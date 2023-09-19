[台中燒肉推薦] 2023台中燒肉懶人包｜在地人不想告訴你的名店！ Top.7必吃推薦！

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台中燒肉推薦！台中燒肉不只有屋馬，在地老饕推薦必吃燒肉店，馬上收藏這篇「2023台中燒肉懶人包」，台中被譽為「燒肉之都」，除了連鎖燒肉名店屋馬之外，還有米其林燒肉店俺達の肉屋，更有超多特色燒肉店，和牛燒肉餐酒館、高級和牛會所、特色內臟燒肉店、網美最愛的浮誇燒肉店、炸牛排燒肉，大家趕緊預約起來吧！

燒肉之都！台中燒肉店 Top.7 必吃推薦！

台中燒肉｜最肉 燒肉餐酒館

台中燒肉之都必吃燒肉店「最肉燒肉餐酒館」，這間是王品旗下的燒肉店，店內採單點制度，可以吃到超美味的日本A5黑毛和牛、澳洲金牌全血和牛，不用動手就有帥哥美女服務員幫我們烤肉，真的是最好的享受了！

最肉 燒肉餐酒館



地址：台中市南屯區公益路二段171號

電話：04-23222868

營業時間：

平日：17:00-24:00

假日：11:30-16:00、17:00-24:00

台中燒肉｜IKKON WAGYU CLUB 和牛會所

是不是光聽名字「會所」就覺得很高級，「IKKON Wagyu Club 和牛會所」是我最愛的台中和牛燒肉，提供專人桌邊代烤服務，可以吃到高級日本和牛、高級澳洲和牛，多種特色料理，真的是非常有特色的燒肉店，而且裝潢猶如來到歐洲古堡用餐，極具巴洛克式風格特色的裝潢，提供沉浸式用餐體驗，講究儀式感的朋友們，推薦你們可以來試試。

IKKON Wagyu Club 和牛會所



地址：408台中市南屯區河南路四段210號

營業時間：17:00-24:00（最後收客時間22:00）

預約電話：04-22541822

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台中燒肉｜小十燒肉

輕井澤旗下燒肉品牌「小十燒肉」，主推套餐式用餐方式，單人套餐最低只要688元，超狂一次可以吃到超過十種海陸組合，一個人來用餐也能很享受，兩個人約會超澎湃，多人聚餐也很推薦～台中燒肉之都必吃燒肉餐廳推薦！

小十燒肉



地址：408031台中市南屯區公益路二段25號2樓

電話：04-23281181

營業時間：11:00-凌晨1:00

線上預約

台中燒肉｜HI 燒肉！台中炭火燒肉

台中西屯區燒肉必吃「Hi 燒肉！油膩大叔の燒肉店」！店內裝潢很有日本燒肉店的氛圍，還有超特別的內臟燒肉，餐點美味、環境氛圍好，台中炭火燒肉名店推薦給大家，來到台中旅遊，千萬別錯過這家厲害的逢甲燒肉店喔！

HI 燒肉！



地址：408031台中市南屯區公益路二段25號2樓

電話：04-23281181

營業時間：11:00-凌晨1:00

線上預約

台中燒肉｜森森燒肉 台中公益店

台中壽星優惠餐廳推薦！森森燒肉壽星優惠：超美慶生佈置＋專屬壽星禮物＋慶生當日用餐享折扣！全台擁有五間分店，不論平假日，都要記得預約才吃得到喔！推薦大家，來到森森燒肉，必點「森森經典套餐」，雙人套餐CP值很高，套餐可以吃到各式肉品、海鮮，還有人氣熟食可以加點，兩個女生來用餐可以吃得很飽喔！

森森燒肉公益店



地址：台中市南屯區公益路二段211號

電話：04-22553361

營業時間：11:00~00:00 (最後收客22:00)

台中燒肉｜EARTHA燒肉餐酒館

台中特色燒肉餐酒館推薦「Eartha燒肉餐酒館」，全程專人桌邊代烤，享受公主般待遇，除了和牛燒肉、特色燒肉，還能吃到超厲害餐酒料理！

台中燒肉｜逸之牛熟成炸牛燒肉

高雄知名炸牛排專賣店，在台中也可以吃到喔！逸之牛熟成炸牛燒肉專門 台中精誠店，擁有4.9顆星的超高Google評價，不只有炸牛排，還有最特別的炸鮪魚生魚片喔！來到逸之牛，必點的還有燒肉～座位中間有小爐子可以自己烤肉跟時蔬，很好玩呢！