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苗栗新開幕「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」，絕對是間遺世獨立的森林系咖啡廳，讓你遠離都市塵囂，超放鬆、超愜意！就在三義勝興車站旁！ - 阿華田的美食日記

2023-09-18 11:31:17 阿華田 人氣：111
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窩客好文

阿華田

發表篇數：411篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：3 Hills Café 三丘景觀餐廳
phone037-876-565
place苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號
作者本次評價：
4.05
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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苗栗新開幕「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」，絕對是間遺世獨立的森林系咖啡廳，讓你遠離都市塵囂，超放鬆、超愜意！就在三義勝興車站旁！

苗栗新開幕！隱身在靜謐山城中的「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」，就位在勝興車站旁，比鄰舊山線鐵道，整間店以木造建築結合綠意盎然的觀葉植物打造，加上超棒的視野，絕對是間遺世獨立的森林系咖啡廳，讓你遠離都市塵囂，超放鬆、超愜意！「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」的餐點有排餐、義大利麵、燉飯、咖啡、果茶奶昔、氣泡飲等等，竟然還有超吸睛可愛的提拉米蘇可頌，整體餐點在景觀餐廳中算是平價且有水準的，下次有來苗栗三義遊玩的話，不訪把「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」放進你的口袋名單裡吧。

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3 Hills Café 三丘景觀餐廳」就在勝興火車站的對面山坡上，開車族可以停在路邊或是勝興車站附近私人停車場再步行過去。穿越勝興火車站舊鐵道後，就可以抵達「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」啦！店LOGO看上去就像是三個小山丘，其實是「3 Hills Café」是由3個館構成的景觀餐廳，中間區域的木屋直接打造成LOGO造型，很適合拍照打卡，全區室內、室外座位有上百個座位，也很適合包場活動。

走在勝興老街除了可以品嚐當地特色美食、小吃，也可以來旁邊的「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」無論是想休息一下還是滿足肚子都很適合！

從勝興火車站望過去，你會立刻注意到「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」的特色小木屋。它的裝潢以木質色系為主，完美地融入自然景觀之中。

正中央的木屋，屋頂設計成三個小山的形狀，很適合打卡拍照。

3 Hills Café 三丘景觀餐廳」除了有醒目的木屋外，更有置身在雨林植物森林般的用餐空間，很推薦可以選在綠色長廊的戶外座位區，可以飽覽舊鐵道的風光，真的隨便拍、隨便美！但是夏天蚊蟲多，可以跟服務生索取防蚊液喔。

想吹冷氣也有不少室內座位，打造出的綠意盎然的空間，真的令人心曠神怡。

．煙燻起司佐蜂蜜麵包 $180

煙燻起司佐蜂蜜麵包」一上桌就有迷人的香氣，鹹香的起司與香甜的蜂蜜，竟是如此涮嘴好吃！

．松露薯條 $180

金黃酥脆的薯條另附濃郁松露醬及酸甜番茄醬，很適合點一份大家一起享用。

．紐奧良大雞翅 $180

「紐奧良大雞翅」是用烤的方式料理，吃起來完全不油膩，酥脆的外皮是經典美式肯瓊香料粉香氣，肉質鮮嫩多汁，使用肉最多的三節翅來製作，這道推薦必點！

．紅酒燉牛肉藜麥飯 $399

紅酒燉牛肉藜麥飯」紅酒茄汁香氣根本是大人味，牛肉軟嫩中帶點彈牙口感，旁邊還有烤時蔬以及健康的紅藜麥飯可以搭配享用。

．火烤雞腿白醬義大利麵 $335

火烤雞腿白醬義大利麵」彈牙咬勁的麵條一吃就知道是進口杜蘭麥義大利麵，上頭扒滿香濃而不膩口且帶點蒜香的白醬，裡頭還有洋蔥、菇類、甜椒、花椰菜等等配料，外酥內嫩的無骨雞腿充滿義式醃料香氣。

．提拉米蘇可頌 $150
．草莓慕斯可頌 $150
．海鹽焦糖拿鐵咖啡 $160
．野莓氣泡水 $149

療癒可愛的「提拉米蘇可頌」選用法國進口奶油及麵粉製作，外脆內鬆軟的可頌，上頭擠上滿滿馬斯卡彭鮮奶油，再撒上可可粉點綴，整體甜度不會太高，價格跟一般咖啡廳差不多！

草莓慕斯可頌」則是擠上粉紅色的草莓慕斯，最後撒上雪白糖霜，喜歡草莓的朋友可以試試。

想要清爽一點，推薦你「野莓氣泡水」，大概是3分糖甜度，酸酸甜甜相當清爽好喝。

左邊這杯「海鹽焦糖拿鐵」有美美的漸層，上層還擠上一圈圈的鮮奶油，最後淋上焦糖醬，整體喝起來鹹鹹甜甜且奶香濃郁。

當天去剛好遇到別間咖啡廳飼養的橘子，超可愛很會撒嬌，但牠會偷吃桌上的餐點，記得不要餵食，摸摸他就好。

3 Hills Café 三丘景觀餐廳」不僅有綠意盎然的用餐環境，更還有飽覽勝興車站的超棒視野，而且不管是義大利麵、可頌、飲料都蠻有水準的，價位也跟一般咖啡廳差不多，不會因為是景觀餐廳就特別貴！如果你熱愛觀葉植物，喜歡被植物包圍的用餐環境，那麼這間店你一定要收藏起來。

《3 Hills Café 三丘景觀餐廳》

店家地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興36-9號 (勝興車站鐵道旁)

營業時間：10:30-17:30

訂位專線：037-876565

官方FB】【官方IG

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享




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