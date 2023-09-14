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南投饅頭推薦堅持使用老麵發酵、灶火柴燒的老五冒煙饅頭12種單純的好味道

2023-09-14 22:51:51 巧莉的世界流浪筆記 人氣：101
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巧莉的世界流浪筆記

發表篇數：165篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：老五冒煙饅頭
phone049-2821-255
place南投縣水里鄉水信路二段8號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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南投饅頭推薦堅持手工製作老麵發酵、灶火柴燒的水里伴手禮「老五冒煙饅頭」，食材都是來自南投的在地農家，好吃又健康的養生饅頭推薦超多種口味，現炊饅頭、饅頭宅配通通有！堅持原汁原味、無化學添加，只有健康的味道～

 

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南投饅頭推薦：老五冒煙饅頭

南投水里距離日月潭大概只有半小時車程，原本是想去水里蛇窯捏陶或是車埕木業展示館，結果搜尋水里美食時發現這家水里伴手禮「老五冒煙饅頭」，使用南投在地農家栽種的食材製作，2012創立至今已經有10年的好口碑，一開始是只有提供給老五民宿房客的早餐，沒想到大獲好評變成饅頭事業！  

➭ 老五冒煙饅頭菜單點這裡

老五門口跟隔壁都有免費停車場，門口饅頭打卡牆超可愛當然也要來拍兩張！我就是看到這個巨大饅頭照片來的哈哈哈哈哈！

 

水里伴手禮養生饅頭推薦老五冒煙饅頭注重食物的原味與能量，以低糖、低鹽的方式手工製作包子饅頭，也很適合當成水里伴手禮帶回家～每天早上10:30出爐，早點來就可以看到現場蒸氣奔騰冒煙的樣子唷！

南投饅頭推薦老五冒煙饅頭最大的特色就是堅持手工製作老麵發酵，並使用灶火柴燒，成就獨特的香氣還有Q彈口感，一進門就可以透過老花窗看到三口大灶，真的好復古呀！

 

以龍眼木為主，也有梅子、柑橘類的樹枝，主要就是再利用這些南投在地的農業廢材，柴燒蒸熟包子饅頭的過程，大量的水蒸氣變成了老五的特色，也就是南投饅頭推薦「老五冒煙饅頭」的由來啦～

 

養生饅頭推薦：老五冒煙饅頭宅配也OK

南投饅頭推薦老五冒煙饅頭有現炊饅頭、冷凍饅頭宅配，單價落在20元~35元之間，一顆顆渾圓飽滿的饅頭看著就很不錯呀！

 

冷凍饅頭可以直接買回家當成水里伴手禮，也有饅頭宅配的服務，老闆推薦最熱門的 TOP 3 口味是福菜肉包黑糖饅頭紅麴堅果饅頭，我最喜歡的是黑糖饅頭、芋頭饅頭也很讚！

開業十年，老闆堅持使用自家發酵的老麵做麵團，再使用大灶柴燒蒸出來的饅頭就是跟一般市售的饅頭不一樣，每一顆都真材實料無化學添加，只有健康、單純的好味道～

你看看你看看，我就喜歡這種皮薄餡多的包子，這澎澎彈彈的QQ麵團就是老闆堅持使用老麵的原因！！

隔著玻璃現場還可以看到製作、包裝的過程好療癒呀！

除了自家的包子饅頭以外有百香果醋、梅醋、老松醋、梅汁、鹹梅等在地伴手禮，還有這一大籃南瓜原以為也是商品，原來通通都是要拿去做饅頭的呀！

 

南投饅頭推薦：老五冒煙饅頭有哪些口味

老五冒煙饅頭共有12種口味，能夠列入養生饅頭推薦清單不只是因為食材用心挑選、無人工化學添加，除了白饅頭以外都加入了胚芽，Q彈扎實的口感每一口都有滿滿麥香，而且越嚼越香～

芋頭饅頭 $ 25

我們倆最喜歡的就是這個芋頭饅頭，先將大甲芋頭削成條狀的芋頭籤或入麵團之中，淡淡的芋頭香氣，但每一口都是芋頭本人！

黑糖饅頭 $ 25

大人小孩都喜歡的古早味饅頭，每一口都是濃郁的黑糖，還有全麥麵皮的口感，每一口都是食材的原汁原味～

南瓜瓜饅頭 $ 25

剛才看到那一大堆南瓜就是拿來做這個南瓜瓜饅頭啦！外皮是南瓜麵皮，但裡頭是包著南投在地農家種植的地瓜條，甜蜜滋味都是食材本人健康不膩口～

蔥花饅頭 $ 25

黑芝麻饅頭 $ 25

最近很愛黑芝麻，老五家的黑芝麻饅頭真的是用料沒在客氣，一層一層捲入黑芝麻粉很香甜～

白饅頭 $ 20

你看這光滑的麵皮，白拋拋幼咪咪的白饅頭完全不乾，直接吃也好吃，隨便夾顆荷包蛋就更好吃！

紅麴堅果饅頭 $ 30

紅豆桂圓饅頭 $ 30

薑黃梅果米饅頭 $ 30

福菜肉包 $ 35

超特別的福菜肉包你吃過嗎？ 使用客家福菜+台灣豬絞肉，就有點類似梅干扣肉的概念變成包子，鹹香鹹香皮薄餡多每一口都很有料～

泡菜肉包 $ 35

健康蔬菜包 $ 35

除了福菜肉包泡菜肉包是葷食之外，全口味皆沒有使用奶油、雞蛋、牛奶等食材，素食者也可以安心享用哦！除了水里當地可以買到水里伴手禮，全台北中南也都有經銷據點可以購買～

南投饅頭推薦堅持手工製作老麵發酵、灶火柴燒的「老五冒煙饅頭」，使用在地食材、無化學添加打造最在地的好味道，好吃又健康的養生饅頭推薦12種口味多多，饅頭宅配也很方便，全家大小都可以安心享用，真材實料的水里伴手禮分享給你們～

➭ 老五冒煙饅頭菜單點這裡

 

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文章關鍵字
老五冒煙饅頭 南投饅頭推薦 水里伴手禮
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