桃園美食｜紐曼蛋糕NewMan Cake～巷弄內手工製作的千層蛋糕、乳酪蛋糕，宅配、自取皆可，生日蛋糕、節慶、
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 桃園區
桃園 紐曼蛋糕 NewMan Cake 是由三位大男孩一手打造的
提供多種口味的千層蛋糕、乳酪蛋糕、提拉米蘇等等
位置鄰近桃園觀光夜市，主要以外帶為主
近期改變營業方式，也可以內用了！！
【目錄索引】
紐曼蛋糕鄰近桃園觀光夜市，就在附近的長春路上
店家前方不太方便停車，可至附近的收費停車場停車
如果是外帶要臨停一下的，可以停在紐曼蛋糕對面的洗車場
夜晚的街道，可以看到紐曼蛋糕微亮的招牌及店內透出來的光亮
店面帶點日式風格的設計，像是日本街邊小店的文青風格
圓型招牌寫著紐曼蛋糕且散發出光亮
門口旁還有立式招牌
上面寫著千層蛋糕、乳酪蛋糕、宅配、手工製作等等
要訂購的話可以私訊 IG、FB粉專小盒子
一入內看到裡面的裝潢有著日式簡約的質感就讓人好喜歡
而另一旁內用區雖然還沒有完全好，但已經可以看到大致的雛型，讓人期待
蛋糕櫃裡擺放多種口味的千層蛋糕可以挑選
廚房也正在製作著千層蛋糕，尤其正在製作餅皮時散發著陣陣的香氣
讓人聞到香味後忍不住想趕快大塊朵頤
付款方式除了現金，也可以使用LINE PAY、台灣PAY多元支付方式
紐曼蛋糕菜單
除了有多種口味的經典千層外，還有乳酪蛋糕、精緻小點、提拉米蘇
乳酪跟千層提供單片外，也有6或8吋的選項
除了自己嚐鮮外，如有生日蛋糕、彌月蛋糕、節慶需要蛋糕的，也可以訂購紐曼蛋糕唷～
▲檸檬千層 95元
檸檬千層有著經典的濃醇香風味，抿在嘴裡散發一股濃郁的奶香
香濃的乳酪滋味配上酸甜清香的檸檬，讓味蕾更加豐富
紐曼蛋糕的千層蛋皮是屬於比較有厚度的，帶點微Q的口感
且多了檸檬讓口感吃起來更加清爽
奶香與果香在口中交織出豐富且帶層次的風味
加入檸檬皮讓口感更豐富
▲OREO千層 95元
大、小朋友都愛的OREO口味
一入口先感受到濃厚的巧克力滋味，苦甜的口感吃起來很順口
會讓人一口接著一口吃個不停
連平常沒有特別喜歡OREO的我，也忍不住想多嚐幾口
給小朋友吃也不用擔心會太甜膩唷
OREO千層蛋糕的蛋皮也是巧克力口味的，上層灑上可可粉
還有小巧可愛的OREO餅乾，一口可以嚐到非常多層次的巧克力風味，口感相當豐富
▲抹茶千層 110元
抹茶千層呈現出淡綠色的色澤，視覺效果很舒服
而且蛋皮也是抹茶口味的
抹茶千層一入口就感受到濃郁的茶香
味道偏日系那種微帶苦的抹茶，不會過甜
抹茶奶油內餡加上上層灑的抹茶粉，呈現出不同風味的抹茶
剛吃微帶點抹茶的清香及微苦，但愈吃愈順口
不會過甜的口感就算吃完整塊也不會覺得膩口
抹茶控必吃！
▲焦糖海鹽千層 95元
香甜的焦糖帶點海鹽的風味，不管是甜點或是咖啡小麥都喜歡這樣的搭配方式
焦糖的香氣非常濃郁，可以吃到不同口感的焦糖還微帶點鹹味，很解膩
是一款老少咸宜的口味
▲芋泥牛奶千層 110元
芋頭內餡有著一定的厚度，帶點淡淡的紫色
入口前可以先聞到芋頭的香氣
吃在嘴裡口感很綿密細緻外還可以吃到顆粒感的芋頭丁
同時享受芋香跟奶香的滋味
▲野莓千層 110元
野莓千層使用綜合莓果的內餡，有著莓果的香氣及酸甜滋味
搭配柔軟充滿著蛋香的餅皮層層堆疊著，吃起來非常有層次感
果香的風味及微酸的口感，讓口感更加清爽不甜膩
可以看到夾層的莓果內餡給好給滿，酸甜風味散發著莓果香
是女生們會很喜愛的口味！
紐曼蛋糕的包裝盒非常精緻大方
有著英國藍的藍色搭配金色的邊框及提把，非常有質感
▲可可堅果巴斯克乳酪，8吋 860元
吃過多種巴斯克乳酪，加入堅果的口味倒是第一次看到
除了有著濃郁的乳酪香氣外，還散發著巧克力的風味，重點巧克力不會過甜
堅果讓整體的味蕾更加豐富且有層次
除了乳酪紮實綿密的口感外，還多了堅果的咀嚼感，不同的香氣交織在口中
可可堅果巴斯克乳酪有著一定的高度，堅果擺好擺滿
模樣相當誘人
外帶的部份還有透明塑膠盒裝著，一片一片裝攜帶方便
且透明的包裝盒可以清楚看到盒內是什麼口味
除了內用，想外帶也非常方便的
不論是有生日蛋糕、慶生、節慶或是聚餐、派對都可以訂購紐曼蛋糕
宅配或自取都方便
口味種類多又美味，抹茶控、巧克力控或是千層蛋糕控、乳酪蛋糕控都非常值得衝一波～
店名：紐曼蛋糕 Newman cake
地址：桃園市桃園區長春路137號
營業時間：14:00~22:00，週二公休
電話：03-333 5903
粉絲專頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100078351675046
IG：https://www.instagram.com/newman_since2020/