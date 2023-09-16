台北美食｜市府捷運旁，用平價享受高檔美味！巧主廚的隱咖哩
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文章類別：美食-食記心得
在市政府捷運站附近的信義商圈，
百貨公司林立，也是各種美食的一級戰區，
總可以看到各種社群軟體刷出這裡的各種照片、
短影音，不管是火鍋、咖啡廳、輕食、
排餐等等～都可以找到博人眼球的超人氣餐廳！
而胖達之前一直就有在追蹤的咖哩店～
終於也在信義商圈附近插旗拉！
雖然沒有在信義百貨商圈內，而是在比較低調的巷弄中，
卻也遮掩不住它飄逸過來的咖哩香味。
巧主廚的隱咖哩 信義二號店
在前一陣子「巧主廚的隱咖哩」如果想要一品他的佳餚～
我們需要到萬芳創始店，位於萬芳醫院捷運站與中國科技大學附近，
可惜離胖達平常的足跡較遠阿～～！
所幸近期在得知他們在信義商圈附近開店之後，
在高興之餘～便跟店家預約了一下前往時間拉！
因為尖峰時段人潮較多，胖達選了較離峰的兩點時段。
不過店內依舊有用餐的顧客、熊貓的訂單提醒聲亦此起彼落。
巧主廚的隱咖哩 信義2號店 環境介紹
外觀的店面是帶一點日式門面造景，
在其屋簷上還放了一碗超大碗的咖哩飯作為點綴裝飾，
著實顯眼；在門口的柱子上也有附上種的餐點照片與價錢喔！
讓路過的朋友也都可以先做一番參考。
裡面整體環境不大，座位區與點餐、廚房大概僅隔一步的距離，
不過座位區的前後距離適中，用餐上不至於會打擾到其他用餐的客人。
因為目前剛開幕沒有多久，
店家有提到還會花一段時間做一些裝潢，
期待他們完整完成後的面貌啦！
巧主廚的隱咖哩 信義2號店 菜單
巧主廚主要以咖哩為主的餐點，裡面以不同的主餐來做搭配，
舉凡有：日式炸雞排、唐揚雞、可樂餅、牛五花、
竹莢魚、炸蝦等，而胖達選了外邊很少見的「乾煎骰子牛」＋ 歐姆蛋！
另外餐點都可以選擇再搭配Ａ或Ｂ套餐喔！
當天胖達是選擇Ａ套餐(可樂餅＋味增湯)來享用～！
巧主廚的隱咖哩 信義2號店 乾煎骰子牛
右半邊是滿滿濃郁香氣的咖哩醬與煎製好的骰子牛肉塊，
左半邊則是在白飯上蓋上感覺超滑嫩的歐姆蛋，
與其它作為裝飾的花椒、青花菜與巴西里碎作為整餐點上的色彩點綴～
胖達光聞著就餓了～～也讓胖達慢慢分享給大家聞香拉！
- 咖哩醬
入口就可以感受到非常濃郁的咖哩醬風味，
後來詢問了一下店家才曉得他們的咖哩醬有用了很多蔬菜一起打入，
例如：「茄子」、「馬鈴薯」、「洋蔥」、「胡蘿蔔」等，
並加入特調的咖哩粉，形成一道味道濃郁、辛辣度風味滿讚的咖哩醬。
- 骰子牛
因為採開放式廚房，在座位區就可以聽到牛肉乾煎滋滋作響的聲音，
牛肉的香味也漸漸四溢起來，牛肉的部分約有7分熟的口感，
咬下去非常軟嫩Q彈;因為是乾煎，
所以肉香與肉汁很好的保存在裡面，
咬下口的瞬間肉汁奪出，與帶有七分熟留存的咬勁，口感表現不俗～
- 歐姆蛋
巧主廚是選用紅心雞蛋拌成蛋液後煎制，
整體蛋香濃郁，蛋皮還有一點Q度、絲滑綿密，
留存一點的半熟蛋液混於咖哩中~
可以讓味道更加厚實與多了一些稠度喔！
- 可樂餅
炸的非常酥脆，剛咬下口那啪滋啪滋的聲音，聽起來格外可口
，搭配裡面鬆軟的馬鈴薯泥、玉米粒與一些調料，
讓口感除了綿密之外還在味道中有了一份鹹甜感。
- 味增湯
看品項以為只是碗單純的味增湯，
不過送上來的卻是真柴實料的「柴魚」豆腐味增湯，
喝起來湯頭很濃郁，加上有青蔥的提味，
帶起來刺激的辛香～也賦予了不少風味。
- 醃製蘿蔔
白蘿蔔經過梅子的一起醃製後，
自帶一股濃濃的酸甜感，除了解膩之外～還有不錯的開胃效果喔！
整個套餐吃下來，基本上飽足感滿滿～
而整體風味真的不錯，滿屋的咖哩辛香非常開胃，
還會有種想要再來一碗的錯覺。
巧主廚的隱咖哩 信義2號店 相關資訊
下面胖達也整理了「巧主廚的隱咖哩 2號店」的懶人包～
給喜歡吃咖哩、嚐鮮、吃美食的朋友可以點去瀏覽追蹤喔！
享受在熱鬧商圈旁的靜謐美味！
巧主廚的隱咖哩 信義2號店
店名：巧主廚的隱咖哩 信義2號店
地址：台北市信義區忠孝東路四段559巷12號1樓
電話：02-8286-3714
外送服務 : √ ，滿四個免運~享店內價喔!
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