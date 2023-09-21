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> 圖文創作 > 【台中食記】超人氣厚厚厚奶酥〔 隔壁宵夜 〕插旗北屯！銅板價平價邪惡小吃，開到凌晨一點，有飯有麵還有炸物喔。

【台中食記】超人氣厚厚厚奶酥〔 隔壁宵夜 〕插旗北屯！銅板價平價邪惡小吃，開到凌晨一點，有飯有麵還有炸物喔。

2023-09-21 19:37:29 黛咪 人氣：96
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窩客好文

黛咪

發表篇數：269篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：隔壁宵夜北屯店
phone04-2233-8113
place台中市北屯區太原路太原路三段552號
作者本次評價：
4.85
美味度
5.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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全台有多家分店的〔 隔壁宵夜 〕插旗台中北屯啦！招牌超級厚奶酥以及各種銅板價邪惡小吃，有飯有麵有炸物，吃飽也吃巧，開到凌晨一點喔！【文末提供店家資訊/菜單】

👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕交通

◆ 位於太原路上、接近南京東路口，距離太原車站走路五分鐘。
◆ GOOGLE定位連結：https://goo.gl/maps/TQjcadjp6B8c4dHJ9

👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕環境

◆ 小小店面環境，來外帶跟內用的人絡繹不絕。店內桌位以小桌為主。

自助餐具區

牆上有幾著招牌人氣餐點照片，還有這家店的可愛口號『宵夜不能少 隔壁吃就好』

👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕餐點

📌厚奶酥 $55 加起司 $65 加酥皮 $70
- 經典原味、日式抹茶、可可布朗尼、香濃花生、經典芝麻
▫️抹上超厚厚厚的各種口味奶酥，幾乎是來這家大家都會點的品項！因為是現點現烤，加上抹得很厚，烤要稍微耐心等候一下喔。

除了奶酥還可以加碼放起司片跟酥皮，罪惡感瞬間倍增！我自己比較喜歡原味加起司，鹹甜的味覺更耐吃。抹茶跟可可甜度比較高一點，花生是吃得到顆粒的加上酥皮口感更豐富。

📌招牌麻辣炒泡麵 $80
▫️說到宵夜怎麼能少了炒泡麵呢，這家還有麻辣口味的，但實際吃起來不會太辣，大約是微辣程度，裡面有青菜、肉片、火鍋料、蛋，炒得滿入味的，很涮嘴～

📌紅蔥豬油拌飯 $35 加蛋 $20
📌剁椒拌飯 $40 加蛋 $20
▫️愛吃飯的來這邊也OK 古早味的豬油拌飯油潤感香氣十足，敢吃辣的一定不能錯過剁椒！外面少見的拌飯醬料，非常下飯，完全不用配菜我就能吃掉一整碗，半熟蛋必加點，配上半熟蛋液整個口感提升不少喔～

📌紅茶 $25 📌奶茶 $35
▫️吃這種東西最適合配古早味紅茶跟奶茶啦～ 甜度固定（約3~5分糖）、固定去冰，都是放在冰箱自取。如果不想喝甜的，也有無糖茶可以選擇。

全台有滿多家分店的，大家可以搜尋看看離自己家裡附近比較近的分店喔！

👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕店家資訊

★僅供參考，建議搜尋店家最新官方資訊★
📍台中市北屯區太原路三段552號
📍18:00–01:00
📍04 2233 8113
📍總店FB https://www.facebook.com/NeighborSupper/

👣〔 隔壁宵夜-北屯店 〕菜單

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