桃園燒肉吃到飽「千兵衛日式燒肉鍋物」就位於桃園中正路上、車站商圈附近，是最新開幕的火烤兩吃吃到飽，價位分為688元、788元、988元三種(另需加一成服務費)，用餐時間120分鐘，真的很有誠意；最便宜688元就有超過50種食材任你點，988元更是有90種以上食材讓你吃到爽；建議直上988元就能享M9和牛、鹽烤牛舌、沙朗牛排、伊比利豬、生蠔、北海道干貝、泰國蝦等頂級食材吃到飽，其中我們覺得他們家的海鮮很強，光是蝦子就有四種可以點，還有四種干貝任你挑，保證可以吃得超級過癮~~更別說自助區還有蔬菜、火鍋料、炸物、醬料、咖哩飯、肉燥飯、爆米花、冷熱飲品、咖啡、甜點、冰淇淋、霜淇淋等通通都是無限享用，最狂的是每種價位都有啤酒喝到飽，還是玻璃瓶裝那種大容量，很適合來大口吃肉、大口喝酒啊!此外還有提供壽星優惠，不管是聚會、慶生都很適合，趕快來看看我們吃了哪些美味吧!(未滿十八歲請勿飲酒)

千兵衛 壽星優惠

當月壽星用餐，全桌9折；當日壽星用餐(與壽星同桌者皆可享9折優惠)，2人同行壽星本人8折、4人同行壽星本人7折、6人同行壽星本人6折。(相關活動以店內公告為主)

【相關資訊】

千兵衛日式燒肉鍋物

地址:桃園市桃園區中正路100號

電話:03-3335000

營業時間:週一至週五11:30~15:00(最後接客時間為13:30)、17:00~23:00(最後接客時間為21:30)，週六日11:30~23:00

FB粉絲團:https://www.facebook.com/qbwtu

線上訂位:https://reurl.cc/4WyDN2

千兵衛日式燒肉鍋物 位置、停車場

▼「千兵衛日式燒肉鍋物」就位於桃園中正路上、近桃園車站商圈，門口就是公車站牌，附近還有機車格，開車的朋友也不用擔心，對面巷子進去就是新民停車場、文昌公園地下停車場，步行都在2分鐘內，交通算是很方便。

▼門面相當大器好看，帶點簡約又溫潤的質感，入口處在左手邊，走進去又是別有洞天!

用餐環境

▼用餐環境寬敞舒適，桌距不小，採光相當好，大量木質感搭配櫻花造景，整個很有日式氛圍。

▼座位區大多為4~6人座，人多人少都適合!這裡採用下吸式烤爐，味道不太會沾染在衣服上，加上涼涼的冷氣，用餐起來很舒服!

▼靠牆座位為卡式座位區，跟鄰桌也有小小區隔，用餐比較不會互相干擾!

▼另外也有半開放式的小包廂區，可以容納10人用餐，很適合家人、同事、好友聚餐。

▼桌邊抽屜放有衛生紙、濕紙巾，椅子下方備有垃圾桶，算是很貼心。

兒童遊戲室

▼另外還設有一個兒童遊戲空間，很適合小小孩。

▼現場備有兒童餐椅，就算帶小小孩來用餐也很可以。

千兵衛日式燒肉鍋物 菜單、價位

▼菜單，這裡分為三種價位，分別為688元、788元、988元(各需加一成服務費)，用餐時間為120分鐘，點餐時間為90分鐘；建議直上988元套餐，除了可以單點所有菜單上的食材之外，還有M9和牛、鹽烤牛舌、沙朗牛排、伊比利豬、生蠔、北海道干貝、泰國蝦等頂級食材都能無限享用，另外每種價位都有啤酒喝到飽，真的太過癮啦!(未滿十八歲請勿飲酒)

90公分以下免費

91~110公分100元

110~140公分350元

140公分以上、18歲以上成人計費

▼點餐採平板點餐方式，更清楚也可以避免漏單，想吃多少就點多少，不過也記得不要浪費食材唷!

自助吧無限享用

▼接著來看自助區吧!這裡有醬料、炸物、咖哩、肉燥、白飯、爆米花、咖啡機、飲水機等，有需要的朋友都可以自行取用。

▼炸物有地瓜薯條、雞塊等，雖然選擇不多，但可以墊墊胃，小朋友也可以吃得很開心~~~大家請記得主力還是燒烤跟火鍋啊(笑)!!!如果被夾完來不及補的話也可以跟服務人員反應，就會隨時再補上去唷!

▼醬料區選擇還不少，有醬油、白醋、烏醋、味噌柚子醬、燒肉醬、沙茶醬、火鍋麻辣醬、泰式燒雞醬、番茄醬、辣椒、孜然粉、胡椒粉、蒜蓉等，不管是火鍋、燒烤都有適合的醬料可以搭配享用。

▼我們簡單拿了四種醬料，其中燒肉醬、味噌柚子醬很適合拿來搭配燒肉，番茄醬則是拿來搭配炸物，沙茶+醬油+白醋+蒜蓉+辣椒醬就是搭配火鍋囉!

