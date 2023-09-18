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台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷法越潛艇堡 市政店

2023-09-18 16:29:12 貪食瑞秋a口袋名單 人氣：104
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貪食瑞秋a口袋名單

發表篇數：157篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：樂邦迷法越潛艇堡 市政店 BnB 1883
place台中市西屯區河南路四段73號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

 

大家吃過法越潛艇堡嗎？與傳統潛艇堡享比多了許多變化及新意！像是圓法造型的潛艇堡就是樂邦迷首創的！除了傳統鹹口味還有甜口味可選，別看他只是麵包，但其實份量很足，當一餐絕對會飽！

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

這家「樂邦迷法越潛艇堡-市政店」靠近高樓林立的七期，位於河南路上

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

店面外觀採用亮眼的綠色及黃色，蠻好找的！

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

店內環境座位不多，比較偏向外帶店的形式

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

目前還有LINE集點活動等著大家來集！

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

樂邦迷菜單

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

 

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

越式海陸雙拼短棍$115

越式海陸雙拼裡頭主要有打拋豬、蝦仁、生菜、小黃瓜、醃蘿蔔！

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

裡頭的蝦仁竟然是白蝦，用料很用心！

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豐富又爽口的內餡，一口咬下超滿足！現做現烤的短棍，口感外脆內軟，滿滿麵包香氣，與內餡完美搭配

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南印卡菲嫩雞烤捲餅$148

捲餅會整個包裝好再切成兩半，橫切面看起來也是非常飽滿！

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

除了生菜、醃蘿蔔、小黃瓜以外，特別加了墨西哥辣椒片、切達起司醬，增加香氣層次，南印卡菲醬搭配嫩雞胸，口感軟嫩多汁！整體低脂低油真的很適合減肥人！

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阿拉斯加海陸Poke$165

內容很豐富，有毛豆、生菜、地瓜、玉米筍、溏心蛋、鱈魚排、BBQ炙燒豬肉

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

鱈魚排肉質超軟嫩，搭配醬超涮嘴！

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豬肉也很軟嫩，調味得剛剛好，超美味！

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裡頭還有米飯，所以吃起來非常有飽足感！

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越式經典奶茶$50

使用特級錫蘭紅茶搭配煉乳，完美比例濃醇香！

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招牌羅望果汁$65

東南亞的天然消暑飲品，鈣含量高！口味超特別~酸酸甜甜的，在夏天來一杯超清爽！

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

整體來說，非常推薦減脂人可以來試試，營養均衡、鹹甜口味眾多，都沒有太重的調味，非常爽口！而且非常有飽足感！不只有短棍可選擇，全台首創的圓法也很不錯！推薦給大家！

台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷

【 樂邦迷法越潛艇堡 市政店 BnB 1883
▸ 店家FB https://www.facebook.com/LoBanhMiTaiwan/
▸ 店家IG https://www.instagram.com/bnb1883.taiwan/
▸ 地址｜台中市西屯區河南路四段73
▸ 營業時間｜9:30-19:30
▸ 電話｜04-22515369


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【台中崇德總店】
地址｜台中市北屯區崇德路二段143
電話｜04-22470617
營業時間｜9:30-19:30

 

【高雄楠梓店】
地址｜高雄市楠梓區惠民路88
電話｜07-3642979
營業時間｜10:00-19:15(週一店休)

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