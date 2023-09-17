[食記。嘉義東區]侍悟丸迴轉壽司 嘉義新生店。炙燒北海道干貝/蒲燒鰻魚/味噌牛筋燒/柚香和風牡蠣 #超愛玉子燒

三年前(2020年)年初，第一家侍悟丸在垂楊路開幕!

還記得跟姊姊大人在大年初二就跑去吃，當時還真的有迴轉台運轉著

不過後來過了試營運期，好像就再也沒有迴轉了(真想大力吐槽)

都是列車直達或店員統一送餐上來 ，是少了點樂趣

後來侍悟丸在嘉義東區新生路和雲林斗六都開分店了，規模更大、更吸睛

9月某個颱風來襲的下雨天，就跟家人來侍悟丸迴轉壽司-嘉義新生店吃看看囉

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餐廳名稱：侍悟丸迴轉壽司-嘉義新生店(嘉義市東區新生路456號)

營業資訊：05-2719977 11:30-20:30

分店資訊：

◆ 垂楊總店(嘉義市西區垂楊路343號) FB粉絲專頁

◆ 斗六二店(雲林縣斗六市大學路二段252號)

餐點介紹：壽司/刺身/炸物/副食/甜品/飲品/今日限定

用餐日期：2023.09



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「官東餐飲集團」創始人官冠龍先生，最一開始是在嘉義家樂福夜市的關東煮起家，生意穩定後再拓及夜市的燒烤餐車。

後來生意越來越好，甚至吸引股東們前來討論投資展店，才創立「官東餐飲集團」

旗下品牌有「官東燒肉」、「変若水御膳鍋物」以及「侍悟丸迴轉壽司」，店家遍布於彰化員林、雲林和嘉義。

▲侍悟丸迴轉壽司-嘉義新生店 店面

建築以米白搭配抹綠的淺色系外觀，前方還有一片草坪庭園和平面停車格

儘管靠近馬路邊有個比較大的牆面牌寫著「侍悟丸」和白燈籠牆， 我覺得在車上快速路過時還是蠻容易忽略的，餘光瞄到會誤以為是建商接待中心

建築本身其實是有規模的，兩層樓的ㄇ字型，近看格外雄偉

▲侍悟丸迴轉壽司-嘉義新生店 室內環境

一進門就是接待櫃台，兩層樓挑高，天花板吊著橘紅色錦鯉的燈飾

二樓牆面掛著偌大的日式木牌菜單，搭配胡桃或柚木的深木質系牆面、大面浮世繪，什麼都比垂楊本店更Bigger、更加氣派

▲侍悟丸迴轉壽司-嘉義新生店 用餐環境

桌面下有抽屜放著衛生紙；最靠近迴轉台的座位有個小木櫃，放薑片、醬油、山葵醬包、陶製茶杯、醬料碟，因為都是直接擺放在上面，沒有防掉落的安全措施

很不適合躁動、手賤的屁孩坐這裡；

桌上有個平板可點餐，同時也可以掃QR code以手機點餐

▲侍悟丸迴轉壽司-嘉義新生店 用餐環境

跟垂楊本店的另一個差別是送餐的迴轉台

是用膠囊造型的車廂來送餐，有門的保護，避免餐點在路途中掉落或是被別桌誤拿或亂摸

抵達時，膠囊車廂會自動開門(若停留但沒開門代表只是暫停，非本桌餐點)，取餐後要長觸車身的按鍵，膠囊車廂才會關門和離開

鮭魚NT 60/ 三片

紅甘 NT 60/ 三片

家人點的，我沒有吃

我覺得比較麻煩一點的是，多道餐點會隨機被店家自行放同一盤內

若遇到多道餐點同時上桌、店員又沒有一一介紹，就會遇到不同人點的餐被迫放同一盤，以及不確定餐點有沒有確實送來的情況

平板或手機的「點餐紀錄」的打勾符號又不可靠(參考文末心得統整)

炙燒日本北海道干貝 NT 69/ 二貫

我最愛的壽司之一就是生食級干貝啦

而且比起其他魚肉握壽司，干貝握壽司的壽司飯更少，做成圓糰、一口一顆剛剛好的大小

對我這想少吃點飯的心態來說，這比例我非常尬意!

有的網路評價是說侍悟丸的干貝有腥味，但不論全生或炙燒過，我覺得都還好

※補充

盛著握壽司的這種日式餐盤稱作「寿司盛り台」或「寿司下駄(寿司ゲタ)」

自慢玉子燒 NT 60

過去n次在垂楊本店都每次必點! 玉子燒既扎實又有適量濕度、微熱的溫度

有單純蛋香和日式清醬油香甜，簡單、好吃不膩!

鰻魚握壽司 NT 89/ 二貫

我另一個最愛的壽司就是鰻魚啦，而且不論あなご (Anago)或うなぎ (Unagi)都超愛!