▼桌上也放有七味粉、玫瑰鹽，直接灑在肉片上更提味好吃!

▼爆米花也是讓你吃免驚，小朋友的最愛!

▼這裡還有提供白飯、咖哩豬、滷肉，想來碗咖哩飯或滷肉飯都沒問題。

▼裡頭也是真材實料，隨手一撈都是滿滿好料，不是那種很水的感覺。

▼我們直接來一碗咖哩肉燥飯，一碗就有雙重享受~~兩種口味都還算不錯吃!

▼咖啡機也有多元的熱飲，除了常見的咖啡之外也有熱牛奶、奶茶、抹茶拿鐵、可可拿鐵等選擇!

▼另外還有罐裝氣泡飲品、冰沙、果汁、茶類、冰淇淋等等，包準可以滿足大家的需求。

▼這裡採用瑞士莫凡彼冰淇淋，也是大家熟知的品牌。

▼當天提供六種不同口味冰淇淋，飯後來一碗剛剛好。

▼此外還有可爾必思、無糖綠茶、楊枝甘露、蔬果汁、薏仁水、橘果汁、巧克力冰沙等等，很適合搭餐享用。

▼另外一側則是罐裝飲料、火鍋配料區，也是自取吃到飽。

蔬菜、火鍋料吃到飽

▼火鍋料也有不少選擇，像是各種丸餃類、蔬菜、菇類等通通有，超過30種食材讓大家自取享用。

▼還有提供王子麵、韓國拉麵等副食，包準可以吃得很有飽足感。

▼另外還有甜點櫃、霜淇淋，選擇也不少。

▼霜淇淋有提供北海道牛奶、哈密瓜跟綜合口味，像我們一樣有選擇困難的朋友一律選綜合就對了(笑)!

▼吃起來綿密又不會過於甜膩，冰涼又爽口。

▼甜點櫃也很精彩，像是泡芙、蛋塔、蛋糕、麻糬、愛玉、布丁等通通有，不管大人小孩都喜歡。

▼我們這次選的是988元套餐， 竟然有超過90種以上食材可以選擇，很容易就點滿一整桌啦!!

▼火烤兩吃的好處就是吃膩了燒烤還可以換火鍋，轉換一下味蕾也不錯!

啤酒喝到飽

▼最狂的是這裡還有提供啤酒喝到飽，而且是直接給一大瓶，喝起來超過癮的!點688元套餐即享Bar啤酒無限暢飲、點788、988元套餐則是百威啤酒、百威金尊啤酒都是無限喝到飽，很適合來大口吃肉、大口喝酒!!(未滿十八歲請勿飲酒)

餐點介紹

▼澳洲M9和牛，不僅給超大一片，片數也可以自行增減喔!

▼細膩的油花搭配寶石紅肉色，在烤網上稍微炙烤一下就很美味，千萬不要烤太久以免影響口感唷!

▼吃起來肉質細嫩、滿嘴牛肉鮮甜，簡單搭配玫瑰鹽就很好吃!

▼搭配味噌柚子醬很清爽解膩，又是不一樣的風味層次。

▼鹽燒牛舌，看到牛舌我們眼睛都亮啦~~重點是還可以無限享用，真的是大滿足!

▼可以加點蔥鹽、泡菜來搭配享用，吃起來也比較不膩。

▼牛舌不用烤至全熟，等到一面烤熟、翻面烤個幾秒就可以起鍋啦~~

▼看起來香嫩多汁，口水都快流下來啦!

▼搭配蔥鹽多了鹹香味蕾，更能襯出甜味，一口咬下有種幸福感啊!

▼PR熟成背肩牛，油花分佈細膩均勻，給得也相當大片。

▼兩面烤至7分熟就可以起鍋囉~帶點微微烙痕的模樣很誘人!

▼吃起來鮮嫩多汁又帶點微微嚼感，甜美的肉汁在口中溢出，簡單搭配玫瑰鹽就很提味好吃。

▼另外也可以點生菜包肉享用，搭配泡菜、醬料，更加清爽解膩，又可以多吃好幾片肉啦~~

▼沙朗牛排，直接給你一大塊不誇張，也有一定厚度。

▼烤至兩面微焦後，剪成條狀或塊狀再烤一下即可享用。

▼愛吃牛排的朋友在這裡可以享受大口吃肉的樂趣~~重點是記得肚子要空著來，否則很快就裝不下啦(笑)!沙朗牛排吃起來比想像中柔軟，豐厚飽滿又帶點牛肉的鮮甜，咀嚼起來很過癮!

▼法式羊排，上頭有用香料醃漬過，烤熟就可以直接享用啦!

▼另外還有板腱牛、和牛橫膈膜、照燒雞腿肉、紐奧良雞翅、韓式雞腿排等，除了牛肉之外，也有羊、雞、豬等多種肉品可以任你挑選，選擇相當多元。

▼和牛橫膈膜，烤至微微焦脆最邪惡了~~吃起來帶點焦香口感，還有迷人的肉香，在嘴裡越嚼越鮮甜。

▼雞肉通常需要烤久一點，就讓它在烤爐上慢慢烤~~等到全熟才能享用喔!

