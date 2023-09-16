2023韓國釜山|中華航空A321neo初體驗!CI188台北飛釜山、CI189釜山飛台北

今年發生了太多事情，真的是一言難盡...!!!
三姐妹的合體也變的珍貴且珍惜
疫情過後，姐妹三人第一次集合在桃園機場
真的是在登機門候機了...終於不是在做夢了!
今天搭乘的是中華航空CI188台北飛往釜山的班機
登機前看大家都在候機室拍呀拍~
登機才發現~原來這台是寶可夢彩繪機呀!
機型是A321neo
單走道飛機最新的機型喔!
和之前飛沖繩的星宇航空一樣，椅背變薄、前後距離加大
腳部空間變的舒適
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座椅採藍粉配色，色彩年輕活潑
座椅靠墊也比以往的來的大，上面有寶可夢的標誌
上機後~我們恰好坐在飛行教官的旁邊
一入座就送上華航的撲克牌
座椅前方清潔袋和贈送的筆都是寶可夢的圖案
登機時~耳機會放在登機門口
可供旅客自行拿取
耳機上還有華航的梅花標誌
耳塞式的設計
更可以防噪，想睡覺的時候能隔絕干擾
A321neo最大的好處就是改變以往單走道飛機沒有機上娛樂的這件事
每一位旅客都可以擁有超高解析度、靈敏度極高的觸碰式螢幕
音樂、電影、遊戲、wifi(可傳送文字)、飛型記錄等等
主餐、開胃菜、飲料、和菓子
和菓子餅乾上面也是寶可夢的皮卡丘
難怪鄰近的小朋友都很開心
涼拌酸辣腐竹
耶~好吃耶!真的有像中式餐廳吃到的冷盤小菜
不錯、不錯~華航有進步喔!
八寶雞肉寬麵
附贈滷蛋一顆!
憑良心說~真的比以前飛行的飛機餐都來的好吃
麵條不會太軟爛、雞肉夠嫩~醬汁跟寬麵均勻攪拌
我居然會覺得量...太少？!哇~~~塞!
坐在飛行教官旁邊就是有好處
教官在飯後送上兩杯由華航和五桐號聯名的「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」
好開森
桃園飛釜山的飛行時間約2小時
似乎還沒有聊天聊過癮~就準備下機了!
經過商務艙的時候還努力快速的欣賞一下
希望哪天也可以來享受、享受A321neo的商務艙
五天後回程
中華航空CI189釜山飛往台北
在釜山買的最開心的就是在超市了吧？!
買了不少零食回家
我們都笑說回家普渡的東西都省了...
回程的時候就不是寶可夢專機
但機型和去程是一樣的機型A321neo
餐大同小義
但沒有了寶可夢的和菓子
酸辣蒟蒻絲
又是一個成功的開胃小菜
親愛的空服員，我可以續盤嗎？
金瓜香菇炒麵米線
耶~~~不愧是本國籍的航空公司
出的飛機餐都很對我們胃呢!
有出發就有回程
有回程才有再一次的出發
此次搭乘華航的班機
感覺真的很不錯~
或許是因為搭到了新機型的飛機吧？!
國航現在有3家航空，有了競爭就會有進步囉~
航班資訊：
CI188台北飛釜山
CI189釜山飛台北
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