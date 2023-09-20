2023四平愛揪購物節一日懶人包。台北必逛商圈之一，必吃必逛【四平陽光商圈】數十家人氣店家聚集一次滿足，減壓就靠逛街血拚！

你有多久沒有去四平商圈晃晃了？

住在北部這麼久，說真的這算是我第一次徹底逛了四平陽光商圈，搭捷運也相當方便，松江南京站步行沒多久就到了，商圈內有不少美食跟小吃，連伴手禮、服飾用品也都有賣

「2023四平愛揪購物節」商圈聯合活動：

早期四平陽光商圈的珠寶產業的相當盛行，有不少歷史悠久的珠寶行，後因週邊鄰近台北主要金融商圈，辦公大樓林立，在地利之便的帶動，加上1990年代四平街改成行人徒步區，規劃後吸引了上百家店和攤販，經營型態於是逐漸轉型為以都會上班族，午休時間購物休閒為主的精品百貨街風格。跟西門町及台北東區以流行時尚精品不同，這裡更多的是平價的女性服飾和生活、小孩用品，吸引大量女性消費族群。

今年將舉辦「2023四平愛揪購物節」，從上班族的日常生活角度出發，主打「職場人生金句」為街頭亮點，以「上班族金句牌樓」來美化環境，並吸引觀光人潮前來拍照打卡，打造成一處最適合上班族生活跟購物的療癒紓壓聖地

走〜走〜來去商圈，吃到飽，逛到累，買到爽全攻略！

【上班族金句牌樓】

入口處絕對是網美IG拍照新打卡景點，超經典搞笑短語更讓四平陽光商圈成為打上班族療癒紓壓聖地〜

為了吸引更多人認識四平商圈，特別借鏡宜蘭的網美打卡特色景點：「路牌標樓」，打造四平「上班族金句牌樓」，將木牌上原本店家名稱都改成：特色紓壓/搞笑上班族金句，例如：「錢不是問題，問題是我沒錢」、「要好好活下去!因為每天都有新的打擊」等

【義大利米蘭手工窯烤披薩】

地址：台北市中山區四平街55號2樓

捷運松江南京站附近的美食，絕對不能錯過「義大利米蘭手工窯烤披薩」，這家老字號的披薩店，一直以來以高質感又美味的道地精緻義式料理吸引饕客，每到用餐時間都高朋滿座

其實真的很隱藏版，真的是隱藏在二樓裡的網美打卡義式餐廳無誤，從樓梯走上來別有洞天呀

義大利米蘭手工窯烤披薩是一家中高價位的高級義式餐廳，低調的地點連裝潢也是偏向低調奢華的風格

而且老闆有夠熱情都會跟客人聊天

他對自己的料理和手藝有信心，也希望把自己對義式料理的心意帶給大家，讓客人吃到「高貴不貴、高CP值」的美食

老闆本身又是國外食材進口商，接觸很多平常我們吃不到的食材，不斷研發創新，多達20幾種口味的創意披薩，也有多人套餐與排餐

還等什麼菜單看這裡〜(詳細內容請參閱店內菜單為主，菜單會因季節而有所變動，請點我)

《希臘羔羊排清湯》

選用紐西蘭的法式小羔羊，先煎至5分熟後再窯烤，鎖住肉汁最美味

各位觀眾〜完全沒有羊羶味才是真厲害！

湯頭香甜非常的溫潤好入口，加上酸奶作為點綴提香，出乎意料的清爽，怕羊騷味的朋友們完全不用擔心

《黃金絲絨馬鈴薯湯》

以馬鈴薯為基底，絲絨般的綿密口感佐帕米吉亞諾，土雞蛋黃鑲金箔綴飾更顯貴氣

我大聲驚呼，這是我第一次喝到這麼好喝的馬鈴薯湯，味道非常綿密、細緻及美味，喝到最後一口都不會膩，真的是第一次喝到！！

《聖誕樹火箭菜披薩”8”》

火箭葉其實就是芝麻菜，因為外型像火箭，加上布拉塔起司（Burrata），滋味更加濃郁，帶有入口即化的口感

救命啊〜〜他們家餅皮口感絕佳，外圍的餅皮是外厚Q彈有嚼勁，而且餅皮會越嚼越香好好吃呀，一吃會上癮耶！

還有還有，一定要加上老闆獨門辣油，以披薩沾食然後捲起來吃，辣油完全不會辣，卻更能帶出整挺香氣，風味大大加分！

《米蘭炸雞(四塊)》

O〜M〜G〜這絕對是我心目中排第一名的炸雞！！！

外皮酥脆、裡面肉厚爆汁，外面香脆口可口，裡面那種爆汁的鮮美，可以感受到外酥內嫩雙重美味的口感！

真的那好吃餒，會捨不得一口氣吃完，慢慢品嘗是最好的方式(沒有狼吞虎嚥很難得哈哈)

