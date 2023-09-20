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【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞店長、網美迷你馬小愛與你共餐│動物親子餐廳首選，旅遊、美食、伴手禮，一站滿足！│

2023-09-20 20:49:25 elephant 人氣：105
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窩客好文

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發表篇數：325篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：皇家花園餐廳
place宜蘭縣礁溪鄉鄉礁溪路七段109號
作者本次評價：
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服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
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【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

「皇家花園餐廳」位於宜蘭礁溪鄉，下頭城交流道1 分鐘車程即可抵達，交通非常方便。餐廳內有三處停車場，停遊覽車都沒有問題。最特別的是「皇家花園餐廳」可不僅有宜蘭在地特色美食可以享用、有美景可以拍照打卡，還是一個小型動物園，多種有趣的動物可以和你互動，絕對是親子共遊的最佳餐廳！旅遊、美食、伴手禮，一站滿足！趕快找個假日，來「皇家花園餐廳」，一起與大自然和動物們共餐，留下最難忘的回憶吧！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

今天一大早，趁著國五還沒大塞車，我帶著一家人直奔台北的後花園-宜蘭而來，這次的目的地很特別，我們打算在這裡待一整天。過了雪隧，下頭城交流道往前開 1 分鐘，在中油加油站前右轉，「皇家花園餐廳」就到了。巨大的紅色招牌，遠遠就可以看見，想走錯也難。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

「皇家花園餐廳」占地頗廣，進入大門之後，左邊有機車停車場，右邊是＂皇家名特產＂商店。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

來宜蘭玩，不免要買些伴手禮，尤其是宜蘭的牛舌餅非常有名，我們一家人都很愛，不買個幾包怎麼行？

 

商店門口兩側對聯耐人尋味，引用法國哲學家笛卡爾的哲學命題：「我思 故我在」，接一句：「我在 顧我愛」，怎麼解釋？悉聽尊便！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

商店非常寬敞，宜蘭名產應有盡有，除了牛舌餅，還有宜蘭特產三星蔥、金桔做成的各種零食、特產，每一樣我都想吃。這裡真的太可怕了！像我這種腦波弱的人，真的不要輕易走進來，否則荷包就要準備大失血了！

 

左側牆上，利用花語來做主壁飾，例如：＂瑪格麗特-期待愛、白色雛菊-純潔的美＂，讓商業賣店多了一絲浪漫優雅的氣息。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

特產店旁邊是廁所，整理得頗乾淨。在廁所的左邊，我們遇到了第一種動物。五隻大大小小的可愛兔子，瞬間就捉住了我們的眼光，光是看牠們在洞穴裡鑽進鑽出的模樣，心裡最柔軟的那一塊就甦醒了！

 

在廁所和兔欄中間，有一隻公雞的雕像，雄糾糾、氣昂昂的樣子，非常神氣！可別小看這隻公雞雕像，因為牠可是「皇家花園餐廳」的店長。你沒看錯，「皇家花園餐廳」的店長不是人，而是一隻公雞！在你進餐廳之前，就可以見到牠的真容。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

「皇家花園餐廳」的大門別具巧思，左邊紅色的是一台電視機，右邊黑色的是一台收音機。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

收音機下面暗藏玄機，仔細看，遮陽棚下有兩隻陸龜，大的叫＂紐紐＂，小的叫＂紅龜桂＂。可惜沒有介紹名字的緣由，因為我覺得＂妞妞＂比＂紐紐＂更順口好叫，所以很好奇＂紐紐＂這個名字的由來。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

我們來得早，餐廳還沒開始營業，不過沒關係，因為「皇家花園餐廳」裡有很多可以逛的地方，足夠讓你消磨一整個早上。

 

經過餐廳，繼續往前走，我們來到一個半開放式的圍欄區，這裡有讓你童心大爆發的動物，正在等待你的大駕光臨。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

女兒從小就很愛動物，雖然現在已經長大，但是童心未泯，只要看到可愛的動物，就會興奮莫名！「皇家花園餐廳」養了兩隻非常可愛又聰明的迷你馬，紅色毛髮的叫＂小愛＂，黑白相間的叫＂小寶＂。兩隻迷你馬都很馴良，完全不懼生人，拍照打卡來者不拒，絕對會謀殺你手機上大量的記憶體。相較起來，＂小寶＂比較文靜，＂小愛＂則是「皇家花園餐廳」的明星，非常活潑黏人！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

圍欄裡有一隻梅花鹿，總是靜靜的吃著飼料，看著牠無辜的眼神，再冷漠的心也會被融化吧！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

