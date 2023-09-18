台中西屯｜現烤外酥內軟法越潛艇堡、鹹甜口味任君挑選！｜樂邦迷法越潛艇堡 市政店

大家吃過法越潛艇堡嗎？與傳統潛艇堡享比多了許多變化及新意！像是圓法造型的潛艇堡就是樂邦迷首創的！除了傳統鹹口味還有甜口味可選，別看他只是麵包，但其實份量很足，當一餐絕對會飽！

這家「樂邦迷法越潛艇堡-市政店」靠近高樓林立的七期，位於河南路上

店面外觀採用亮眼的綠色及黃色，蠻好找的！

店內環境座位不多，比較偏向外帶店的形式

目前還有LINE集點活動等著大家來集！

樂邦迷菜單

▼越式海陸雙拼短棍$115

越式海陸雙拼裡頭主要有打拋豬、蝦仁、生菜、小黃瓜、醃蘿蔔！

裡頭的蝦仁竟然是白蝦，用料很用心！

豐富又爽口的內餡，一口咬下超滿足！現做現烤的短棍，口感外脆內軟，滿滿麵包香氣，與內餡完美搭配

▼南印卡菲嫩雞烤捲餅$148

捲餅會整個包裝好再切成兩半，橫切面看起來也是非常飽滿！

除了生菜、醃蘿蔔、小黃瓜以外，特別加了墨西哥辣椒片、切達起司醬，增加香氣層次，南印卡菲醬搭配嫩雞胸，口感軟嫩多汁！整體低脂低油真的很適合減肥人！

▼阿拉斯加海陸Poke$165

內容很豐富，有毛豆、生菜、地瓜、玉米筍、溏心蛋、鱈魚排、BBQ炙燒豬肉

鱈魚排肉質超軟嫩，搭配醬超涮嘴！

豬肉也很軟嫩，調味得剛剛好，超美味！

裡頭還有米飯，所以吃起來非常有飽足感！

▼越式經典奶茶$50

使用特級錫蘭紅茶搭配煉乳，完美比例濃醇香！

▼招牌羅望果汁$65

東南亞的天然消暑飲品，鈣含量高！口味超特別~酸酸甜甜的，在夏天來一杯超清爽！

整體來說，非常推薦減脂人可以來試試，營養均衡、鹹甜口味眾多，都沒有太重的調味，非常爽口！而且非常有飽足感！不只有短棍可選擇，全台首創的圓法也很不錯！推薦給大家！

【 樂邦迷法越潛艇堡 市政店 BnB 1883 】

▸ 店家FB ｜ https://www.facebook.com/LoBanhMiTaiwan/

▸ 店家IG ｜ https://www.instagram.com/bnb1883.taiwan/

▸ 地址｜台中市西屯區河南路四段73號

▸ 營業時間｜9:30-19:30

▸ 電話｜04-22515369



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【台中崇德總店】

▸ 地址｜台中市北屯區崇德路二段143號

▸ 電話｜04-22470617

▸ 營業時間｜9:30-19:30

【高雄楠梓店】

▸ 地址｜高雄市楠梓區惠民路88號

▸ 電話｜07-3642979

▸ 營業時間｜10:00-19:15(週一店休)

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