《那不勒斯海灣紅蝦佐綠椒醬》

湊近一看，乾冰組成是一個形狀如小隕石般！！

這道菜的主角正是依偎在大蝦身邊的綠椒醬，辣味中帶著清新的芳香

每一口都能感受到蝦肉的鮮嫩口感，醬完美附著，濃郁噴香讓人一吃就停不下來！

《桑椹披薩》

冰的披薩你吃過嗎？

印象中披薩吃不完，放在冰箱後，餅皮一定會變得硬梆梆的，沒想到這裡竟然把冰披薩做成甜點？！

披薩皮中間舖上一層厚厚鮮奶油，上頭則是滿滿的獨家桑椹果醬，究竟會擦出什麼樣的火花？

披薩餅皮在嘴裡吃起來就像麻糬一樣超級迷人，軟中帶點嚼勁、冰冰的卻不會硬口

冰的奶油吃起來好像冰淇淋，搭配酸甜的桑椹，意外和諧，在嘴裡融合成甜蜜果香，香香甜甜溫潤口感超豐富，我們也超愛這款

【義大利米蘭手工窯烤披薩】吃過一次就回不去了〜來四平陽光商圈絕對不能錯過！

【康青龍 松江陽光店】

地址：台北市中山區松江路129-1號

波力、安寶現身康青龍啦！

首度攜手超夯卡通「救援小英雄波力」推出聯名合作，推出4款限定飲品與加購周邊，新聯名再次掀起搶購風潮！

《粉紅佳人》

以果香十足的甘甜荔枝為基底，搭配微酸甜的紅寶蔓越莓、蘋果片、Q軟椰果，多層次滿足您的味蕾！

是有層次感的飲料，蔓越莓的酸、荔枝的甜，還有椰果Q彈的口感，這款我蠻喜歡的〜

【巴丽思精品服飾(BALi's)】

地址：台北市中山區松江路123巷3號

美女老闆娘超級親切，平價服飾，麻雀雖小五藏聚全，還有國外代購唷

可以在此購買正統韓國服飾，且價格通常比市區精品店要來得實惠

最重要的是這邊是寵物友善店家，當然一定要推一個呀

【Sophia美日韓精品】

地址：台北市中山區四平街63號

走的都是比較有質感的韓系風格，正韓貨的質感就是不一樣啊

主打清新、可愛又不失隨性的氛圍，非常符合時下流行的牛仔穿搭

【你的專屬櫥窗】

地址：台北市中山區四平街69號

除了有不定期更新的韓流服裝，更有精緻的韓款髮飾，走進這裡，就能輕鬆打造韓風女團LOOK！

她們家的服飾充滿了舒適簡約的特性，風格氣質、優雅又知性，簡直是文青女孩的首選服飾

【HWC黑沃咖啡 陽光四平店】

地址：台北市中山區四平街70號

黑沃咖啡是於2016年成立的新品牌，由一位對咖啡有極高熱忱的杯測師、一位尋豆師及五位烘豆師所共同創立

從原物料進口、烘豆、杯測、門市銷售等，一條龍的品質嚴謹把關，只為呈現「貨真價實」的精品咖啡

踏進店內，咖啡的香氣隨即撲鼻而來〜

對於咖啡豆非常講究的HWC黑沃咖啡，直接把精品級烘豆機擺在店裡

除了單品咖啡外，還有店家用心設計與製作的輕食與甜點可供選擇

姊妹逛街逛累了，就來這家咖啡廳喝杯咖啡休息一下吧！

《精品拿鐵咖啡》

高品質咖啡與濃醇香鮮奶調和而成的馥郁拿鐵

口感飽滿醇厚、不苦並且保留咖啡香，好喝又很香〜

《提拉米蘇》

有著咖啡香、結合酒香的提拉米蘇，吃起來柔滑的口感，非常適合搭配一杯濃郁的咖啡

提拉米蘇吃起來口味豐富，苦甜滋味在嘴中流蕩〜

如果喜歡他們的咖啡，店內也有許多耳掛式咖啡包、盒裝耳掛可提供購買

【台北譽展蜜餞行】

地址：台北市中山區四平街72號

