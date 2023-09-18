2023中秋禮盒推薦！記憶中的經典風味，長輩最愛，古早味蛋黃酥禮盒、鳳梨酥禮盒、鳳黃酥禮盒推薦！

中秋佳節即將到來，為了讓這個特別的日子更加難忘，蓁古早味中秋送禮推薦四款經典禮盒給您，包括三款經典古早味糕餅，蛋黃酥禮盒、鳳梨酥禮盒以及鳳黃酥禮盒，以及一款綜合禮盒，外盒為暖黃色調、簡約文青，日系質感風格，送禮體面收禮人也能感受到滿滿的溫暖喜悅，打開來則是蓁古早味精心呈現的一個個美好，我們選用最頂級的食材，搭配老師傅專業工法，製作出經典中的經典，傳遞古早味的感動與美好，讓吃到的人都能重溫從前最簡單純粹的快樂，被您遺忘的記憶，就讓蓁古早味帶你遊歷過往，感受真摯幸福的滋味。

2023中秋禮盒推薦—鹹香酥口「蛋黃酥禮盒」

2023中秋禮盒推薦—微甜不膩「鳳梨酥禮盒」

2023中秋禮盒推薦—鹹甜鬆軟「鳳黃酥禮盒」

2023中秋禮盒推薦—雙重享受「綜合禮盒」

2023中秋禮盒推薦—蓁古早味，中秋送禮首選，中秋禮盒優惠中！

2023中秋禮盒推薦—鹹香酥口「蛋黃酥禮盒」

首先，讓我們來品味蛋黃酥禮盒的獨特之處。這款禮盒提供了6入和12入的選擇，每一塊蛋黃酥都是「當天現烤現賣」，確保了新鮮酥脆的口感。我們嚴選食材，包括日本麵粉、紐西蘭天然奶油、台灣頂級紅豆餡，以及台灣紅標米酒＋紅土醃製釀造的紅土鹹鴨蛋，讓內餡充滿層次不死鹹，鹹蛋黃整顆飽滿，一口咬下讓自己陷於鬆軟沙沙口感的魔力中，漫步前行香氣擴張，每一口都充滿了經典的古早味風味。

2023中秋禮盒推薦—香甜不膩「鳳梨酥禮盒」

台灣特有風味，代表伴手禮—鳳梨酥禮盒，送給國外的親朋好友，鳳梨酥禮盒絕對是首選！

蓁古早味的鳳梨酥禮盒包含12入的單包裝，2023全新包裝為古早味水彩手繪風，精美插畫呈現唯美質感，讓人感受到每塊鳳梨酥、鳳黃酥的滿滿人情味，真材實料用心製作，傳遞滿分溫暖真情，內餡為傳統冬瓜餡，甜而不膩，與酥香餅皮相互輝映，黃金比例造就能夠一塊接一塊吃下去的經典美味。無論您是自己品味還是送給親友，都能來場舒服的味覺享受。

2023中秋禮盒推薦—鹹甜鬆軟「鳳黃酥禮盒」

大人小孩都愛，不分年齡性別，備受寵愛的鹹甜滋味—鳳黃酥禮盒。

對於喜愛鹹甜風味的人來說，蓁古早味鳳凰酥禮盒是絕佳選擇。同樣包含12入的單包裝，水彩手繪風格外包裝，鳳黃酥有著鬆軟口感，與紮實香甜的鳳梨酥不同，內餡與外皮在口中融為一體，鹹鹹甜甜地滋味，帶點衝突呈現出來卻十分和諧，不知不覺被如此奇妙的美味征服，臣服於難以拒絕的鹹甜鬆軟之下。

2023中秋禮盒推薦—雙重享受「綜合禮盒」

如果您難以抉擇，蓁古早味還貼心準備了綜合禮盒，內含鳳梨酥及鳳黃酥，讓您可以一次品味兩款不同口味。送禮不只是節慶的儀式感、識大體的成熟禮貌，如果能用心挑選適合的禮盒，送到心坎裡會是更好的選擇，替中秋節多一份幸福滋味，就選能擄獲眾人心房的蓁古早味中秋禮盒！

2023中秋禮盒推薦—蓁古早味，中秋送禮首選，中秋禮盒優惠中！

月圓人團圓，開心聚會久違聊天，歡慶中秋佳節，蓁古早味特別獻出中秋禮盒專屬優惠，2023/10/1前購買鳳梨酥禮盒、鳳黃酥禮盒，滿2盒即送2顆，您可以選擇直接在官網上進行網路預購，或者是到門市直接購買。

*如果贈送滿12顆需要裝盒，則需額外加收禮盒費用。

給您最難忘的中秋送禮，真材實料、暖心滋味、內外兼具，蓁古早味2023中秋禮盒推薦，給您精心準備的蛋黃酥禮盒、鳳梨酥禮盒、鳳黃酥禮盒！

【線上立即購買！】https://reurl.cc/9RrRLn

【門市資訊】

可加各店Line詢問（門市LINE非官方LINE）

中壢店LINE ID：034020805 電話：03-4020805

新竹店LINE ID：5285555 電話：03-5285555

彰化店LINE ID：7201235 電話：04-7201235

嘉義店LINE ID：2228316 電話：05-2228316

— 期待您的光臨，讓蓁古早味替您的中秋佳節，增添美好的幸福滋味 —