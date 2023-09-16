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2023韓國釜山|中華航空A321neo初體驗!CI188台北飛釜山、CI189釜山飛台北

2023-09-16 15:59:42 纖茹 人氣：94
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窩客好文

纖茹

發表篇數：87篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 韓國

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今年發生了太多事情，真的是一言難盡...!!!

三姐妹的合體也變的珍貴且珍惜

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疫情過後，姐妹三人第一次集合在桃園機場

真的是在登機門候機了...終於不是在做夢了!

今天搭乘的是中華航空CI188台北飛往釜山的班機

登機前看大家都在候機室拍呀拍~

登機才發現~原來這台是寶可夢彩繪機呀!

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機型是A321neo

單走道飛機最新的機型喔!

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和之前飛沖繩的星宇航空一樣，椅背變薄、前後距離加大

腳部空間變的舒適

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座椅採藍粉配色，色彩年輕活潑

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座椅靠墊也比以往的來的大，上面有寶可夢的標誌

上機後~我們恰好坐在飛行教官的旁邊

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一入座就送上華航的撲克牌

座椅前方清潔袋和贈送的筆都是寶可夢的圖案

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登機時~耳機會放在登機門口

可供旅客自行拿取

耳機上還有華航的梅花標誌

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耳塞式的設計

更可以防噪，想睡覺的時候能隔絕干擾

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A321neo最大的好處就是改變以往單走道飛機沒有機上娛樂的這件事

每一位旅客都可以擁有超高解析度、靈敏度極高的觸碰式螢幕

音樂、電影、遊戲、wifi(可傳送文字)、飛型記錄等等

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主餐、開胃菜、飲料、和菓子

和菓子餅乾上面也是寶可夢的皮卡丘

難怪鄰近的小朋友都很開心

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涼拌酸辣腐竹

耶~好吃耶!真的有像中式餐廳吃到的冷盤小菜

不錯、不錯~華航有進步喔!

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八寶雞肉寬麵

附贈滷蛋一顆!

憑良心說~真的比以前飛行的飛機餐都來的好吃

麵條不會太軟爛、雞肉夠嫩~醬汁跟寬麵均勻攪拌

我居然會覺得量...太少？!哇~~~塞!

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坐在飛行教官旁邊就是有好處

教官在飯後送上兩杯由華航和五桐號聯名的「老實人蜜桃紅茶氣泡飲」

好開森(未設定標題)

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桃園飛釜山的飛行時間約2小時

似乎還沒有聊天聊過癮~就準備下機了!

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經過商務艙的時候還努力快速的欣賞一下

希望哪天也可以來享受、享受A321neo的商務艙

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五天後回程

中華航空CI189釜山飛往台北

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在釜山買的最開心的就是在超市了吧？!

買了不少零食回家

我們都笑說回家普渡的東西都省了...

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回程的時候就不是寶可夢專機

但機型和去程是一樣的機型A321neo

餐大同小義

但沒有了寶可夢的和菓子

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酸辣蒟蒻絲

又是一個成功的開胃小菜

親愛的空服員，我可以續盤嗎？

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金瓜香菇炒麵米線

耶~~~不愧是本國籍的航空公司

出的飛機餐都很對我們胃呢!

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有出發就有回程

有回程才有再一次的出發

此次搭乘華航的班機

感覺真的很不錯~

或許是因為搭到了新機型的飛機吧？!

國航現在有3家航空，有了競爭就會有進步囉~

航班資訊：

CI188台北飛釜山

CI189釜山飛台北

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