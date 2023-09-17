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好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑嫩蛋包飯｜慵懶慢步調的咖啡廳｜無限制用餐時間建議預約

2023-09-17 11:00:00 李太陽日嚐 人氣：103
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李太陽日嚐

發表篇數：97篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：高雄市 > 鼓山區

造訪商家：好聚所HireathCafe
phone07-5552-530
place高雄市鼓山區裕誠路1035號1樓
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑

好聚所HireathCafe原在蝸居二樓經營

疫情之後老闆將其合併 同時享受到兩家餐點

之前訪過兩次 不論是蝸居還是好聚所HireathCafe

義大利麵、披薩、蛋包飯、甜點 都相當好吃 

好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑

他們家相當慢步調 只有一人製作料理

餐點會需要等待一些些時間 

所以也不會限制用餐時間

非常推薦好友姊妹們一起來的咖啡廳

好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑

餐點品項｜

手工正統蛋包飯 $280

東京老師傅日式咖哩蛋包飯 $290

頂級黑松露牛肝菌蛋包飯 $360

正統80年代港式蛋包飯 $280

招牌鑄鐵現煎法式土司 $190

招牌檸檬汁 $120

復古千禧奶蓋紅茶 $135

好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑

店家資訊｜

高雄市鼓山區裕誠路1035號一樓

07-555-2530

11:00-21:00

週三、週四 公休

好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑

他們家的超人氣蛋包飯一定要品嘗品嘗

約莫在 7、8年前第一次來訪時就已經存在的熱門餐點

如果說日本京都有洋食屋 キチキチ

那麼高雄也有好聚所 

目前已經有四種口味 蛋包的飯底基料完全同

每一種都很好吃 真要選擇還真的選不出來

好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑

上桌後會表演將蛋包切開淋醬

手機真的要準備好

翻開滑嫩嫩的蛋包有夠迷人 再秒速般瀑布淋醬

完全可以說是台灣第一家瀑布型蛋包!!

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#牛肝菌黑松露蛋包飯

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選用義大利百年大廠的松露醬

不但是黑松露醬 炒飯基底也是搭配松露

加乘上去的風味 更為香濃鹹香

好聚所HireathCafe｜鼓山區美食｜必吃超人氣京都味滑

#咖哩蛋包飯 

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用蘋果、洋蔥手熬煮的日式咖哩醬

搭配蛋包底下的咖哩炒飯

不但醬汁濃郁不水 炒飯咖哩香也很香濃

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#港式蛋包飯

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搭配廣東炒飯淋上港式醬汁

醬汁帶有蠔油的鹹甜感及紹興酒點綴的香氣

炒飯配料加入四季豆、香腸等 是四種中最豐富

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#正統日式蛋包飯

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搭配番茄炒飯淋上正統的日式醬汁

醬汁使用蔬果、紅酒熬煮 帶有酸甜酸甜滋味

莫名讓人一口接一口 味蕾大開

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#法式鑄鐵吐司

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他們家吐司體是與吳寶春合作的

製作功法繁瑣費時 等的時間也會久一點

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浸泡蛋液的吐司猶如布蕾般Q嫩口感

入口後的奶香味更是讓人著迷 

淋上蜂蜜也不甜膩口

可以作為飯後甜食 完美畫上句點

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#招牌檸檬汁 

#復古千禧奶蓋紅茶 

檸檬汁的冰磚是薰衣草

喝起來不會太過於酸口也沒有加糖的那種甜感

愛喝酸的人 推薦

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二樓目前不開放用餐

只作為拍照打卡使用 

風格很歐式 相當適合拍網美照

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一樓座位區與環境

有室外與室內 大部分座位皆為2人坐

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