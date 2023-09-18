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（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備、便捷交通位置、宛如住在美術館一樣！加入會員好禮拿不完～

2023-09-18 09:55:35 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：107
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窩客好文

省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1359篇

文章類別：旅遊-旅宿開箱

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：朵茉行館domohotel520
phone04-2259-5588
place台中市西屯區龍德路二段520號
作者本次評價：
5.00
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
5.00
CP值
5.00
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（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

來台中看國慶煙火，就選擇住朵茉行館，絕對是度過雙十連續假期的好選擇～朵茉行館鄰近74交流道開車便利，距離逢甲夜市、朝馬轉運站、台中高鐵站車程都不會太遠，是大台中住宿好去處！

不論北上或南下，台中都是旅行必經之地，雙十節慶國旅一定要來台中，欣賞國慶煙火，歌劇看表演、品嚐米其林，好好犒賞一下辛苦的自己，住宿當然也不能馬虎，就選擇高水準的朵茉行館

每間房型的設計風格都不同，整體的規畫相當用心，裡裡外外都超漂亮，真想要所有房型通通都住一次唷！採用國際品牌設備，英國Dyson吹風機、德國innoci免治馬桶等高級品牌

不用買機票去國外，來住朵茉行館就可以享受國際級的享受~70吋大螢幕電視、 KTV歡唱🎤、高島按摩椅、豪華寬敞浴池，住上一晚我就不想回家了，下次來台中還要再住朵茉行館！

2023/12/31前，至朵茉行館休息或住宿，只要說是看「省錢王」文章推薦來的，即可獲得精美禮物喔！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

豪宅式藝術酒店裝潢超奢華，好像住在美術館一樣，跟一般汽車旅館比空間更明亮，絕美燈飾擺設、飯店專業化服務，住起來更加舒適~

尤其我住飯店喜歡挑新一點的飯店，朵茉行館開幕短短時間，純白色系外觀相當吸引人，我看網友分享的美照超吸睛，立刻下定找朋友來去朵茉行館住一晚~

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

台中是國旅必遊城市，不論全家大小出遊、小情侶來這邊甜蜜蜜、好友揪團歡唱過節慶生，朵茉都是絕佳選擇～

超寬敞的車道、大型休旅車也停得下，進出真的好方便～不用擔心找不到車位，後方還有給商務房的專屬停車場唷！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉文華822房

這次入住高達30坪超大空間的文華822，房間超寬敞沒有壓迫感，一邊是歡唱娛樂空間，一邊是休憩HAPPY的地方~可以盡情享受專屬於兩人的世界！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

玄關有粉紅的打卡拍照牆，我要拍攝我最近買的商品，來這邊拍超適合，光線明亮、背景迷人，拍起來超好看～

這個打卡牆不輸給我去洛杉磯拍照的Paul Smith 招牌粉紅牆，這邊還有不用風吹日曬，吹著冷氣拍出一張張可以傳限動的美照！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

高島按摩椅

現在人都小宅，住宅空間都很迷你，很難有空間擺一台按摩椅，身為上班族日常壓力大，都無法好好放鬆～這時就可以來趟朵茉行館好好享受！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

坐上舒服的按摩椅，超多模式可以針對身體各部位放鬆，按摩椅會水平躺下，透過漸進式的力道調整，逐步釋放日積月累的疲勞跟壓力～

真的太舒服了！不小心就睡著了～隔天要退房前，我也再來按摩一下，真的捨不得回家，來朵茉行館真的好享受喔！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

影音服務

按摩一下放鬆身心靈後，就可以來享受70吋超大螢幕的影音服務，超多頻道、電影通通看爽爽，住朵茉完全不怕會無聊~

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

KTV歡唱

省下昂貴的KTV包廂費用，朵茉行館歡唱無設限，超多全世界的好歌通通唱爽爽，大聲嘶吼歡唱徹底擺脫日常的壓力

我唱了兜圈、煎熬、女孩超多膾炙人口的好歌，還有許多節目的歌曲，這裡通通都唱得到喔~

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

非常適合三五好友來朵茉歡唱，邊唱歌邊享受快樂的時光，因為在汽車旅館內，更加放鬆，唱累了也可以休息充電

睡醒了繼續歡唱，我們一路從下午入住唱到半夜，房間隔音超級好，不怕互相干擾，歡唱同時也不怕影響他人喔！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