籠子裡有三隻被母親棄養之後，才被餐廳收養的果子狸，我們幸運地看到精彩的餵食秀。原本看起來無精打采的果子狸，看到新鮮的水果大餐，立刻精神抖擻的狼吞虎嚥，吃得不亦樂乎！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

看完果子狸的餵食秀，往右走幾步就到了戶外休憩區，這裡可以遮雨避陽，很適合逛累了休息之用。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

戶外休憩區有一條 U 型水溝環繞，裡面有數不清的錦鯉悠游其中。我們家養過錦鯉，車上剛好有魚飼料，這下派上用場了，女兒餵得很開心。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

水溝上架著兩個雞籠，籠裡養著幾隻鵪鶉和迷你雞。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

 

仔細看鳥巢裡，竟然已經有好幾顆圓滾滾的小白蛋，其中一隻迷你雞在巢裡進進出出，好像想要孵蛋卻又靜不下來。也是啦，隨時都有遊客來來往往，像我們一樣盯著牠看，想安安靜靜的孵蛋也難。不過，別擔心蛋孵不出來，因為餐廳準備有電子孵化器，已經有好多蛋正在孵化中，我們甚至還看到一顆蛋會不停的晃動，似乎有破殼而出的跡象。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

除了看動物，休憩區裡設有桌椅，可以休息、聊天，還可以玩玩園方準備的抽疊樂智慧積木遊戲，絕對不會無聊得沒事做。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

休憩區旁邊有一個大型鳥籠，再過去則是兩個小型車停車場。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞+

 

大型鳥籠裡面的動物有＂鴛鴦、日本矮雞、日本長尾雞、扇尾鴿、原鴿、西馬尼烏雞、越南東濤雞、梵天雞、荷蘭雞、繡球雞＂，種類繁多。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

「皇家花園餐廳」的園區裡逛了一圈，時間很快就到了中午，也該是吃午餐的時候了。進餐廳前還有事要做，那就是拍照打卡啦！公主花車必拍！隨便拍都是羨煞網友的美照。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

公主花車對面還有一個拍照熱點，花編拱門搭配鐵件桌椅，拍起來也是美得不要不要的。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

拍完美照進餐廳之前，請記得跟店長打個招呼，店長就是站在鳥踏台上展翅高歌的＂公雞先生＂。這隻公雞非常神奇，完全沒有繫繩，就這樣站在鳥踏台上迎接所有賓客，一點疫態都沒有，超厲害！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

餐廳很詐，把飲料櫃放在入口處，這叫愛喝飲料的大小朋友，怎麼忍得住誘惑？

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

瞧瞧孩子性的女兒不就中招了？不過不得不說，這罐金桔檸檬汁還真好喝，酸酸甜甜的很解渴，菜都還沒上，就快被我們喝光了！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

「皇家花園餐廳」生意很好，12 點還沒到，餐廳裡就座無虛席。還好我們已經事先訂位，不然不知道要等多久，才能吃得到飯呢！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

菜單上的菜色非常多，看看價格也是平易近人，並沒有一般觀光地區漫天要價的情形。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

我們一行只有 4 個人，單點比較適合。觀察別桌的菜量，再衡量一下自己的食量，我們決定只點 4 道菜，應該就綽綽有餘了。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

若是人多，可以考慮點搭配好的桌菜，從 2500 元到 6600 元，豐儉由人。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

碗筷要自取，白飯使用礁溪農會的在地米，可以無限吃到飽。還有自助打包區，吃不完帶回家，一點也不浪費，設想真周到。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

「皇家花園餐廳」真的處處有驚喜，沒想到吃飯時間還有溼背秀！＂小愛＂會像喜宴上的新娘、新郎一樣，逐桌去拜訪。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

你可以和牠互動、和牠拍照，也可以跟工作人員拿飼料，體會親手飼食的樂趣。瞧瞧我女兒和老婆樂不可支的樣子，就知道餐廳穿插在用餐時間的高潮，有多打中人心了！不過，我在這裡還是要嘮叨一下，摸完小愛之後，別忘了先洗手再吃飯，畢竟樂趣該享，但是衛生也要兼顧才行。

 

你如果以為＂小愛＂帶來的驚喜就只有這樣，那就太小看牠的能耐了。逐桌拜訪完畢後，就是小愛的運動時間了！只見工作人員手上拿著胡蘿蔔在前面跑，小愛在後面追，一人一馬就這樣在桌與桌之間的走道上，開啟了運動大會。來回跑了幾趟之後，小愛同學還是一副雲淡風輕的輕鬆模樣，倒是有點豐腴的工作人員早就氣喘吁吁了！我在心裡偷笑，這到底是運動了馬，還是人呢？哈哈~

