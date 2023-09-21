桃園美食｜紐曼蛋糕NewMan Cake～巷弄內手工製作的千層蛋糕、乳酪蛋糕，宅配、自取皆可，生日蛋糕、節慶、

桃園 紐曼蛋糕 NewMan Cake 是由三位大男孩一手打造的

提供多種口味的千層蛋糕、乳酪蛋糕、提拉米蘇等等

位置鄰近桃園觀光夜市，主要以外帶為主

近期改變營業方式，也可以內用了！！

【目錄索引】

‧紐曼蛋糕NewMan Cake-環境介紹

‧紐曼蛋糕NewMan Cake-菜單

‧紐曼蛋糕NewMan Cake-餐點介紹

‧紐曼蛋糕NewMan Cake-店家資訊

紐曼蛋糕鄰近桃園觀光夜市，就在附近的長春路上

店家前方不太方便停車，可至附近的收費停車場停車

如果是外帶要臨停一下的，可以停在紐曼蛋糕對面的洗車場

夜晚的街道，可以看到紐曼蛋糕微亮的招牌及店內透出來的光亮

店面帶點日式風格的設計，像是日本街邊小店的文青風格

圓型招牌寫著紐曼蛋糕且散發出光亮

門口旁還有立式招牌

上面寫著千層蛋糕、乳酪蛋糕、宅配、手工製作等等

要訂購的話可以私訊 IG、FB粉專小盒子

【紐曼蛋糕-環境介紹】

一入內看到裡面的裝潢有著日式簡約的質感就讓人好喜歡

而另一旁內用區雖然還沒有完全好，但已經可以看到大致的雛型，讓人期待

蛋糕櫃裡擺放多種口味的千層蛋糕可以挑選

廚房也正在製作著千層蛋糕，尤其正在製作餅皮時散發著陣陣的香氣

讓人聞到香味後忍不住想趕快大塊朵頤

付款方式除了現金，也可以使用LINE PAY、台灣PAY多元支付方式

【紐曼蛋糕-菜單】

紐曼蛋糕菜單

除了有多種口味的經典千層外，還有乳酪蛋糕、精緻小點、提拉米蘇

乳酪跟千層提供單片外，也有6或8吋的選項

除了自己嚐鮮外，如有生日蛋糕、彌月蛋糕、節慶需要蛋糕的，也可以訂購紐曼蛋糕唷～

【紐曼蛋糕-餐點介紹】

▲檸檬千層 95元

檸檬千層有著經典的濃醇香風味，抿在嘴裡散發一股濃郁的奶香

香濃的乳酪滋味配上酸甜清香的檸檬，讓味蕾更加豐富

紐曼蛋糕的千層蛋皮是屬於比較有厚度的，帶點微Q的口感

且多了檸檬讓口感吃起來更加清爽

奶香與果香在口中交織出豐富且帶層次的風味

加入檸檬皮讓口感更豐富

▲OREO千層 95元

大、小朋友都愛的OREO口味

一入口先感受到濃厚的巧克力滋味，苦甜的口感吃起來很順口

會讓人一口接著一口吃個不停

連平常沒有特別喜歡OREO的我，也忍不住想多嚐幾口

給小朋友吃也不用擔心會太甜膩唷

OREO千層蛋糕的蛋皮也是巧克力口味的，上層灑上可可粉

還有小巧可愛的OREO餅乾，一口可以嚐到非常多層次的巧克力風味，口感相當豐富

▲抹茶千層 110元

抹茶千層呈現出淡綠色的色澤，視覺效果很舒服

而且蛋皮也是抹茶口味的

抹茶千層一入口就感受到濃郁的茶香

味道偏日系那種微帶苦的抹茶，不會過甜

抹茶奶油內餡加上上層灑的抹茶粉，呈現出不同風味的抹茶

剛吃微帶點抹茶的清香及微苦，但愈吃愈順口

不會過甜的口感就算吃完整塊也不會覺得膩口

抹茶控必吃！

▲焦糖海鹽千層 95元

香甜的焦糖帶點海鹽的風味，不管是甜點或是咖啡小麥都喜歡這樣的搭配方式

焦糖的香氣非常濃郁，可以吃到不同口感的焦糖還微帶點鹹味，很解膩

是一款老少咸宜的口味

▲芋泥牛奶千層 110元

芋頭內餡有著一定的厚度，帶點淡淡的紫色

入口前可以先聞到芋頭的香氣

吃在嘴裡口感很綿密細緻外還可以吃到顆粒感的芋頭丁

同時享受芋香跟奶香的滋味

▲野莓千層 110元

野莓千層使用綜合莓果的內餡，有著莓果的香氣及酸甜滋味

搭配柔軟充滿著蛋香的餅皮層層堆疊著，吃起來非常有層次感

果香的風味及微酸的口感，讓口感更加清爽不甜膩

可以看到夾層的莓果內餡給好給滿，酸甜風味散發著莓果香

是女生們會很喜愛的口味！

紐曼蛋糕的包裝盒非常精緻大方

有著英國藍的藍色搭配金色的邊框及提把，非常有質感

▲可可堅果巴斯克乳酪，8吋 860元

吃過多種巴斯克乳酪，加入堅果的口味倒是第一次看到

除了有著濃郁的乳酪香氣外，還散發著巧克力的風味，重點巧克力不會過甜

堅果讓整體的味蕾更加豐富且有層次

除了乳酪紮實綿密的口感外，還多了堅果的咀嚼感，不同的香氣交織在口中

可可堅果巴斯克乳酪有著一定的高度，堅果擺好擺滿

模樣相當誘人

外帶的部份還有透明塑膠盒裝著，一片一片裝攜帶方便

且透明的包裝盒可以清楚看到盒內是什麼口味

除了內用，想外帶也非常方便的

不論是有生日蛋糕、慶生、節慶或是聚餐、派對都可以訂購紐曼蛋糕

宅配或自取都方便

口味種類多又美味，抹茶控、巧克力控或是千層蛋糕控、乳酪蛋糕控都非常值得衝一波～

【紐曼蛋糕-店家資訊】

店名：紐曼蛋糕 Newman cake

地址：桃園市桃園區長春路137號

營業時間：14:00~22:00，週二公休

電話：03-333 5903

粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100078351675046

IG：https://www.instagram.com/newman_since2020/