就直接買新品：水煎包，一個才２０元，買回家加熱當早餐或下午茶都很合適👍🏻，我發現鴻鼎也有上架Ubereat，所以如果懶得出門的話可以直接叫外送喔🛵

桌上還有QRCODE可以直接點餐

再來我們看一下菜單，只有五樣，分別是：小籠包、蒸餃、水煎包、酸辣湯、冰豆漿，兩個人吃其實很簡單，就各點一份就好🤣完全不用猶豫

送上來的時候那蒸氣直接把我臉上毛孔打開🤣，還有特製醬料、蔥花、薑絲，這三個就是吃小籠包的必備品阿❗有薑絲就加分+++✨

提醒各位在吃小籠包的時候因為剛蒸好、本身內餡會爆汁，吃的時候要小心不要被燙到，可以先用湯匙裝小籠包，再輕咬小籠包皮，讓湯汁流入湯匙中，再享用

小籠包料多實在，一顆都不馬虎，是每天以溫體豬肉餡，現擀、現做、現蒸的喔，小籠包的皮是來自於老麵發酵的，厚度剛好，麵香味十足還有帶些嚼勁，即使是冷掉了也很好吃的🤤，內餡鮮甜無腥味，讓人忍不住一口接著一口

夾到破掉結果湯汁露出來🤣，再來一個這小籠包剖面圖成功了👍🏻

沾上特製醬汁很對味

再來蒸餃也是我很愛的💓，外觀呈現閃亮的感覺，份量也很大，吃起來外皮Q彈，餡料飽滿有水分，吃起來不會乾柴

配上滿料的酸辣湯就是經典👍🏻，這就是酸辣湯該有的樣子阿，很討厭有些酸辣湯都沒什麼料，吃起來不過癮，鴻鼎的酸辣湯我很喜歡，調味的很剛好，再加上附贈的蔥花更提味💓

至於水煎包據說是近期的新品

有高山高麗菜口味(素食可✅)、韭菜豬肉口味，看那韭菜的餡料也相當多，而且那煎到焦脆的表皮🥰，就是讚✨在家吃的話可以再擠一些甜辣醬進去吃更讚🤤

整體來說是一家很值得一試的店家，環境上整潔不髒亂，價格上也很平價，店員給人家的感覺也很親切，如果有來內湖737巷的話可千萬不要錯過唷🔥

鴻鼎小籠包蒸餃館

🌐官網：https://hongdingtw.com/

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