▼法式羊排吃起來香Q又帶點滑嫩的嚼感，幾乎沒什麼羊羶味，吃起來帶有羊油香與香料香氣的加持，單吃就很美味。

▼光是蝦子就有黑鑽大草蝦、天使紅蝦、泰國蝦、白蝦等多種選擇，喜歡吃蝦的朋友千萬不要錯過!

▼天使紅蝦、泰國蝦的個頭都不小，吃起來很過癮啊~~

▼蝦子開烤啦~~一字排開的模樣看起來也很療癒啊!

▼天使紅蝦吃起來柔嫩又帶點香甜滋味，不會像有些吃起來爛爛的口感，算是還不錯；草蝦紮實又帶點Q感，泰國蝦香Q又帶有獨特的蝦味，白蝦鮮甜又帶有彈性，每種都好吃耶!

▼這一盤則是珍珠干貝、美國干貝、北海道干貝、小扇貝等，光是干貝就有這麼多種，加上扇貝很討喜，喜愛海鮮的朋友來到這裡一定能吃得很過癮。

▼他們家的蛤蜊還是活的，記得點起來!

▼在這裡也能享受碳烤海鮮的美味，用燒烤方式更能將鮮味緊緊鎖在肉質裡頭，吃起來香氣更濃郁。

▼論鮮甜度當然還是北海道干貝厲害，美國干貝帶點水潤感，也是柔嫩好吃，重點是這裡的干貝也是讓你無限享用吃到飽，真的很佛啊!

▼烤蛤蜊時建議可以先加點原湯進去一起煮，不僅更容易熟，且湯頭更鮮更好喝，整個就是很補啊!

▼這一盤則是小花枝、澎湖小卷、小章魚，其中我們最愛的就是澎湖小卷，每一口都是鮮甜的海味啊!

▼軟絲切片，大家都知道軟絲不便宜，來這裡也是讓你吃到飽。

▼東石生蠔、鮑魚，也是讓你吃免驚，不用特地跑漁港就能大快朵頤一番。

▼日本廣島生蠔，尺寸也相當驚人~~足足有一個手掌大啊!

▼烤生蠔囉~~烤到生蠔殼微微打開就差不多可以起鍋啦!

▼生蠔相當肥嫩多汁，滿嘴鮮甜海味，不管是日本廣島生蠔、東石生蠔都好好吃啊!!

火鍋吃到飽

▼火鍋可以選擇要單一口味(原湯)或是鴛鴦，如果選鴛鴦的話兩邊還是會先裝好原湯上桌，其中一邊再自行到自助區加點火鍋麻辣醬調製即可~還可以依照個人口味調整濃度跟辣度。

▼火鍋也不馬虎，肉片也可以單點吃到飽，我們點了豬五花、梅花豬兩種肉品，給得也很有誠意；豬五花肥Q軟嫩，搭配麻辣湯頭很涮嘴!

▼裡頭的配料也很多元，想吃什麼自己拿，真的很方便~但記得也不要一次拿太多以免浪費囉!

▼梅花豬香Q帶有彈性，吃起來香麻微辣，搭配白飯也很適合!原湯表現得也不錯，清爽的湯頭更能吃到食材的天然美味，偶爾轉換一下味蕾讓胃口更舒服!

甜點 烤麻糬、酥皮、布朗尼

▼大家可別以為這樣就結束了~這裡還有甜點可以點選，我們點了烤麻糬、酥皮、布朗尼來試試，一旁附有煉乳、花生粉，都可以沾附享用。

▼其中最特別的就是烤酥皮，沒想到酥皮拿來烤之後變得更蓬鬆香酥，整個香氣十足，單吃或是搭配煉乳、花生粉都超級美味，就算已經飽足我們還是吃了兩大片不誇張~烤麻糬跟布朗尼就比較常見，烤麻糬酥香微Q的滋味很迷人，布朗尼熱熱吃更是入口即化，還能吃到巧克力的香濃口感，吃完整個大滿足啊!

千兵衛日式燒肉鍋物 評價

「千兵衛日式燒肉鍋物」不僅餐點選擇超級多元，上百道食材通通讓你吃到飽，還有啤酒無限暢飲，真的是太狂啦~~吃完包準飽到天靈蓋不誇張，尤其我們覺得海鮮特別強，海鮮控一定不容錯過，有興趣的朋友記得訂位訂起來!!

大口粉絲專屬優惠

凡用餐的朋友結帳時出示此文章頁面，即可享9折優惠。(即日起至11月底，中秋連假不適用，與壽星優惠擇一使用)

【相關資訊】

千兵衛日式燒肉鍋物

地址:桃園市桃園區中正路100號

電話:03-3335000

營業時間:週一至週五11:30~15:00(最後接客時間為13:30)、17:00~23:00(最後接客時間為21:30)，週六日11:30~23:00

FB粉絲團:https://www.facebook.com/qbwtu

線上訂位:https://reurl.cc/4WyDN2

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