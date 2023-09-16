台北美食｜市府捷運旁，用平價享受高檔美味！巧主廚的隱咖哩

在市政府捷運站附近的信義商圈，

百貨公司林立，也是各種美食的一級戰區，

總可以看到各種社群軟體刷出這裡的各種照片、

短影音，不管是火鍋、咖啡廳、輕食、

排餐等等～都可以找到博人眼球的超人氣餐廳！

而胖達之前一直就有在追蹤的咖哩店～

終於也在信義商圈附近插旗拉！

雖然沒有在信義百貨商圈內，而是在比較低調的巷弄中，

卻也遮掩不住它飄逸過來的咖哩香味。

巧主廚的隱咖哩 信義二號店

在前一陣子「巧主廚的隱咖哩」如果想要一品他的佳餚～

我們需要到萬芳創始店，位於萬芳醫院捷運站與中國科技大學附近，

可惜離胖達平常的足跡較遠阿～～！

所幸近期在得知他們在信義商圈附近開店之後，

在高興之餘～便跟店家預約了一下前往時間拉！

因為尖峰時段人潮較多，胖達選了較離峰的兩點時段。

不過店內依舊有用餐的顧客、熊貓的訂單提醒聲亦此起彼落。

巧主廚的隱咖哩 信義2號店 環境介紹

外觀的店面是帶一點日式門面造景，

在其屋簷上還放了一碗超大碗的咖哩飯作為點綴裝飾，

著實顯眼；在門口的柱子上也有附上種的餐點照片與價錢喔！

讓路過的朋友也都可以先做一番參考。

裡面整體環境不大，座位區與點餐、廚房大概僅隔一步的距離，

不過座位區的前後距離適中，用餐上不至於會打擾到其他用餐的客人。

因為目前剛開幕沒有多久，

店家有提到還會花一段時間做一些裝潢，

期待他們完整完成後的面貌啦！

巧主廚的隱咖哩 信義2號店 菜單

巧主廚主要以咖哩為主的餐點，裡面以不同的主餐來做搭配，

舉凡有：日式炸雞排、唐揚雞、可樂餅、牛五花、

竹莢魚、炸蝦等，而胖達選了外邊很少見的「乾煎骰子牛」＋ 歐姆蛋！

另外餐點都可以選擇再搭配Ａ或Ｂ套餐喔！

當天胖達是選擇Ａ套餐(可樂餅＋味增湯)來享用～！

巧主廚的隱咖哩 信義2號店 乾煎骰子牛

右半邊是滿滿濃郁香氣的咖哩醬與煎製好的骰子牛肉塊，

左半邊則是在白飯上蓋上感覺超滑嫩的歐姆蛋，

與其它作為裝飾的花椒、青花菜與巴西里碎作為整餐點上的色彩點綴～

胖達光聞著就餓了～～也讓胖達慢慢分享給大家聞香拉！

咖哩醬

入口就可以感受到非常濃郁的咖哩醬風味，

後來詢問了一下店家才曉得他們的咖哩醬有用了很多蔬菜一起打入，

例如：「茄子」、「馬鈴薯」、「洋蔥」、「胡蘿蔔」等，

並加入特調的咖哩粉，形成一道味道濃郁、辛辣度風味滿讚的咖哩醬。

骰子牛

因為採開放式廚房，在座位區就可以聽到牛肉乾煎滋滋作響的聲音，

牛肉的香味也漸漸四溢起來，牛肉的部分約有7分熟的口感，

咬下去非常軟嫩Q彈;因為是乾煎，

所以肉香與肉汁很好的保存在裡面，

咬下口的瞬間肉汁奪出，與帶有七分熟留存的咬勁，口感表現不俗～

歐姆蛋

巧主廚是選用紅心雞蛋拌成蛋液後煎制，

整體蛋香濃郁，蛋皮還有一點Q度、絲滑綿密，

留存一點的半熟蛋液混於咖哩中~

可以讓味道更加厚實與多了一些稠度喔！

可樂餅

炸的非常酥脆，剛咬下口那啪滋啪滋的聲音，聽起來格外可口

，搭配裡面鬆軟的馬鈴薯泥、玉米粒與一些調料，

讓口感除了綿密之外還在味道中有了一份鹹甜感。

味增湯

看品項以為只是碗單純的味增湯，

不過送上來的卻是真柴實料的「柴魚」豆腐味增湯，

喝起來湯頭很濃郁，加上有青蔥的提味，

帶起來刺激的辛香～也賦予了不少風味。

醃製蘿蔔

白蘿蔔經過梅子的一起醃製後，

自帶一股濃濃的酸甜感，除了解膩之外～還有不錯的開胃效果喔！

整個套餐吃下來，基本上飽足感滿滿～

而整體風味真的不錯，滿屋的咖哩辛香非常開胃，

還會有種想要再來一碗的錯覺。

巧主廚的隱咖哩 信義2號店 相關資訊

下面胖達也整理了「巧主廚的隱咖哩 2號店」的懶人包～

給喜歡吃咖哩、嚐鮮、吃美食的朋友可以點去瀏覽追蹤喔！

享受在熱鬧商圈旁的靜謐美味！

巧主廚的隱咖哩 信義2號店

店名：巧主廚的隱咖哩 信義2號店

地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷12號1樓

電話：02-8286-3714

外送服務 : √ ，滿四個免運~享店內價喔!

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