好丘貝果｜台灣貝果界始祖，十年來專注做最好的貝果，多種創意口味現在也能宅配到家。貝果推薦 – 艾瑞絲的吃貨日常

好丘是台灣包餡貝果界的始祖吧！ 台灣第一個做包餡貝果的品牌 ，職人手作麵團低溫發酵後再經過水煮，所以口感微韌Ｑ彈帶著嚼感！連 許多香港、日本遊客來台灣都指定要帶好丘當伴手禮。 日本職人都讚為「好丘流」台灣貝果代表！現在好丘貝果還有做宅配，加熱跟現做一樣好吃！難怪也成為辦公室人氣團購美食

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辦公室必買團購美食，輕鬆宅配超方便

▼從我高中在信義區的四四南村開店時就吃到現在，如今的好丘已經入駐許多百貨快閃，台灣人怎麼可以沒吃過好丘！ 嚴選許多台灣在地食材加入貝果中 ，近年來好丘的貝果口味越做越多種，除了實體店面的簡餐、還推出了醬料超多的厚貝果，現在不用出門也有宅配到府！

▼貝果每一顆都是獨立包裝，吃多少加熱多少～不用擔心打開後會不新鮮。而且貝果保鮮放60天！超級適合揪朋友、或是辦公室同事一起團購！

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好丘IG：goodchos_tw

▼可以直接購買單顆的貝果，跟我一樣有極度選擇障礙的就直接買這種一串由好丘搭配好的組合XD 買個兩袋就有十顆貝果，瞬間實現貝果自由ＸＤ網路下單送到家實在太方便了啦～

▼貝果保鮮可以放60天，而且回烤加熱的方式也很多種！我自己用氣炸鍋的方式，記得一定要在表面噴一點水，烤完之後外酥內軟超級好吃，就跟現烤的一樣。可以當正餐也可以當下午茶，口味完全無雷每一種都好吃～冷凍庫通通囤起來！

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【甜蜜爆擊貝果組 $315】

▼好丘貝果太懂女孩啦～女生總是愛吃甜食但又不喜歡吃太膩口的味道，這組貝果五中口味都是吃起來香甜但是沒有負擔感的，Q彈有嚼感的貝果搭配咖啡或是茶就可以輕鬆在家或是辦公室來個下午茶！這一袋有 桂花紫薯、鹹蛋黃芋頭、柚子鳳梨、草莓奶香、奶韻烏龍 口味

▼來幫大家把所有貝果都切開，這個剖面圖太療癒啦！可以看到內餡真的是真材實料啊！每一口都可以吃得到餡料～

桂花紫薯

▼好丘的年度熱銷第二名真的實至名歸！我超喜歡～這個口味很特別從來沒有在外面吃過！內餡的紫地瓜泥香氣溫柔不甜膩，貝果麵團加入蜂蜜桂花釀，散發淡淡的清香！本身就很喜歡紫薯的我對這款情有獨鍾，這個口味很推薦唷！

鹹蛋黃芋頭

▼不可能會有人拒絕芋頭和鹹蛋黃的組合吧～這個最佳拍檔就是好吃沒毛病XD 鹹甜交錯的味道相當鮮明～越嚼越香

柚子鳳梨

▼這款吃起來很清爽～柚子和鳳梨結合成的天然然果醬，酸甜不膩口，裏頭還可以吃得到真實的柚子丁耶！

草莓奶香

▼這款是好丘的萬年人氣口味！連麵團也是粉紅色～從裡到外都是草莓！內餡使用草莓乾拌入cream cheese，草莓酸甜的滋味搭配濃郁的奶香，這一顆絕對是人見人愛。

奶韻烏龍

▼選用 台北坪林的碳培烏龍茶葉 揉入麵團中，茶香淡雅卻存在感十足，整體甜度很低越嚼越香，十分耐人尋味。

【奶油天堂貝果組 $305】

▼身為乳酪控，這個乳酪組合當然要來幫大家開箱啊！五種口味內餡都包著香濃的乳酪，甜鹹都有，包含： 起司三重奏、地瓜乳酪、經典乳酪、草莓奶香、蔥蒜香腸

起司三重奏

▼這款一定要買～ 而且也一定要加熱 ！加熱後真的變的超！好！吃！而且內餡起司還會牽絲～ 莫札瑞拉起司＋起司丁＋高達起司 這三種起司融合，奶香味在口中爆擊，超級滿足 ～一定會滿足各位起司控

地瓜乳酪

▼地瓜泥搭配乳酪的鹹香，味道清甜可以吃得到真實自然的地瓜香氣。不知道為什麼吃起來就有覺得很健康的感覺XD 很適合不愛吃重油重鹹的長輩當早餐耶

經典乳酪

▼麵團中黑黑的不是胡椒也不是香草～是 馬告！ 所以吃起來有著特殊的 檸檬和柑橘香 ，中間的餡料是奶油乳酪，簡單經典又好吃！

草莓奶香

▼剛剛介紹過的口味好丘的經典人氣款～這個組合也吃得到！這顆貝果應該是不論男女老少都會喜歡～請毫無懸念的直接下單帶走它

蔥蒜香腸乳酪

▼這是我最喜歡的口味！私心推薦是必買的～非常適合當早餐！加熱過後的大蒜香滿屋飄香。大口咬下，裡頭的蒜香乳酪內餡讓人難以抗拒！還有脆口的 德式煙燻香腸丁 ～三星蔥佈滿在貝果表面，香氣十足。這顆完全打中我的心，跟媽媽一人吃一半都覺得吃不夠過癮ＸＤ

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