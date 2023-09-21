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> 圖文創作 > [苗栗頭份] Ho珈琲 ｜焙茶戚風｜限量自家栽種 桑椹冰咖啡｜各式手沖咖啡｜尚順商圈韓系寵物友善咖啡廳｜低消120元｜內含完整菜單 - 萍姐愛分享

[苗栗頭份] Ho珈琲 ｜焙茶戚風｜限量自家栽種 桑椹冰咖啡｜各式手沖咖啡｜尚順商圈韓系寵物友善咖啡廳｜低消120元｜內含完整菜單 - 萍姐愛分享

2023-09-21 18:34:21 萍姐愛分享 人氣：99
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發表篇數：183篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Ho珈琲
phone037-661-099
place苗栗縣頭份市東民一街36號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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這間位在苗栗尚順商圈韓系寵物友善咖啡廳『 Ho珈琲 』，在尚順育樂中心玩累了出來走走，除了有百貨公司可以逛、品嚐美食外，還可以來咖啡廳坐坐喝喝咖啡吃甜點，純白色系的文青咖啡廳，下午時採光非常好，也很安靜，可以悠閒地享受下午時光，必點店內超的『特別咖啡』喝起來超驚艷，甜點也好好吃！

Ho珈琲 店家資訊

  • 地址：351苗栗縣頭份市東民一街36號
  • 營業時間：11:00~20:00
  • 電話：037-661099  
  • 背著：低消＄120元，用餐2小時，如無候位則不限制時間，提供wifi

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IG請點我…

菜單

各式飲品

甜點、輕食小點

必須點一波吧特別的咖啡

手沖咖啡菜單

店內環境

店家位在尚順商圈附近的住宅區，純白簡約的店面，下午時剛好面光，所以採光很好，也因為招牌不大，開車或是騎車如果不注意會很容易錯過的咖啡廳

門口處還有露營椅可以拍拍網美照

因為面光，下午採光很好，怎麼拍都好看

店內白色系空間，木質傢俱、可愛畫作妝點，超好拍，座位蠻多的，有2人、4人座位

櫃檯處還有單人的吧檯座位

櫃檯旁邊有提供醬料、水的自助區，需要可以自取

提供手沖咖啡、特別咖啡、各式飲品、早午餐、甜點可以選擇喔！

韓式歐巴早午餐＄280

有沙拉、水果、韓式炸雞、兩顆太陽蛋還有法式吐司，超豐盛！

沒想到早午餐可以吃到韓式炸雞，也太幸福了，外酥內嫩不乾柴，醬料甜甜的好好吃

法式吐司Q彈、完全不油膩，奶香奶香的，超滿足！

焙茶戚風＄130

上面還有焦糖脆脆，單吃有點微苦，建議搭配蛋糕一起吃

鬆軟戚風，吃起來鬆軟溼潤，有淡淡焙茶香氣，本身甜度不高，配上甜度高一點的焦糖脆脆一起吃，蠻有口感的，很好吃！

櫻桃石榴蘇打＄120

看到有櫻桃，以為喝起來有可怕的櫻桃味，沒想到並沒有，喝起來酸酸甜甜的，很不錯！

桑椹冰咖啡＄130

店內有很多特別的咖啡，而桑椹口味的咖啡，是用店家自己摘種的桑椹，喝起來酸酸甜甜，尾韻有咖啡香，沒有咖啡的苦澀，推薦大家點一波！

紅波旁手沖咖啡＄180

喝起來很順口，不苦澀 一點果香，喜歡手沖的朋友不能錯過

一整壺的手沖咖啡可以喝一個下午，慢慢享受午後時光

下次有來苗栗頭份，可以來喝喝咖啡吃吃甜點，說不定還會遇到狗狗店長喔～

一起來看看影片吧！

最後這邊要來工商一下啦！今年萍姐正式跟Line 官方簽約，成為Line貼文串的圖文創作客，會勤奮更新食記，如果可以的話，在幫我加入賴好友追蹤 ，謝謝大家

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