餐飲服務

掃碼就可以線上點餐，朵茉提供輕食、飲品、各種備品的加購服務，輕鬆下單點餐快速又方便～

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

調酒買一送一 250元

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

買了一堆台中美食回房間大快朵頤，朵茉高顏值調酒活動期間買一送一，只要$250 元頗划算（喝酒不開車！未成年請勿飲酒）

小酌歡唱超盡興，累了直接躺在床上一覺好眠，不用擔心喝完酒後，還得拖著疲憊的身軀回家，真的太CHILL~

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館零食

房內也提供小點心、茶包咖啡等多樣化選擇，唱歌渴了餓了都可以先果腹一下，我看也有客人透過外送平台訂餐

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

現在可以直接送餐到房門口，不用跑來跑去輕鬆就能享受台中美食，邊享受朵茉行館的奢華設施，邊品嘗台中豐富好滋味，真的是台中旅遊的絕佳行程！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館會員

加入朵茉OCARD會員，綁定電子會員，即可獲得禮物券，現折百元以上，還有超多優惠好康券~

至櫃台升級【朵茉卡】支付500元費用，立刻加贈 1000 點，一點可折抵一元，等於立刻賺一千！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

不定期贈送「好友禮」與壽星當月的「生日禮」，好康優惠多多賺不完！趕快看看入會好禮有哪些吧！

2023/12/31前，至朵茉行館休息或住宿，只要說是看「省錢王」文章推薦來的，即可獲得精美禮物喔！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館會員好禮3選1

美人魚泡澡球、TENGA 情趣玩具、 名人代言潤滑液

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

TENGA 情趣玩具、 名人代言潤滑液

來汽車旅館多是情侶為主，來這邊做開心的事情，有知名品牌小玩具、名人代言潤滑劑來增添情趣，讓彼此更情意相通，讓人臉紅心動好害羞喔～

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

美人魚泡澡球

泡澡球讓洗澡更加享受，增添泡澡的樂趣，整趟旅程充滿驚喜，住上一晚雖然不會變成美人魚，但可以在浴缸內徜徉，宛如人魚般悠遊在大海中～

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館大浴池

這個偌大的浴缸，空間真的好氣派，寬敞沒有壓迫感，裝潢設計真的超高質感，宛如高級豪宅一樣，走一種東方美學的路線！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

趟在大浴池內，看看上頭美麗的燈飾點綴，水溫我抓得剛剛好，可以好好泡泡澡，身體暖呼呼，疲勞通通都釋放出來了

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館三溫暖

泡完澡還有三溫暖桑拿，整個太享受啦！透過高溫促進身體新陳代謝，整個人有種煥然一新的ＦＵ

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館不只裝潢、環境超漂亮，整體的打理維護也相當用心，住過一次就會愛上的絕佳旅宿，豐富齊全的備品選擇，兩手空空輕鬆入住～

衛浴設備選用三大歐洲進口品牌，堅持選用最好的設備，讓我來台中朵茉，不用買機票出國，就能擁有絕佳的衛浴享受囉！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

