外國人來台必吃的台式火鍋【台北爆紅名店｜狂一鍋｜嘉義市插旗】中午及宵夜限定鍋物只要299元起，還享自助吧無限吃～

火鍋湯底雖然百百種，卻總是離不開麻辣、牛奶、泡菜、和風等味，實在是沒什麼新意。



直到看了YouTuber寶妮開箱【狂一鍋】，創新又熟悉的臺菜小吃結合火鍋，無論是功夫排骨酥、生炒花枝、客家鹹湯圓都好想嚐嚐喔！





【狂一鍋】在新北、桃園、新竹、台中、嘉義、台南、高雄共有14間分店，北中南都可以吃得到。



▼趁著這次要去嘉義最新的雙城堡景點玩，回程順便到市區的家樂福吃〝狂一鍋 嘉義博愛店〞，離車站只要6分鐘左右的車程而已喔！



狂一鍋 嘉義博愛店

營業時間：

平日 11:00～15:00、17:30～22:00

假日 11:00～15:30、17:00～22:00

電話：05 236 0630

地址：嘉義市西區博愛路二段461號

家樂福嘉義店1樓、距離嘉義車站約6分鐘車程

▲【狂一鍋】有11種鍋底口味可以選擇，等等......為什麼不是說湯底而是鍋底呢？



因為他們家的火鍋可不是單純的湯頭，樣樣別具特色的有料鍋底，過半的口味在其他家火鍋店是完全吃不到的喔！



‧林阿嬤的番茄肉醬鍋

‧生炒花枝鍋

‧黃金草排骨鍋

‧藥膳大雞腿

‧茶樹菇菇排骨鍋

‧功夫排骨酥

‧火焰香辣鍋

‧剝皮辣椒蛤蠣雞鍋

‧沙茶土雞蛋香鍋

‧客家鹹湯圓

‧霸氣魷魚螺肉蒜















▼除了這11種湯底口味，最近還新推出了來不及在菜單上的「燒酒烏骨雞蛤蜊鍋 (全酒)」。



它是屬於桌邊爆炒的鍋物口味，店員會先倒入麻油到台式石鍋內，煸香老薑後再放入烏骨雞煎至焦香，接著霸氣地倒入一整瓶米酒，以及各式中藥材點火燃燒個2分鐘

點火燃燒會讓湯頭更添風味，最後再倒進蛤蠣高湯煨煮，覺得酒味還不夠重的話還可以再單點米酒入鍋喔！



雖然是完全不添加一滴水的全酒入鍋，湯頭喝起來酒香甘醇濃郁、不嗆辣，入味的烏骨雞肉吃起來也好嫩好好吃喔~

換作是其他任何一家火鍋店根本就是個主鍋了，好嗎？



▼可是在【狂一鍋】，這才僅僅是鍋底而已，主餐另有7種肉品和海鮮可以選擇。

‧梅花豬

‧培根豬

‧軟嫩雞肉

‧雪花牛

‧板腱牛

‧翼板霜降牛

‧海上花 蛤蠣、鯛魚、小白蝦（依季節調整）

覺得肉量不夠的話先別急著加點，【狂一鍋】是樂多多集團旗下品牌。



他們家的餐飲品牌特色雖然各有不同，卻有一個共同點，那就是「絕對讓你吃到飽」。

‧狂一鍋有料鍋底+主餐

‧30種以上蔬食鍋料自助吧

‧IG活動送梅花豬 or 軟嫩雞腿

‧app會員禮和積點兌換

▲自除了豐富的鍋底+主餐肉品以外，自助吧更提供了30種以上的蔬食鍋料，還有白飯、麵食、霜淇淋、飲料都是可以無限吃。



▼現在在IG貼文上分享吃鍋照片或影片，並標記@狂一鍋、Hashtag#夏日狂歡來吃鍋，就可以獲得免費贈送的軟嫩雞腿 or 梅花豬一份囉！





早知道IG活動送「梅花豬or軟嫩雞腿」，姊妹淘點的鍋物主餐就應該換成海上花，這樣我們牛、豬、雞、海鮮就通吃得到了XD~



▲我個人特別喜歡贈送的軟嫩雞腿，厚實無骨肉塊吃起來超級嫩，一人份的肉量完全不小氣。

入會禮剛好也是梅花豬 or 軟嫩雞腿，每次用餐就可以累積點數，每百元即可累積1點。



▲第一次吃用入會禮加菜，和朋友吃完這一餐的積點又可以換下次的加菜了，app註冊會員也不需要填寫太多資料，超簡單的~





▲現在到【狂一鍋】用餐，只要在營業時間內，用餐都是不限時的喔！



因為僅能現場候位，建議提早到場取號以免久候，耶加我一到營業時間就來了，人還不多、不用候位。

到了高峰時段，單人吧台座滿滿都是人，超～慶幸自己來得早，「不限時的自助吧吃到飽」要等多久才有空位啊！





身為嘉義在地人的姊妹淘其實早就吃過【狂一鍋】（可惡！居然沒揪，這次來還是點了她最愛、同樣是招牌的「生炒花枝鍋」。



▲不得不說，【狂一鍋】的生炒花枝鍋真的是一絕耶，甘甜甘甜的湯頭好有台南味，花枝口感吃起來好嫩、好好吃~

▼主餐則是選了色澤超美的「翼板霜降牛」，它取自肩胛部的部位，是牛隻運動量較大的部位，所以肉質比較紮實。



其中又以翼板肉的部位富含油花，猶如雪花般分佈，是肩胛部最嫩的部位不要煮太久、涮個幾下入口，肥瘦適中的口感剛剛好，完美！

▼「梅花豬」是屬於豬上肩部位，瘦肉居多，肉質吃起來紮實卻不老。



光是主餐+打卡贈送的肉盤就已經很有飽足感，根本不需要另外加點什麼，除非你沒有點他們家的功夫排骨酥鍋......

來到【狂一鍋】沒吃過鎮店之寶的「功夫排骨酥」，真的是白來了啦！



▼每日醃製現炸的功夫排骨酥，塊塊份量十足，吃起來外皮酥脆、肉質紮實不乾柴，而且香氣十足~



就算是夜市大份的也不見得有這麼滿滿一大盤，CP值超高！

不要覺得炸物放入湯頭裡面，會濕濕軟軟破壞口感，【狂一鍋】的功夫排骨酥入鍋煮，外皮非但不會爛爛的，入味後的功夫排骨酥還是一樣好好吃喔！



隨便搭配一個湯頭就那麼好吃，也難怪真正的功夫排骨酥鍋能夠這麼熱銷，一年就賣了6座101的量。

我終於知道為什麼【狂一鍋】就算在平日中午也一樣很多人了，因為週一至五的平日午餐時段吃鍋更划算。



▼可以選擇平日午餐限定的「藥膳大雞腿鍋299元」、「功夫排骨酥鍋299元」、「剝皮辣椒蛤蠣鍋399元」嚐鮮體驗價。





▲同樣可以吃自助吧，差就差在主餐肉片需要另外加點，不過還是很優惠耶！



即使是優惠價同樣也享有IG上傳活動和app會員禮可以加肉。

現在我比較煩惱的是，下次來到底是要「平日中午」來吃，還是選擇「和名廚黃景龍師傅合作開發的招牌功夫排骨酥鍋、客家鹹湯圓鍋好」，亦或是「可高達30公分高火焰秀的火焰香辣鍋」好呢？

狂一鍋粉專：www.facebook.com/twfondueretro

狂一鍋IG：@twfondueretro



＊部分圖片擷取自 狂一鍋 粉專

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