老闆和老闆娘早期都在南投信義以製作梅子為業，西元1979年從四平街的小攤位，現在是四平街也是家喻戶曉的蜜餞商行，也是大臺北購買蜜餞的最佳去處。譽展的梅製品大多都是顏老闆的自製品

主力商品以梅製品為主，各種口味通通有，最受歡迎、來此必買的，是一款酸梅芭樂和化核應子，滋味酸甜深獲附近女性上班族喜愛

再往店裡逛，排山倒海的進口零食就這樣吸引大家的目光，有來自日本、泰國、馬來西亞等不同國家的餅乾和糖果，以及台灣各地特產，應有盡有〜小編又陷入選擇障礙…….

【娃娃屋進口精品童裝】

地址：台北市中山區四平街88號

深受媽媽們喜愛的精品童裝品牌，從嫩嬰到大童都超好買！

換季，小孩衣服穿不下了嗎？爸爸媽媽們趕快帶著小朋友來選購吧

【全壘打皮鞋】

地址：台北市中山區四平街83號

四平街有個女人街的封號，其中的全壘打皮鞋店，更是從一歲到一百歲的鞋都買的到，全方位提供一家子所需的各種鞋類

女人的鞋櫃永遠少一雙鞋XD

涼鞋、休閒鞋、婚宴鞋及靴款等等，款式種類眾多，就等大家去現場挖寶啦

【紅琳服飾】

地址：台北市中山區四平街94號

【零度服飾】

地址：台北市中山區四平街96號

【阿玲服飾】

地址：台北市中山區四平街100號

【鋐祥皮件】

地址：台北市中山區四平街80號

是經營超過三十年的老店，這間充滿童鞋、行李箱、包款的傳統風商店，絕對是你挖寶好去處！

這裡都找到，而且都有破盤價，而且老闆都會熱心推薦以及建議，CP值很高，同樣的商品比在其他地方買便宜唷

【58家飾】

地址：台北市中山區四平街84號

【小玲皮包】

地址：台北市中山區四平街79號

小資女、學生族看過來！

超多款平價包包，讓女孩們荷包不滴血〜

小珊珊碎碎念：

1.揪愛BUY抽好禮

商圈特舉辦「揪愛BUY抽好禮」，只要消費者於指定合作店家消費滿250元以上，即可獲得抽獎券1張；消費滿500元以上，即可獲得抽獎券2張，以此類推，買越多中獎機會越高，放置抽獎券的抽獎箱寄放於展譽蜜餞行

實施時間：即日起至112/09/30

抽獎日期：112/10/06

領獎方式：郵寄

詳細活動辦法，請詳閱四平陽光商圈FB粉絲團：https://reurl.cc/AOkOZY

2.四平金句集集樂(限定集章任務)

為了讓民眾更了解四平陽光商圈的特色店家，也想給忙碌的上班族輕鬆一下，喘口氣，將設計一款「四平金句集集樂」的限定集章任務，於活動期間，只要在商圈單一指定合作店家消費滿100元以上，即可至櫃台領取一張「四平金句集集樂」精美小卡，尋找印章的蹤跡，集滿即可兌換商圈禮品1份。

實施時間：即日起至112/09/30

領獎方式：消費者只需至指定合作店家集滿6句紓壓搞笑的上班族代表金句文字，即可兌換精美商圈好禮1份。

更多詳細活動辦法，請詳閱四平陽光商圈FB粉絲團：https://reurl.cc/AOkOZY

看完了這麼多的好康活動，是不是心動了呢，快揪朋友一起來逛？趕緊der！！！

四平陽光商圈不定期舉辦行銷活動，更多活動訊息請參考四平陽光商圈FB粉專：https://reurl.cc/AOkOZY

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