對，常見的日式鰻魚料理其實大致可分兩種鰻， 這盤「鰻魚握壽司」就是用うなぎ(Unagi)

飽含豐富魚油的鰻魚肉身經過蒲燒後，醬油和魚脂的芳香融合，和甜酸的醋飯一起享用

肉質細緻、香濡綿密，壽司米飯有彈性、微黏不糊爛

一口美味直達天堂

※ 鰻 (うなぎ/ウナギ/Unagi /河鰻)

分類為鰻形目(Anguilliformes)鰻鱺科(Anguillidae)

一般學術界狹義的「鰻魚」 ，也就是指「鰻鱺科鰻鱺屬」的魚種

脂肪較多，價格貴；「鰻魚飯」即是 うなぎ

※ 穴子(あなご/アナゴ/ Anago/海鰻/星鰻)

穴子為海鰻類的泛稱，跟Unagi同鰻形目(Anguilliformes)， 但是屬於糯鰻科(Congridae)

海鰻為夜行性魚類，白天通常躲藏在泥沙洞穴中，因此得名穴子

脂肪比うなぎ少，價格較低；「星鰻握壽司」、「星鰻天婦羅」即是あなご

星鰻 NT 80/ 單貫

溫熱且肉質細緻的星鰻，醬汁不會太厚太重而完全掩蓋鰻魚的脂香

雖然有殘留一點點細刺，但完全不影響口感，可安心整貫大口咬下

星鰻(あなご/穴子/Anago)的油脂與營養都沒有鰻魚(うなぎ /Unagi)高，但仍是「非常豐富」

也屬於中高脂的魚類(>6～25％)，但油脂多為不飽和脂肪酸(EPA和DHA)

肉質細緻，但又不會像鰻魚(あなご/Anago)那麼多油汁的感覺，

若比同一條魚不同部位比喻，鰻魚(あなご/Anago)像是魚腹、星鰻(穴子/うなぎ/Anago)則像魚背

一樣好吃，但相對比較乾爽、調味醬的味道會比較明顯

喜歡 鰻魚料理 嗎?歡迎參考

[台北松山]日本橋 玉井 台北店。多樣鰻魚料理專賣店

[台中南屯]拓海の食堂。脆皮燒烤鰻魚飯&海苔夾天婦羅鰻

[高雄新興]僕.燒鰻 新田店。鰻魚玉子燒&炙燒握壽司

《日本東京》築地 山長。穴子入り玉子燒

柚香和風牡蠣 NT 69

牡蠣塊頭將近是一支打火機了，不知道是不是事先煮熟、瀝乾並冷藏保存

肉質內部和表面都是乾爽、沒什麼汁水的

搭配紫蘇葉和柚子醬，增添清新和柚香果甜味，還不錯

牛筋燒 NT 70

※這是之後另在垂楊店吃到的「 今日限定」(有張今日限定菜單，輪流供應)

應是取自日本大阪鄉土料理——土手燒(どて焼き)，中譯是味噌牛筋

牛筋膜(牛スジ肉)是精修牛肉塊時留下的破碎邊角肉，有肉、有筋、有膜、有脂肪

加入味噌、醬油、味醂、糖食材燉煮收汁

肉質軟嫩且有濃郁醬汁和牛油的脂香，雖然吃到後來會有一點鹹(所以正常應當是拿來配飯的啊)，但好吃到我先後點三次啦

竹筴魚 NT 80/ 二尾

意外的又大又厚，視覺效果很棒!

雖然這將近1.5 cm的厚度有2/3都是麵衣，但至少還是真的整尾帶尾竹筴魚

竹筴魚為白魚肉，炸過後更顯得沒什麼味道， 就是吃個滿嘴酥酥脆脆的爽感

酥炸牡蠣 NT 89/ 三顆

沒吃到，但看起來比也「柚香和風牡蠣」小很多，像是「早期」健達出奇蛋裡面裝玩具的橢圓塑膠殼

應該也是個麵衣厚厚的，咬起來厚而酥脆的口感



本次所有餐點，約70%餐點是員工親送、30%餐點是膠囊車廂運送， 其他心得如下

優點1：送餐、店員清理餐盤的速度都算快

優點2：餐點多好吃、無大地雷；

缺點1：平板和手機上之點餐記錄頁面的「打勾」僅供參考，很常餐點還沒送來就已經打勾了；手機畫面時不時會跳出其他手機點餐時出現的「確認放入購物車?」視窗，很受干擾

缺點2：服務鈴或點餐的聲效太多，外加送餐機器貓、背景音樂，用餐環境顯得「非常」吵雜

缺點3：營業前在外等候時沒有明確指示或員工指引，導致有預訂和現場候位的人客會很混亂，排隊顯得無意義

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以上。

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