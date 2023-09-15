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超人氣居酒屋｜新開幕旗艦店｜串燒｜壽司｜酒場【桃園市龜山區】鏊屋-林口長庚店

2023-09-15 11:00:09 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 人氣：115
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岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦

發表篇數：190篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鏊屋林口長庚店
phone09-6859-7139
place桃園市龜山區復興一路212巷13號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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今天是休假吃飯日，問了岳岳有沒有想吃的餐廳~
岳岳:「我想吃~敖~嗚~」
我:「認真點啦，有沒有想吃哪一間?」
岳岳:「敖~嗚~」
我忍...:「XXOO??!!OX?!」
岳岳:「是鏊屋居酒屋啦!」
我:「可是前幾個禮拜才剛去過鏊屋(蘆洲店)，換別的啦!」
岳岳:「今年4月份林口新開了一間旗艦店，可以去看看的說~」
於是乎，Do Re Mi Sol~我們來到林口啦! 鏊屋林口長庚店位於長庚醫院旁邊麥當勞的巷弄內，距離捷運長庚醫院站步行約4分鐘，附近有收費停車場，交通非常便利。鏊屋具有日式風情的建築物獨樹一幟，在一眾平凡的街景中尤為出色，相當顯眼。夜晚燈光的映照下，更是凸顯了其韻味，氛圍感十足。
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前庭設置了一處戶外休息區，也作為吸菸區。日式庭園風格的設計，在空曠的景觀中，不但保有相當的隱私，也絲毫不會影響到其他人。
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踏入店內更是感受到強烈的日本風來襲，滿滿的燈籠、公仔及眾多收集品佈置在各個地方，目光所及之處無論是檯面上、牆上，就連天花板都有巧思。鏊屋用餐環境寬敞，座位不少，可以容納許多客人。桌距間隔不壅擠，不會發生坐著聊天時，還得聽著陌生人的故事，這點在居酒屋真的很重要!
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點餐採用QR code線上點餐，餐點現點現做，禁止攜帶飲料、外食(慶生蛋糕除外)。用餐酌收10%清潔費，店內提供免費礦泉水，自帶酒酌收開瓶費300元/瓶。【未成年請勿飲酒，禁止酒駕，飲酒過量有害健康】
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鏊屋點餐系統可以看到餐點照片，不會看文字說故事或不知道餐點配置為何，也可以依照個人預算加減乘除調整要吃什麼，不會發生尷尬的場面。串燒類以單串為單位，烤物類需備註醬烤或鹽烤，若沒備註一律都會做成醬烤。酒水飲料需跟服務人員點餐，若餐點加點金額不足500元，也請找服務人員喔!
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開幕短短幾個月以來的鏊屋林口旗艦店人潮眾多，幾乎座無虛席，建議各位捧油們來用餐前，一定要記得先訂位啊!
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🏮毛豆🏮
豆莢煮得恰到好處，咬出毛豆仁，豆仁清脆鮮甜的口感，伴隨著鹹鹹的滋味，相當涮嘴。這種零嘴型的開胃菜最棒了，先讓嘴巴活動一下，開心的嗑完它，舒服~
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🏮天使紅蝦刺身🏮
天使紅蝦Q彈的肉身(懂吃的人都知道這有多難得)抹上些許芥末後直接生吞，能夠生食的天使紅蝦新鮮度自然不在話下，鮮味滿滿，不帶腥味。再擠上點檸檬汁，搭配著芥末的嗆辣衝腦，這美味快飛天了說! 線上點餐時，系統有個選項可以勾選，可以選擇蝦頭烤還是不烤。我們選擇烤囉，這樣多了熱熱脆脆的鮮蝦頭，香氣逼人啊!
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🏮鮭魚生魚片(小份)🏮
