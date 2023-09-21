【台中食記】超人氣厚厚厚奶酥〔 隔壁宵夜 〕插旗北屯！銅板價平價邪惡小吃，開到凌晨一點，有飯有麵還有炸物喔。
發表篇數：269篇
文章類別：美食-食記心得
全台有多家分店的〔 隔壁宵夜 〕插旗台中北屯啦！招牌超級厚奶酥以及各種銅板價邪惡小吃，有飯有麵有炸物，吃飽也吃巧，開到凌晨一點喔！【文末提供店家資訊/菜單】
👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕交通
◆ 位於太原路上、接近南京東路口，距離太原車站走路五分鐘。
◆ GOOGLE定位連結：https://goo.gl/maps/TQjcadjp6B8c4dHJ9
👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕環境
◆ 小小店面環境，來外帶跟內用的人絡繹不絕。店內桌位以小桌為主。
自助餐具區
牆上有幾著招牌人氣餐點照片，還有這家店的可愛口號『宵夜不能少 隔壁吃就好』
👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕餐點
📌厚奶酥 $55 加起司 $65 加酥皮 $70
- 經典原味、日式抹茶、可可布朗尼、香濃花生、經典芝麻
▫️抹上超厚厚厚的各種口味奶酥，幾乎是來這家大家都會點的品項！因為是現點現烤，加上抹得很厚，烤要稍微耐心等候一下喔。
除了奶酥還可以加碼放起司片跟酥皮，罪惡感瞬間倍增！我自己比較喜歡原味加起司，鹹甜的味覺更耐吃。抹茶跟可可甜度比較高一點，花生是吃得到顆粒的加上酥皮口感更豐富。
📌招牌麻辣炒泡麵 $80
▫️說到宵夜怎麼能少了炒泡麵呢，這家還有麻辣口味的，但實際吃起來不會太辣，大約是微辣程度，裡面有青菜、肉片、火鍋料、蛋，炒得滿入味的，很涮嘴～
📌紅蔥豬油拌飯 $35 加蛋 $20
📌剁椒拌飯 $40 加蛋 $20
▫️愛吃飯的來這邊也OK 古早味的豬油拌飯油潤感香氣十足，敢吃辣的一定不能錯過剁椒！外面少見的拌飯醬料，非常下飯，完全不用配菜我就能吃掉一整碗，半熟蛋必加點，配上半熟蛋液整個口感提升不少喔～
📌紅茶 $25 📌奶茶 $35
▫️吃這種東西最適合配古早味紅茶跟奶茶啦～ 甜度固定（約3~5分糖）、固定去冰，都是放在冰箱自取。如果不想喝甜的，也有無糖茶可以選擇。
全台有滿多家分店的，大家可以搜尋看看離自己家裡附近比較近的分店喔！
👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕店家資訊
★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★
📍台中市北屯區太原路三段552號
📍18:00–01:00
📍04 2233 8113
📍總店FB https://www.facebook.com/NeighborSupper/
👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕菜單
👣 更多美食分享
🔍 黛咪Facebook 🔍 https://www.facebook.com/demifoodie
🔍 黛咪Instagram 🔍 https://www.instagram.com/demi.foodie
文章目錄
- 【高雄食記】超高CP值大肉盤〔肉多多火鍋〕，肉多多大變身，石頭火鍋是台灣人的最愛，全台 50家！近40種蔬食自助吧飲品冰品無限吃，下載APP送入會禮肉盤+當月壽星肉蛋糕！友善親子平日午餐可用餐3.5小
- 【新竹食記】新竹最奢華頂級無菜單日式鍋物〔 宗初火鍋 〕提供活體海鮮A5和牛，還有迷你版xpark水母缸免費觀賞。
- 【台中食記】google評價4.9分〔 札卡燒肉逢甲店 〕主打單人燒肉，特色輸送帶送餐超浮誇，營業到凌晨一點宵夜名單
- 【高雄食記】新開幕試營運，超浮誇鍋燒意麵〔 金三益 〕鳳山插旗旗艦店！加碼新品推出晚上不用睡精力乾拌麵
- 【台中食記】逢甲巷弄韓式小店〔 莫果 〕主打韓式飯捲，清新可愛，免費大麥茶。