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

看來我們還是低估了「皇家花園餐廳」的菜量，每一道菜的分量都相當大。這 4 道菜，以我們的食量來說，再加上兩個人來吃，也可以吃得超飽。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

蘭陽西魯肉，一甕 500 元，這是道地的宜蘭特色美食，用料豐富的羹湯，既然來到宜蘭，當然非吃不可！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

最搶眼的是湯上那一撮爆香的鴨蛋酥，裡面有滿滿的料，除了主角滷得軟爛的白菜，還有木耳、香菇、瘦肉、金針菇、蝦米.....等。每一口都是真材實料，滋味豐富。微微的勾芡，吃起來滑順；燉得軟爛的白菜，鮮甜無比；鹹淡適中的口味，單吃或是澆飯都很適合，這是一道老少咸宜的菜色，大推！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

每一種港式臘味都想吃，卻吃不了那麼多？點＂皇家港式 6 拼盤＂就對了！大份 1300 元；中 900 元；小 600 元，我們點的雖然是小盤，但其實分量不少。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

＂皇家港式 6 拼盤＂的內容有＂化皮燒肉、玫瑰油雞、冰莓櫻桃鴨、銷魂叉燒＂

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

還有＂鴛鴦肝臘腸、蜜汁香腸＂＂鴛鴦肝臘腸＂是指紅色的＂港式臘腸＂和黑色的＂港式肝腸＂，所以＂皇家港式 6 拼盤＂的臘味，總共有 7 種。我偏愛港式臘腸自然散發的酒香，風味濃郁，嚼起來香氣迷人。

 

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

手工芋香肉捲，250 元，這是服務小姐特別推薦的菜色，在傳統的雞捲裡加入切塊芋頭。

 

其實點這道菜的時候，我心中是有疑慮的，因為老婆是芋頭控，我卻相反，對芋頭沒有太大的興趣。沒想到吃了一塊之後，就停不下來了，鬆軟清香的芋頭平衡了豬肉的油脂，越吃越涮嘴。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

上面三道菜，我們都很滿意，不過，要說今天最讓我們驚豔的，莫過於這隻油光致致的「粵式脆皮烤雞」。這可是「皇家花園餐廳」最自豪的招牌菜，如果不點，就等於入寶山而空手回，所以絕對要列為必點！

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

剛送上桌的「粵式脆皮烤雞」，熱騰騰、香噴噴，所以都會附上棉布手套和手扒雞塑膠手套各一雙，以免燙傷，非常貼心。

 

拆鮮粵式脆皮烤雞是一件非常療癒的工作，建議可以讓平日壓力比較大的人來做。其他人的工作是準備好相機，捕捉拆解當下雞汁橫流的美景，放到網路上，讓朋友流口水吧！

 

粵式脆皮烤雞當然不只好看也好吃，皮脆肉嫩到一個極致！更厲害的是每咬一口，雞汁就在嘴巴裡瘋狂噴發，最最神奇的是這麼多的雞汁，吃起來卻不覺得膩！這麼好吃的脆皮烤雞，真的是顛覆了我們以往的經驗，難怪本來我們以為一定會剩很多的全雞，瞬間就只剩下一堆骨頭。

 

【宜蘭礁溪美食】《皇家花園餐廳》粵式脆皮烤雞，風味獨特；公雞

 

酒足飯飽，離開前別忘了還有一個福利，只要在「皇家花園餐廳」官方 FB 粉絲頁上打卡或按讚，就可得到＂蘭陽冰棒＂一支。懷念的古早冰口味，讓人通體爽快，暑氣全消。

 

假期難得，與其浪費一大堆時間，在從一個景點到另一個景點的舟車勞頓上，舒壓不成反增壓，何不帶著家人來「皇家花園餐廳」？一站滿足你旅遊舒壓、吃美食療癒、買伴手禮的三種願望，為家人創造最美好的回憶！

 

 

皇家花園餐廳 粵式脆皮烤雞
🏠地址：宜蘭礁溪鄉礁溪路七段109號 ( 頭城交流道左轉，看到中油站前右轉 )
☎️電話+Line ID:  039888777
📞手機電話：0989-678-777
🕐營業時間11:00～20:30
👉FB粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100085485994362

 

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