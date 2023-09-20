﹝新北市新莊﹞一口吃清蒸小肉圓　巷弄內沒門牌，鐵皮屋下的20年在地高人氣清蒸小肉圓　∕新莊清蒸肉圓∕新莊銅板美食∕新莊裕民市場美食∕新莊四維路商圈周邊美食



在新北，清蒸肉圓的店家數，明顯比油炸肉圓來得少很多，尤其清蒸〝小〞肉圓，更是屈指可數！也相信，不少人更是連看都沒看過。而在阿發家住的下新莊，可是有這麼一家，隱藏在巷弄內且沒門牌，其肉圓外觀約一口大小，還圓滾可愛。皮厚Q不軟爛，肉餡鮮美札實，淋的是微甜鹹的特製甜辣醬...

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▲店外觀

店家位在新莊區裕民街85巷內，

勝利停車場旁的鐵皮屋，

顯目的黃色店招牌，

近些年才換上。

用餐時段，

可見到陸續前往排隊購買的人潮。

提醒： 只有外帶，無內用







▲價目表

餐點選擇為：小肉圓、甜不辣、5種湯品。

除了甜不辣大碗是55元外，

其他皆是50元不到的銅板價。







▲乾乾淨淨的料理台

看了就很安心







▲蒸籠上的小肉圓

粒粒小巧可愛、圓滾飽滿的模樣，







▲20多年人氣小吃到手

小肉圓、甜不辣、綜合湯







▲甜不辣，外觀

加了不少特製甜辣醬







▲甜不辣（小），特寫

有：圓片甜不辣、條狀甜不辣、米血糕、三角油豆腐、菜頭...等

一碗40元，

還算是物美價廉。

甜辣醬是微甜鹹，

味道不過重，

但我個人覺得有點淋太多些～







▲綜合湯

湯頭清爽，

可去些甜辣醬的膩口感。







▲清蒸小肉圓

有加蒜泥，

我和老婆還頗愛蒜泥的~

淋了不少特製甜辣醬，

因此外觀看不出，

碗內有幾顆小肉圓。







▲清蒸小肉圓

一口大小、圓滾飽滿的模樣







▲一份45元，有五顆小肉圓

等於一顆才9元的銅板價！







▲皮厚Q彈，

相較一般清蒸肉圓常見的軟爛口感，

這很具咀嚼勁。







▲內餡絞肉丸

肉鮮帶肥，

具有脂汁香。



對於喜歡吃清蒸肉圓勝過油炸肉圓，特別是，還沒吃過清蒸〝小〞肉圓的朋友們，可以考慮前往這家，大概只有在地居民才知道，鐵皮屋下的20年高人氣老店攤「一口吃清蒸小肉圓」（只有外帶）







▲名片

【營業時間】11：00～01：30，16：00～19：00；週一店休

【地 址】新北市新莊區裕民街85巷17號（近裕民市場，勝利停車場旁鐵皮屋）

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