法國密碼香芬洗沐系列

這個法國密碼香氛沐浴我超喜歡，我自己家也是洗這個牌子，洗髮沐浴二合一超方便，洗完皮膚不會乾乾的，獨特香氣我超喜歡～

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

英國Dyson吹風機

吹風機的強者DYSON，超大風量快速吹乾，頭髮吹完後更加蓬鬆，頭髮整理起來也輕鬆許多，想要買一隻回家用~

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

德國innoci免治馬桶

德國進口免治馬桶，水壓超強洗起來超乾淨，體內的髒污通通都排出來，附上遙控器操作起來超方便，上廁所成為一件很開心的事情

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館陽台

外頭的庭院造景相當用心維護，通通都是活體植物，每間設計風格都不同，營造出綠意盎然的住宿環境

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館床鋪

床鋪睡起來好有彈性，不會太硬或太軟，睡起來恰到好處，相當舒服，身體可以徹底的放鬆，比我在家的床還要更舒服~

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

超級有彈性，枕頭也很好躺，一旁還有控制房內的開關、以及萬國插座，不用下床就可以輕鬆開關電燈~

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉金沙房(商務房)

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

這次入住真的好滿意喔，朵茉行館的房型超級多，連商務房也有，超漂亮的景觀浴缸，景致相當迷人，燈光點綴下住起來好舒服~

房內還有超多的知名藝術作品點綴，不愧是最有藝術氣息的豪華酒店，住這邊真的太舒服了啦！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉半島823房

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

超奢華景觀浴池的朵茉半島房型，寬敞的空間將近３０坪，環境帶點現代設計風格，每個角落都好適合拍照～

朵茉行館每間房型都各具特色，每次來台中都想住上一晚，推薦大家來朵茉行館享受一下，不論是接下來的中秋假期、雙十假期、聖誕節、跨年、農曆年節，朵茉行館都是絕佳住宿選擇喔～

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備

朵茉行館 domohotel520　５大特色

1. 來台中看國慶煙火，就選擇住朵茉行館，度過雙十連續假期的好選擇～鄰近74交流道開車便利，距離逢甲夜市、朝馬轉運站、台中高鐵站車程都不會太遠，是大台中推薦的住宿休憩好去處！

2.豪宅式藝術酒店裝潢超奢華，好像住在美術館一樣，跟一般汽車旅館比空間更明亮，絕美燈飾擺設、飯店專業化服務，住起來更加舒適，不論全家大小出遊、小情侶來這邊甜蜜蜜、好友揪團歡唱過節慶生，朵茉都是絕佳選擇～

3.採用國際品牌設備，英國Dyson吹風機、德國innoci免治馬桶、法國密碼香芬洗沐系列，讓人不買機票去歐洲，就可以享受國際大品牌的好物！房內還提供70吋大螢幕電視、 KTV歡唱🎤、高島按摩椅、豪華寬敞浴池，住這邊完全不怕無聊沒事做～

4.買了一堆台中美食回房間大快朵頤，朵茉高顏值調酒活動期間買一送一，只要$250 元頗划算（喝酒不開車！未成年請勿飲酒），小酌歡唱超盡興，累了直接躺在床上一覺好眠，還有泡澡球可以增添生活情趣，整趟旅程充滿驚喜，住上一晚就不想回家了～

5免費加入朵茉卡會員，綁定電子會員，即可獲得禮物券，現折百元以上！至櫃台升級【朵茉卡】，加贈 1000 點，一點可折抵一元，等於立刻賺一千！還有「好友禮」與「生日禮」超多好康優惠賺不完！

2023/12/31前，至朵茉行館休息或住宿，只要說是看「省錢王」文章推薦來的，即可獲得精美禮物喔！

（台中汽車旅館）朵茉行館～超奢華豪宅式藝術酒店！進口高檔設備
💭店家資訊 朵茉行館 domohotel520
🏠地址: 台中市西屯區龍德路二段520號
☎️電話: (04)2259-5588
😪時間: 週日~週四入住:18:00 退房:11:00、週五~週六入住:20:00 退房:11:00
💰消費: 現金、信用卡、訂房網站
🎁會員: @domo520　加入朵茉卡會員眾多專屬優惠~2023/12/31前，至朵茉行館休息或住宿，只要說是看「省錢王」文章推薦來的，即可獲得精美禮物喔！
💬官網: https://domohotel520.com/index.html
👛粉專: https://www.facebook.com/domohotel.520/
👛IG: https://www.instagram.com/domohotel.520/
🥢遊記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406658249


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