八方雲集新品牌比葷食還好吃的素食煎餃！其他全素麵食及湯品打破你對素食料理的刻板印象！
發表篇數：1039篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新竹市 > 北區
八方雲集旗下品牌「芳珍蔬食」不曉得大家吃過了嗎？
餐點種類挺多的，有煎餃、水餃、抄手、麵食、湯品、小菜等等，讓小米很驚豔
吃完後讓平常無肉不歡的小米一點也不會空虛，而且一點都沒有在吃素食的感覺XD
對於吃素的朋友，或是平常不吃素但想吃一點素的朋友是很棒的選擇
而且食材變化豐富、口味上不會過於清淡，是年輕人也會喜愛的時尚蔬食餐廳
快跟著小米一起去看看吧。
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉點我加入新竹最大LINE生活圈➡️ https://goo.gl/3sFL8s
(提供1對1聊天功能，可以詢問新竹生活大小事)
新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)
歡迎大家來加入FB社團： https://www.facebook.com/groups/hsinchudpstore
👉芳珍蔬食-新竹光華店位置及停車方式
*******************
芳珍蔬食-新竹光華店位於光華北街和湳雅街交叉口。
開車的朋友，可以把車停在北區戶政事務所停車場再走過來唷
👉芳珍蔬食-新竹光華店環境介紹
*******************
店內走的是時尚舒適的氛圍，吸引不少年輕人前來用餐
即使下大雨一樣人潮滿滿，可見多有人氣~
調味料、餐具就自行取用囉。
店家沒有收取服務費，用餐完後餐具要自行放置回收區
👉芳珍蔬食-新竹光華店菜單目錄搶先看
*******************
來看看菜單吧！
既然是八方雲集旗下品牌，當然要吃煎餃啦
其他餐點的選擇性也很多，像是水餃、抄手、滷味、小菜、湯品和麵食等等。
沒想到素食也能有如此多的選擇，不常吃素食的朋友來到這邊也不會覺得單調空虛喔 XD
點餐方式有兩種，不想排隊等候人工點餐的話，可以使用自助點餐機，提供電子支付及信用卡付款方式~
不會使用自助點餐機的朋友也可以直接到櫃台點餐，小米覺得店家服務上真的很貼心
櫃台旁有琳琅滿目的小菜和甜湯可以選擇，讓小米又忍不住手滑了
結帳完後餐點就會開始製作，外帶的朋友在外帶區等候，內用的朋友等待叫號就可以去取餐喔
👉芳珍蔬食優惠活動
*******************
面對菜單每個餐點都想吃~怎麼辦？
芳珍幫你搭配好囉🤩 夏日饗宴．限定套餐🍜
2023/8/14(一) – 2023/9/30(六)
✨ 1號餐
珍珠抄手(原味/辣味)+麻香乾拌麵+冰糖銀耳蓮子+每日精選$55小菜
💰套餐優惠價 $208
✨ 2號餐
獅子頭(原味/辣味)+炸醬乾拌麵+四神湯
💰套餐優惠價 $185
套餐皆全日供應，等你來品嚐
👉芳珍蔬食-新竹光華店用餐心得分享
*******************
小米和小彤平常無肉不歡，沒想到來這裡打破以往對蔬食的刻板印象
調味不會太清淡、也不會都是一堆素料，吃完讓人很驚豔！
既然是八方雲集旗下品牌，當然要嚐嚐招牌的煎餃啦！
煎餃有多種口味，店家很貼心提供雙拼選項，可以任選兩種口味搭配
小米今天點的是雪裡紅煎餃與韓式辣味煎餃雙拼(68元)。(全素)
雪裡紅煎餃是很熱門的品項，內餡有雪裡紅、豆薯、香菇、植物蛋白等餡料，Size比八方雲集的煎餃更大顆
而且現點現煎，一口咬下金黃酥脆的外皮，有卡滋卡滋酥脆的爽感~
內餡調味剛剛好，不會過鹹也不會清淡。
雪裡紅的香氣爽脆甘甜挺不錯的，加上香菇和豆薯的香氣，口味上逼近葷食，一點也不像在吃素食
韓式辣味煎餃內餡有高麗菜、榨菜、辣椒、植物蛋白，屬於微辣的口味。(全素)
因為添加榨菜的關係，讓口感、香氣更加豐富，但不像市面上吃到的韓式泡菜那麼重口味
重口味的朋友可以加上辣油和烏醋提味。
辣油還挺香的
吃煎餃當然要搭配酸辣湯(40元)啦！
外表看起來一點不像素食，而且湯料超多，有嫩豆腐、黑木耳、筍絲、紅蘿蔔絲、蛋花等 (蛋奶素)
口味上不會太酸，酸辣香氣與蔬菜的甜味結合，再加上蛋香很符合大部分人的口味
喜歡偏酸的朋友可以另外加入烏醋提味。
麵食的選擇性也很多，小米很推薦香辣乾拌麵(60元)(全素)，屬於小辣的口味。
帶嚼勁的麵條吸附辣香十足的醬汁，搭配爽脆的豆芽菜，讓人一口接一口吃不停
香辣夠味，愛吃辣的朋友絕對不容錯過~
珍珠抄手/辣味(55元)(全素)，薄皮包裹香菜、芹菜等蔬菜內餡，加上特製的辣醬。
小米第一口還以為吃的是韭菜呢 XD
口味變化多樣，讓小米十分佩服店家的用心，喜歡吃抄手的朋友不妨嚐看看喔
龍鬚沙拉豆皮捲(加購價 99元)，這個太晚來可是吃不到的喔
豆皮捲內塞滿龍鬚菜後，加上沙拉和素鬆。
一口咬下有脆口素鬆、香甜沙拉、爽脆龍鬚菜和豆皮的結合，是小朋友的最愛喔
涼拌腐竹(55元)(全素)也挺特別的，由腐竹、寬粉、芹菜、紅蘿蔔組成，看起來就很可口
寬粉脆脆的很像是素的海哲皮XD
豐富多層次的口感，開胃又解膩喔~
香辣紅燒獅子頭湯(85元)(全素)也是必點的，超大顆的獅子頭由豆腐、香菇等食材製成
口感偏軟，類似豆腐腦的口感，搭配酸辣帶番茄甜香的湯頭，清甜順口~
一份煎餃搭配湯品就很有飽足感喔！
四神湯(65元)(全素)是女士們最愛的溫補養生湯品。
薏仁、蓮子、當歸、腰果、芡實、杏鮑菇等食材熬煮的湯頭挺清甜的，一點也不清淡
愛喝甜湯的朋友不能錯過冰糖銀耳蓮子(55元)(全素)，有白木耳、蓮子、紅棗、冰糖滿滿湯料。
滿滿的膠質口感加上紅棗、枸杞、冰糖甜香，甜而不膩，沒幾口就被解決了 XD
以上是我們的心得分享，八方雲集的新品牌芳珍蔬食，讓無肉不歡的小米很驚艷
吃完滿滿一桌蔬食後，竟然不會有沒有吃到肉肉的空虛感 XD
而且店家運用不同食材變化出的蔬食料理，口味層次豐富，一點也不清淡，吃素的朋友和葷食朋友都可以吃得很開心
👉芳珍蔬食-新竹光華店營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：芳珍蔬食-新竹光華店
🏠地址：新竹市北區光華北街82號
☎電話：035320699
⏰營業時間：10:30–20:30
粉絲團：芳珍蔬食
➡️現金交易、電子支付及信用卡付款/無收取服務費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: