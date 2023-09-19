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【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃得到還要看開門與排隊的運氣

2023-09-19 23:36:17 Julia Hsu 人氣：106
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窩客好文

Julia Hsu

發表篇數：367篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：逢甲紅燒當歸鴨麵線
place台中市西屯區文華路5巷6號
作者本次評價：
4.40
美味度
5.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
3.00
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當歸鴨麵線

 
區域 台中市西屯區
環境 【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層【台中 甜點】先生Sensei千層蛋糕-黎明店，口味多元且層連結
菜單 連結
菜色 有圖有真相
店家資訊 官網/地址/電話/推薦指數

 【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

環境：

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

我剛來台中求學的時候就被打工的老闆邀請來吃這個經典小吃

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

其實在我之前所在的城鄉是沒有單獨賣當歸鴨的(PS.完全是想當年，現在到處都連鎖店)

菜單：

 

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

菜單的上面除了價格不同其他都跟當初相同，菜單我都吃過....喜歡麵線勝過冬粉/麵，米血推薦切盤。

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

第一次吃覺得他是帶煙燻味的鴨肉！有一個淡淡的煙燻香

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

來台中前我沒有遇過白色的豬腳，豬腳也推薦切盤！但吃多比較膩建議分食

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

內臟類呢，下水湯也不錯！處理很乾淨

菜色：

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

這是我最喜歡的一種組合˙，當歸鴨湯加鴨血切盤

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

當歸鴨湯都是一隻大大的鴨腿塊雖然沒有麵線但是份量十足

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

特別拍個側面，看得出來鴨皮下帶油脂，是肥鴨鴨！但肉質軟嫩很好剝離

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

米血切盤！看得出來很軟嫩嗎？店家的自製米血+薑絲跟蒜蓉醬還有東泉辣椒醬都搭

【台中 小吃】逢甲當歸鴨麵線_傳承的味道持續飄香多年，吃不吃

軟軟糯糯的截面。

 

當歸鴨麵線

推薦 指數：4顆星

推薦原因：米血的口感是我喜歡的軟軟糯糯但一點點QQ感，當歸鴨湯雖然有點油脂但這一家的當歸湯濃郁度滿點，很有自己家的特色帶一點煙燻味的鴨肉更是必吃項目！

營業時間：週二~週日18:30~01:00 (不定休，不定休請關注店家公告)

官網：X

電話：X

地址：407臺中市西屯區文華路5巷6號

檢視較大的地圖

 

文章標籤

台中 小吃 逢甲 逢甲美食 經典小吃 經典美味 傳統小吃 必吃 當歸鴨麵線 逢甲夜市美食 逢甲夜市 西屯區
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Julia Hsu

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​​滿天飛舞的靈感我努力的從虛空之中抓住它、胡抓一把，用心寫下；說書人"說"故事，唱歌的人唱"心聲"，默默與鍵盤相對，寫下我的人生與你們的交會。最美那段是你留下深淺交錯的音符劃過我笑臉 你可以來找我，如果你想與我對話。你可以來分享給我，你想說的話。但請不要寫髒話，何苦互相傷害 美食，我寫我吃過的，有邀稿的我會註記。 旅行，我想去的地方有很多，我想妳們也是....分享我們在旅行的過程會發現記憶更加豐富了
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