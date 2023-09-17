好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑嫩蛋包飯｜慵懶慢步調的咖啡廳｜無限制用餐時間建議預約

好聚所HireathCafe原在蝸居二樓經營
疫情之後老闆將其合併 同時享受到兩家餐點
之前訪過兩次 不論是蝸居還是好聚所HireathCafe
義大利麵、披薩、蛋包飯、甜點 都相當好吃
他們家相當慢步調 只有一人製作料理
餐點會需要等待一些些時間
所以也不會限制用餐時間
非常推薦好友姊妹們一起來的咖啡廳
餐點品項｜
手工正統蛋包飯 $280
東京老師傅日式咖哩蛋包飯 $290
頂級黑松露牛肝菌蛋包飯 $360
正統80年代港式蛋包飯 $280
招牌鑄鐵現煎法式土司 $190
招牌檸檬汁 $120
復古千禧奶蓋紅茶 $135
店家資訊｜
高雄市鼓山區裕誠路1035號一樓
07-555-2530
11:00-21:00
週三、週四 公休
他們家的超人氣蛋包飯一定要品嘗品嘗
約莫在 7、8年前第一次來訪時就已經存在的熱門餐點
如果說日本京都有洋食屋 キチキチ
那麼高雄也有好聚所
目前已經有四種口味 蛋包的飯底基料完全同
每一種都很好吃 真要選擇還真的選不出來
上桌後會表演將蛋包切開淋醬
手機真的要準備好
翻開滑嫩嫩的蛋包有夠迷人 再秒速般瀑布淋醬
完全可以說是台灣第一家瀑布型蛋包!!
#牛肝菌黑松露蛋包飯
選用義大利百年大廠的松露醬
不但是黑松露醬 炒飯基底也是搭配松露
加乘上去的風味 更為香濃鹹香
#咖哩蛋包飯
用蘋果、洋蔥手熬煮的日式咖哩醬
搭配蛋包底下的咖哩炒飯
不但醬汁濃郁不水 炒飯咖哩香也很香濃
#港式蛋包飯
搭配廣東炒飯淋上港式醬汁
醬汁帶有蠔油的鹹甜感及紹興酒點綴的香氣
炒飯配料加入四季豆、香腸等 是四種中最豐富
#正統日式蛋包飯
搭配番茄炒飯淋上正統的日式醬汁
醬汁使用蔬果、紅酒熬煮 帶有酸甜酸甜滋味
莫名讓人一口接一口 味蕾大開
#法式鑄鐵吐司
他們家吐司體是與吳寶春合作的
製作功法繁瑣費時 等的時間也會久一點
浸泡蛋液的吐司猶如布蕾般Q嫩口感
入口後的奶香味更是讓人著迷
淋上蜂蜜也不甜膩口
可以作為飯後甜食 完美畫上句點
#招牌檸檬汁
#復古千禧奶蓋紅茶
檸檬汁的冰磚是薰衣草
喝起來不會太過於酸口也沒有加糖的那種甜感
愛喝酸的人 推薦
二樓目前不開放用餐
只作為拍照打卡使用
風格很歐式 相當適合拍網美照
一樓座位區與環境
有室外與室內 大部分座位皆為2人坐
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