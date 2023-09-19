【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃得到還要看開門與排隊的運氣

當歸鴨麵線 區域 台中市西屯區 環境 連結 菜單 連結 菜色 有圖有真相 店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

環境：

我剛來台中求學的時候就被打工的老闆邀請來吃這個經典小吃

其實在我之前所在的城鄉是沒有單獨賣當歸鴨的(PS.完全是想當年，現在到處都連鎖店)

菜單：

菜單的上面除了價格不同其他都跟當初相同，菜單我都吃過....喜歡麵線勝過冬粉/麵，米血推薦切盤。

第一次吃覺得他是帶煙燻味的鴨肉！有一個淡淡的煙燻香

來台中前我沒有遇過白色的豬腳，豬腳也推薦切盤！但吃多比較膩建議分食

內臟類呢，下水湯也不錯！處理很乾淨

菜色：

這是我最喜歡的一種組合˙，當歸鴨湯加鴨血切盤

當歸鴨湯都是一隻大大的鴨腿塊雖然沒有麵線但是份量十足

特別拍個側面，看得出來鴨皮下帶油脂，是肥鴨鴨！但肉質軟嫩很好剝離

米血切盤！看得出來很軟嫩嗎？店家的自製米血+薑絲跟蒜蓉醬還有東泉辣椒醬都搭

軟軟糯糯的截面。

當歸鴨麵線

推薦 指數：4顆星

推薦原因：米血的口感是我喜歡的軟軟糯糯但一點點QQ感，當歸鴨湯雖然有點油脂但這一家的當歸湯濃郁度滿點，很有自己家的特色帶一點煙燻味的鴨肉更是必吃項目！

營業時間：週二~週日18:30~01:00 (不定休，不定休請關注店家公告)

官網：X

電話：X

地址：407臺中市西屯區文華路5巷6號



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