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桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香精、色素、乳化劑的純天然綿綿冰

2023-09-17 11:45:29 麥的小窩 人氣：117
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窩客好文

麥的小窩

發表篇數：703篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：純菓綿綿冰
phone03-4397-988
place桃園市平鎮區上海路225號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

桃園平鎮純菓綿綿冰是一家以水果為主打、無添加香精、乳化劑、色素、純天然的綿綿冰

口味眾多，且不定期推出隱藏版跟季節限定口味

是夏日消暑的好選擇

 

【目錄索引】

‧純菓綿綿冰-環境介紹

‧純菓綿綿冰-菜單

‧純菓綿綿冰-冰品介紹

‧純菓綿綿冰-家庭號冰品

‧純菓綿綿冰-店家資訊

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

桃園平鎮重劃區越來越繁華，住宅越來越多

聚集了人潮跟錢潮

店家也一家接一家開，甚至許多知名的店家也選擇搬遷到這附近

而純菓綿綿冰也在這裡～

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

純菓綿綿冰在住宅大樓一樓的店面，有著碧綠色的裝潢

顏色鮮豔，但店面屬於窄高型，加上人行道上有種植樹木

所以沒仔細看還是很容易錯過

記得認明在全聯斜對面

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

一球25元、二球50元、三球60元，三球是最划算

可內用也可外帶，20:30後僅供外帶

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

可能是接近一二點的時間，大家剛用完餐

此時店內聚集了許多購買綿綿冰的人

 

【純菓綿綿冰-環境介紹】

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

一走進來，沒有太多複雜的設計

清新、明亮的設計，給人感覺非常舒服

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

提供內用座位區，約3張四人桌

空間很明亮、舒適，呈現出一種清新的氛圍

 

【純菓綿綿冰-菜單】

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

推出10多種口味，有假日限定也有季節限定的口味

每天的品項都不太相同，以當天提供的口味為主

像今天假日來就有假日限定的芋頭口味

綿綿冰分為一球、二球、三球及家庭號，可內用也可外帶

家庭號是1台斤裝，價格為$120，除了外帶之外也有宅配服務

容器要再加$30，容器可以重複使用

如果帶回來購買綿綿冰，只需要付冰品一斤$120的價格，更划算，也更環保

 

【純菓綿綿冰-冰品介紹】

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

點好綿綿冰口味後，只見闆娘用挖冰勺一球接著一球裝著

已經讓人迫不及待想嚐嚐看滋味如何了

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

▲花生、木瓜牛奶、西瓜

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

在擺放冰品時也是有巧思的唷

因為純菓綿綿冰的冰品沒有加香精、使用天然水果、無添加來製作

所以店家會把口味比較淡的擺在上面、味道比較重的擺在下面，這樣才不會吃了重口味的之後再吃淡的就比較沒有味道

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

西瓜像在喝西瓜汁一樣

非常純正的風味，覺得好妙喔

怎麼可以這麼像新鮮西瓜汁的味道，只是液體變成固體的感覺

雖然西瓜汁的味道很濃重，但是口感是很清爽的

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

吃木瓜牛奶的第一口時有讓我驚艷，這根本就像是在喝木瓜牛奶一樣的滋味

嘴裡飄散著木瓜香及奶香

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

花生有著濃郁的花生香，但吃起來又讓你覺得是很爽口的口感

男友特別愛花生口味是他今天心目中的第一名

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

▲百香果、芋頭、泰式奶茶

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

百香果還可以看到一粒一粒的百香果籽

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

百香果散發著百香果自然的風味

酸酸甜甜、濃郁的果香，吃起來非常爽口

而且有著小時候吃百香果搖搖冰的懷舊風味，我好喜歡

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

芋頭綿密還吃的到一點芋頭丁，芋香味十足

可以感受到是很自然的芋香

口感不輸知名的阿X芋仔冰

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

泰式奶茶使用泰國紅標紅茶製作

濃郁的泰式奶茶獨特風味，不會太甜但又有著香濃的茶香、奶香

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

▲香蕉奇異果、芒果、桑椹

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

香蕉奇異果是小麥第一次看到綿綿冰有這個口味

吃起來奇異果的味道比較明顯

香蕉的味道比較隱藏，但隱約還是可以感覺到

算是口感豐富又帶層次的口味

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

芒果算是季節限定的

充滿著芒果的香氣、有著芒果香甜跟獨特的滋味

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

小麥很愛吃桑椹果醬泡的水

這桑椹綿綿冰吃起來就像桑椹果醬散發出來的味道一模一樣

簡簡單單的桑椹酸甜滋味，很濃郁又充滿著莓果般的香氣

 

【純菓綿綿冰-家庭號冰品】

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

綿綿冰都還沒吃完，男友已經在盤算著等等要買家庭號的回去

其實我也已經在盤算，下次回家時要買百香果口味的綿綿冰回去給爸媽吃

因為爸媽經常會買家裡附近的百香果雪花冰來吃

小麥覺得純菓綿綿冰的口感跟味道更好吃，且天然健康，相信他們一定也會很喜歡

原本想買一盒家庭號回去，但口味喬不攏

小麥最愛百香果、男友最愛花生

但百香果跟花生搭在同一盒好像不是這麼適合

於是～我們決定買兩盒

一人選一盒的口味，這樣最公平

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

▲百香果、桑椹

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

結果小麥選了百香果跟桑椹，雖然每一種口味都很不錯

但小麥本身就偏愛水果系列，所以選了這兩種滿滿酸甜風味的水果口味

這樣吃到後面就算有點融化，味道也挺搭的

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

純菓綿綿冰外帶冰品以秤重的方式裝盛

但每一種口味的綿綿冰重量不同，所以秤出來的份量也會有點不太一樣

因此可能會有些人拿到的是滿滿一盒、有些人拿到的可能沒有到全滿

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

▲花生、牛奶

男友選了花生跟牛奶，牛奶是現場吃的時候沒點到的，但又很想嚐嚐牛奶的滋味，乾脆回家時選這個口味來嚐嚐

感覺好像就在喝鮮奶的錯覺，有著香醇的奶香，好香好濃

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

家庭號的盒子外還貼上小紙條

因純菓綿綿冰的冰品沒有加乳化劑，所以冷凍後再吃口感會跟現場吃略有不同

建議拿回家要食用時，先拿至室溫退冰10~15分鐘後再吃，風味更佳

 

桃園平鎮冰品｜純菓綿綿冰～推出隱藏版、季節限定口味，無添加香

純菓綿綿冰的冰品讓我驚豔也有讓我顛覆對綿綿冰的印象，一吃就愛上

口味多樣化，且不定期推出新口味、隱藏版口味，就算多來幾次也有很多口味可以輪著吃

吃起來有著各種口味純正的滋味，而且非常爽口的口感

不甜不膩，好適合飯後或是炎炎夏日來上一杯，讓人透心涼又消暑

且冰品無添加香精、乳化劑、色素，吃起來讓人更加安心與放心

 

【純菓綿綿冰-店家資訊】

店名：純菓綿綿冰

地址桃園市平鎮區上海路225號

營業時間：12:00~21:00（20:30僅供外帶）

電話：03-439 7988

粉絲專頁：https://www.facebook.com/fruitice225

 

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