鮭魚好不好吃就是要看油花啦，鏊屋的鮭魚肥瘦均勻，甜度是極品等級的啊! 和剛剛的天使紅蝦足以說明，鏊屋的海鮮非常新鮮、沒毛病，所以一定甜的。蘸點醬油、挖點芥末，再抓點白蘿蔔絲，鹹香、嗆辣、清甜，混合著鮭魚自然的鮮甜味，果然旗艦店就是不一般，厲害啊!
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🏮綜合握壽司六貫🏮
綜合握壽司有鮭魚、旗魚、鮪魚、燻燒鮭魚、干貝和鮮蝦，可以吃到多種口味的搭配和不同海鮮的鮮甜味，配上米飯讓人感受食材對味蕾不同的衝擊。六貫的價位很便宜，只要220元，CP值超高，大家點起來!
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🏮綜合炙燒壽司六貫🏮
經歷綜合握壽司的洗禮後，我們意猶未盡，於是又追加了綜合炙燒壽司六貫。綜合炙燒壽司有焦糖鮭魚、七味鮪魚、醬燒旗魚、醬燒燻燒鮭魚、醬燒干貝和起司鮮蝦，相比起綜合握壽司來說，炙燒就是香啦! 鏊屋的炙燒都會有些醬或配料點綴在頂端增添風味，經過高溫噴噴就是舒服，可以感受到米飯上的食材經過了高溫烹調後，食材和配料完美結合，層次感更加豐富!
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🏮烤嫩煎牛排🏮
牛排(我猜)經過高溫噴上層，使其口感接近5-7分熟，入口肉質軟嫩、肉汁豐富，不僅甜感十足外，香氣也還留存在表面，吃起來就是舒服。想要增加口感和風味的話，可以搭配牛排底下的洋蔥和一旁的椒鹽，口味更是驚艷!
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🏮午魚一夜干🏮
鏊屋一夜干選用台灣Top 1的魚種-午仔魚，台灣素有「一午、二鮸、三嘉鱲」或「一午、二鯧、三鮸」的俗諺，午仔魚都是第一名，其美味是「頂港有名聲、下港上出名」。午魚一夜干一吃就知道是有經過處理的魚(有照片為證)，魚肉肉質細緻鮮美，口感超嫩，是超超超嫩喔! 帶點油脂的魚肉滑順入口，噴發誘人的香氣，午魚一夜干沒吃到會可惜耶!
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🏮胡麻讚歧烏龍冷麵🏮
讚歧烏龍冷麵配料十足，搭配胡麻原本以為味道會過淡或者搭配上會出戲，結果超好吃耶! 依附著胡麻醬的讚歧烏龍冷麵，Q彈的口感和入喉的滑順，再加上豐富的配料，入口超滿足，不會吃了一個寂寞。調味適中，完美平衡了所有食材，90元的實惠價格，這一碗胡麻讚歧烏龍冷麵真的超划算!
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🏮炙燒比目魚鰭邊肉蓋飯🏮
每一尾比目魚只能取出四片鰭邊肉，量少且珍貴，是日本料理餐廳的高檔食材。不過要吃到好吃的比目魚鰭邊真的就很看人品了，之前我們有吃過很可怕油到爆的鰭邊肉。鏊屋的處理有醬燒、有炙燒、有檸檬、有蝦卵、蔥花、薑片和芥末，我是不管三七二十一直接全部攪拌在一起。不得不說，沒了膩感的比目魚鰭邊真的超香、超好吃，就像美味的腿庫一般。那油脂在嘴中爆發的感覺，口感滑嫩又細緻，配上米飯這滋味令人沉淪，享受其中~
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🏮鏊屋燒🏮
在居酒屋常見的御好燒，是源自日本的一種鐵板燒小吃。不同地方的御好燒在做法和材料上皆各具特色，其中最具代表性的有兩大派系，即大阪燒和廣島燒。鏊屋燒皮酥，配料十足，整體厚度很夠，一整個就是來填滿胃的。豐富的層次滋味令人回味無窮，是一道色香味俱全的特色美食!
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誰說居酒屋吃不飽，鏊屋絕對可以，我們一家三人根本就是飽到天靈蓋好嗎! 重點是價格還不貴，三人消費約2000元左右，CP值超高，是不是挺讚的! 日式風情的氛圍彷若自己真的來到了日本一般，忘卻了時間、空間，盡情享受著美味和心靈上的充足。鏊屋歡迎大家拍照留在這裡，紀念美好的每一刻。月圓之夜讓我們一起鏊~屋~鏊~屋~，「鏊屋-林口長庚店」推薦給大家!
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鏊屋-林口長庚店
地址: 桃園市龜山區復興一路212巷13號(長庚醫院旁邊麥當勞的巷子)
電話: 0968-597-139
營業時間: 週一-週日17:00-01:00
 
北部吃到飽單點餐廳肥起來分享-
歡迎加入分享交流吃吃喝喝的經驗~

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#新北美食 #台北美食 #美食推薦 #蘆洲美食 #三重美食 #吃貨 #推薦
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