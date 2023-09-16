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[台北內湖區]新開幕吃到飽不用500元！一番地壽喜燒Prime等級牛肉、蔬菜、自助吧通通吃到飽～內湖宏匯店

2023-09-16 16:36:58 奶昔樂園 人氣：108
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窩客好文

奶昔樂園

發表篇數：118篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一番地壽喜燒 內湖宏匯店
phone02-7756-6298
place台北市內湖區瑞光路333號1樓
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

自從大直ATT關閉以後，一直很期待一番地可以重新開幕，終於9/15在內湖科學園區大港墘公園旁開幕了～選在這邊眼光不錯，平日上班族多、假日附近住家也多不用怕沒生意，加上附近真的沒有競爭對手啊！知道消息的前一天馬上打電話預約了，大家來之前最好也要預約一下。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

開幕期間9/15-9/21有88折的優惠活動，下午沒有休息時間，不想人擠人又有時間的大家可以和我一樣下午來。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

用餐方式外面寫得非常清楚，大大的海報讓長輩也能一目了然，午膳價478元/每人，晚膳價548元/每人

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

這是一番地的出入口其實很不明顯，要不是有兩盆花在這邊我還真不敢推開大門，建議可以換稍微看得到裡面的樣式。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店午膳價478元/每人

(週一至週五 - 午膳時段16:29前)

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店晚膳價548元/每人

(平日晚間及例假日全天時段)

孩童收費方式：

100cm ~ 120cm $248元

80cm ~100cm 酌收$100元清潔費

80cm以下 免費

以上價格均需另加收10%服務費

開鍋費(4人以下開2鍋者加收開鍋費/
單人開1鍋者加收開鍋費) 50元

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

平日下午兩點這個冷門時間，沒想到還是人潮滿滿啊！果然是開幕第一天。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

上面這台竟然還有義豐冬瓜茶，加上碎冰超好喝～還有莫凡比咖啡機、冰沙機、冷熱開水及最讚的冰塊/冰水機。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

美國頂級牛肉(無限供應)
■Prime霜降牛肉
■Choice雪花牛肉
■Prime板腱牛肉
■YG級板腱牛肉(YG級澳洲頂級小公牛(閹牛)等級)
紐澳豬肉羊肉(無限供應)
■梅花豬肉
■上選羊肉
■煙燻培根豬
限量提供
■蒜香雞腿肉

副食(餐車服務 無限供應)
越光米、日式讚岐烏龍麵、CAS洗選蛋
當季時蔬、美味菇物、各式配料等15~20種

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

用餐時間90分鐘，以上價格需另付10%服務費。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

店員會先詢問是否有不吃的肉類，然後上基本肉盤和菜盤給你，雪花牛肉、梅花豬肉*2、板腱牛肉、霜降牛肉為基本肉盤。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

雪花牛很大一片不會太薄，入口即化，涮一下就可以吃了。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

大家最期待的菜車終於來了，一開始會先給基本菜盤，但是當然不夠吃，遇到菜車就趕快點自己喜歡的配料吧。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

好健康的一盤，這也是為什麼壽喜燒這麼受歡迎，因為沒有火鍋料，基本上都是原型食物。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

吃壽喜燒我最喜歡放蒟蒻、白菜、豆腐和菇類吸飽湯汁超級入味，加上湯頭的味道可自行加水和醬油調配，就是讚！

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

壽喜燒就是要吃肉啊～因為沒有服務鈴所以遇到店員想要加點的要趕快點，Prime板腱牛肉、Choice雪花牛肉、Prime霜降牛肉、YG級板腱牛肉。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

肉類品質都表現不錯，不會切太薄導致沒有口感，滿滿一鍋真的是好滿足。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

限量供應的蒜味雞腿肉，蒜香味濃肉質也很嫩，意外的好吃呢！喜歡的朋友一份量約上圖，建議可以直接點兩份。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

飯後當然要來個抹茶冰淇淋，沒想到式自助式的，以前都是直接發一球，抹茶味濃不甜膩，如果有甜筒就完美了(本人超愛餅乾)。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

最後吃飽喝足來片檸檬糖片，解除口中的油膩感吧！檸檬的酸搭配砂糖的甜，酸甜滋味口中馬上清新了許多。

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

整體表現都在水準上，環境寬敞不擁擠，下週還要跟其他同事再來二訪，因為還有很多東西沒有吃到，先去訂位了大家～[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

一番地壽喜燒 內湖宏匯店  】線上訂位（尚未開放）

官方網站

臉書粉絲團

地址︰ 台北市內湖區瑞光路333號一樓

電話︰（02）7756-6298

營業時間︰ 週日-週四 11:00-22:00，週五-週六 11:00-23:00

交通︰ 捷運文湖線「港墘站2號出口」出站右轉步行約8分鐘

[台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店希望大家喜歡今天的分享喔 [台北內湖區]一番地壽喜燒 內湖宏匯店

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