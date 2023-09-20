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﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓　巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓　∕新莊清蒸肉圓∕新莊銅板美食∕新莊裕民市場美食∕新莊四維路商圈周邊美食

2023-09-20 14:12:28 阿發的簡單幸福 人氣：120
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：890篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：一口吃清蒸小肉圓
place新北市新莊區裕民街85巷17號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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一口吃清蒸小肉圓all.jpg
在新北，清蒸肉圓的店家數，明顯比油炸肉圓來得少很多，尤其清蒸〝小〞肉圓，更是屈指可數！也相信，不少人更是連看都沒看過。而在阿發家住的下新莊，可是有這麼一家，隱藏在巷弄內且沒門牌，其肉圓外觀約一口大小，還圓滾可愛。皮厚Q不軟爛，肉餡鮮美札實，淋的是微甜鹹的特製甜辣醬...
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一口吃清蒸小肉圓01-店外觀.jpg
▲店外觀
店家位在新莊區裕民街85巷內，
勝利停車場旁的鐵皮屋，
顯目的黃色店招牌，
近些年才換上。
用餐時段，
可見到陸續前往排隊購買的人潮。
提醒： 只有外帶，無內用

一口吃清蒸小肉圓02-價目表.jpg
▲價目表
餐點選擇為：小肉圓、甜不辣、5種湯品。
除了甜不辣大碗是55元外，
其他皆是50元不到的銅板價。

一口吃清蒸小肉圓03-乾乾淨淨的料理台.jpg
▲乾乾淨淨的料理台
看了就很安心

一口吃清蒸小肉圓04-蒸籠上的小肉圓.jpg
▲蒸籠上的小肉圓
粒粒小巧可愛、圓滾飽滿的模樣，

一口吃清蒸小肉圓05-20多年人氣小吃上桌.jpg
20多年人氣小吃到手
小肉圓、甜不辣、綜合湯

一口吃清蒸小肉圓06-甜不辣.jpg
▲甜不辣，外觀
加了不少特製甜辣醬

一口吃清蒸小肉圓07-甜不辣特寫.jpg
▲甜不辣（小），特寫
有：圓片甜不辣、條狀甜不辣、米血糕、三角油豆腐、菜頭...
一碗40元，
還算是物美價廉。
甜辣醬是微甜鹹，
味道不過重，
但我個人覺得有點淋太多些～

一口吃清蒸小肉圓08-綜合湯.jpg
▲綜合湯
湯頭清爽，
可去些甜辣醬的膩口感。

一口吃清蒸小肉圓09-清蒸小肉圓.jpg
▲清蒸小肉圓
有加蒜泥，
我和老婆還頗愛蒜泥的~
淋了不少特製甜辣醬，
因此外觀看不出，
碗內有幾顆小肉圓。

一口吃清蒸小肉圓10-一口大小圓滾飽滿的模樣.jpg
▲清蒸小肉圓
一口大小、圓滾飽滿的模樣

一口吃清蒸小肉圓11-一份五顆.jpg
▲一份45元，有五顆小肉圓
等於一顆才9元的銅板價！

一口吃清蒸小肉圓12-皮厚Q.jpg
▲皮厚Q彈，
相較一般清蒸肉圓常見的軟爛口感，
這很具咀嚼勁。

一口吃清蒸小肉圓13-內餡絞肉丸偏肥.jpg
▲內餡絞肉丸
肉鮮帶肥，
具有脂汁香。

對於喜歡吃清蒸肉圓勝過油炸肉圓，特別是，還沒吃過清蒸〝小〞肉圓的朋友們，可以考慮前往這家，大概只有在地居民才知道，鐵皮屋下的20年高人氣老店攤「一口吃清蒸小肉圓」（只有外帶）

一口吃清蒸小肉圓14-名片.jpg
▲名片
【營業時間】1100013016001900；週一店休
【地　　址】新北市新莊區裕民街8517號（近裕民市場勝利停車場旁鐵皮屋）

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