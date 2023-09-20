﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓　巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓　∕新莊清蒸肉圓∕新莊銅板美食∕新莊裕民市場美食∕新莊四維路商圈周邊美食

在新北，清蒸肉圓的店家數，明顯比油炸肉圓來得少很多，尤其清蒸〝小〞肉圓，更是屈指可數！也相信，不少人更是連看都沒看過。而在阿發家住的下新莊，可是有這麼一家，隱藏在巷弄內且沒門牌，其肉圓外觀約一口大小，還圓滾可愛。皮厚Q不軟爛，肉餡鮮美札實，淋的是微甜鹹的特製甜辣醬...
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▲店外觀
店家位在新莊區裕民街85巷內，
勝利停車場旁的鐵皮屋，
顯目的黃色店招牌，
近些年才換上。
用餐時段，
可見到陸續前往排隊購買的人潮。
提醒： 只有外帶，無內用
▲價目表
餐點選擇為：小肉圓、甜不辣、5種湯品。
除了甜不辣大碗是55元外，
其他皆是50元不到的銅板價。
▲甜不辣（小），特寫
有：圓片甜不辣、條狀甜不辣、米血糕、三角油豆腐、菜頭...等
一碗40元，
還算是物美價廉。
甜辣醬是微甜鹹，
味道不過重，
但我個人覺得有點淋太多些～
▲清蒸小肉圓
有加蒜泥，
我和老婆還頗愛蒜泥的~
淋了不少特製甜辣醬，
因此外觀看不出，
碗內有幾顆小肉圓。
▲內餡絞肉丸
肉鮮帶肥，
具有脂汁香。
對於喜歡吃清蒸肉圓勝過油炸肉圓，特別是，還沒吃過清蒸〝小〞肉圓的朋友們，可以考慮前往這家，大概只有在地居民才知道，鐵皮屋下的20年高人氣老店攤「一口吃清蒸小肉圓」（只有外帶）
▲名片
【營業時間】11：00～01：30，16：00～19：00；週一店休
【地 址】新北市新莊區裕民街85巷17號（近裕民市場，勝利停車場旁鐵皮屋）
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