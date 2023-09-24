八方雲集新品牌比葷食還好吃的素食煎餃！其他全素麵食及湯品打破你對素食料理的刻板印象！

八方雲集旗下品牌「芳珍蔬食」不曉得大家吃過了嗎？

餐點種類挺多的，有煎餃、水餃、抄手、麵食、湯品、小菜等等，讓小米很驚豔

吃完後讓平常無肉不歡的小米一點也不會空虛，而且一點都沒有在吃素食的感覺XD

對於吃素的朋友，或是平常不吃素但想吃一點素的朋友是很棒的選擇

而且食材變化豐富、口味上不會過於清淡，是年輕人也會喜愛的時尚蔬食餐廳

快跟著小米一起去看看吧。

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👉芳珍蔬食-新竹光華店位置及停車方式

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芳珍蔬食-新竹光華店位於光華北街和湳雅街交叉口。

開車的朋友，可以把車停在北區戶政事務所停車場再走過來唷

👉芳珍蔬食-新竹光華店環境介紹

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店內走的是時尚舒適的氛圍，吸引不少年輕人前來用餐

即使下大雨一樣人潮滿滿，可見多有人氣~

調味料、餐具就自行取用囉。

店家沒有收取服務費，用餐完後餐具要自行放置回收區

👉芳珍蔬食-新竹光華店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

既然是八方雲集旗下品牌，當然要吃煎餃啦

其他餐點的選擇性也很多，像是水餃、抄手、滷味、小菜、湯品和麵食等等。

沒想到素食也能有如此多的選擇，不常吃素食的朋友來到這邊也不會覺得單調空虛喔 XD

點餐方式有兩種，不想排隊等候人工點餐的話，可以使用自助點餐機，提供電子支付及信用卡付款方式~

不會使用自助點餐機的朋友也可以直接到櫃台點餐，小米覺得店家服務上真的很貼心

櫃台旁有琳琅滿目的小菜和甜湯可以選擇，讓小米又忍不住手滑了

結帳完後餐點就會開始製作，外帶的朋友在外帶區等候，內用的朋友等待叫號就可以去取餐喔

👉芳珍蔬食優惠活動

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面對菜單每個餐點都想吃~怎麼辦？

芳珍幫你搭配好囉🤩 夏日饗宴．限定套餐🍜

2023/8/14(一) – 2023/9/30(六)

✨ 1號餐

珍珠抄手(原味/辣味)+麻香乾拌麵+冰糖銀耳蓮子+每日精選$55小菜

💰套餐優惠價 $208

✨ 2號餐

獅子頭(原味/辣味)+炸醬乾拌麵+四神湯

💰套餐優惠價 $185

套餐皆全日供應，等你來品嚐

👉芳珍蔬食-新竹光華店用餐心得分享

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小米和小彤平常無肉不歡，沒想到來這裡打破以往對蔬食的刻板印象

調味不會太清淡、也不會都是一堆素料，吃完讓人很驚豔！

既然是八方雲集旗下品牌，當然要嚐嚐招牌的煎餃啦！

煎餃有多種口味，店家很貼心提供雙拼選項，可以任選兩種口味搭配

小米今天點的是雪裡紅煎餃與韓式辣味煎餃雙拼(68元)。(全素)

雪裡紅煎餃是很熱門的品項，內餡有雪裡紅、豆薯、香菇、植物蛋白等餡料，Size比八方雲集的煎餃更大顆

而且現點現煎，一口咬下金黃酥脆的外皮，有卡滋卡滋酥脆的爽感~

內餡調味剛剛好，不會過鹹也不會清淡。

雪裡紅的香氣爽脆甘甜挺不錯的，加上香菇和豆薯的香氣，口味上逼近葷食，一點也不像在吃素食

韓式辣味煎餃內餡有高麗菜、榨菜、辣椒、植物蛋白，屬於微辣的口味。(全素)

因為添加榨菜的關係，讓口感、香氣更加豐富，但不像市面上吃到的韓式泡菜那麼重口味

重口味的朋友可以加上辣油和烏醋提味。

辣油還挺香的

吃煎餃當然要搭配酸辣湯(40元)啦！

外表看起來一點不像素食，而且湯料超多，有嫩豆腐、黑木耳、筍絲、紅蘿蔔絲、蛋花等 (蛋奶素)

口味上不會太酸，酸辣香氣與蔬菜的甜味結合，再加上蛋香很符合大部分人的口味

喜歡偏酸的朋友可以另外加入烏醋提味。

麵食的選擇性也很多，小米很推薦香辣乾拌麵(60元)(全素)，屬於小辣的口味。

帶嚼勁的麵條吸附辣香十足的醬汁，搭配爽脆的豆芽菜，讓人一口接一口吃不停

香辣夠味，愛吃辣的朋友絕對不容錯過~

珍珠抄手/辣味(55元)(全素)，薄皮包裹香菜、芹菜等蔬菜內餡，加上特製的辣醬。

小米第一口還以為吃的是韭菜呢 XD

口味變化多樣，讓小米十分佩服店家的用心，喜歡吃抄手的朋友不妨嚐看看喔

龍鬚沙拉豆皮捲(加購價 99元)，這個太晚來可是吃不到的喔

豆皮捲內塞滿龍鬚菜後，加上沙拉和素鬆。

一口咬下有脆口素鬆、香甜沙拉、爽脆龍鬚菜和豆皮的結合，是小朋友的最愛喔

涼拌腐竹(55元)(全素)也挺特別的，由腐竹、寬粉、芹菜、紅蘿蔔組成，看起來就很可口

寬粉脆脆的很像是素的海哲皮XD

豐富多層次的口感，開胃又解膩喔~

香辣紅燒獅子頭湯(85元)(全素)也是必點的，超大顆的獅子頭由豆腐、香菇等食材製成

口感偏軟，類似豆腐腦的口感，搭配酸辣帶番茄甜香的湯頭，清甜順口~

一份煎餃搭配湯品就很有飽足感喔！

四神湯(65元)(全素)是女士們最愛的溫補養生湯品。

薏仁、蓮子、當歸、腰果、芡實、杏鮑菇等食材熬煮的湯頭挺清甜的，一點也不清淡

愛喝甜湯的朋友不能錯過冰糖銀耳蓮子(55元)(全素)，有白木耳、蓮子、紅棗、冰糖滿滿湯料。

滿滿的膠質口感加上紅棗、枸杞、冰糖甜香，甜而不膩，沒幾口就被解決了 XD

以上是我們的心得分享，八方雲集的新品牌芳珍蔬食，讓無肉不歡的小米很驚艷

吃完滿滿一桌蔬食後，竟然不會有沒有吃到肉肉的空虛感 XD

而且店家運用不同食材變化出的蔬食料理，口味層次豐富，一點也不清淡，吃素的朋友和葷食朋友都可以吃得很開心

👉芳珍蔬食-新竹光華店營業時間地址

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🌟店家資訊：芳珍蔬食-新竹光華店

🏠地址：新竹市北區光華北街82號

☎電話：035320699

⏰營業時間：10:30–20:30

粉絲團：芳珍蔬食

➡️現金交易、電子支付及信用卡付款/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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