林口烤肉吃到飽推薦【豬對有韓式烤肉吃到飽林口文化店】439高CP值韓式烤肉吃到飽/689升級和牛無限量供應/桃園韓式烤肉吃到飽餐廳  

中秋節烤肉聚會準備好要去那裡烤肉呢？！瑪姬來到林口長庚商圈的【豬對有韓式烤肉吃到飽林口文化店】，因為這是一間火烤兩吃的韓式烤肉吃到飽餐廳，439元高CP值韓式烤肉吃到飽，689升級和牛無限量供應；他們的肉品和海鮮食材很多，而且還有韓式熱食和小菜吃到飽，小朋友喜歡的爆米花和冰淇淋、飲料都無限供應，中秋節烤肉來這裡很chill的吃烤肉和火鍋就對了！

【豬對有韓式烤肉吃到飽林口文化店】

地 址：桃園市龜山區文化二路33之1號

電 話：03 397 5767

營業時間：週一~週五11:00-15:00&17:00-22:00 / 週六~週日11:00-22:00

官方臉書：豬對有韓式烤肉吃到飽林口店 (內有菜單)



【豬對有韓式烤肉吃到飽林口文化店】就位在林口長庚商圈，搭公車來可在復興一路下車，步行約三分鐘就到了。

一進店裡就聞到陣陣烤肉香，假日中午店裡有不少人已經開烤，大部份都是家庭客。

室內暖色燈光搭配淺色木質座位區，一根又一根金色排煙管就是韓式烤肉的特色，我很意外吃完嘴裡有烤肉香，身上卻沒有油煙味，排煙設備發揮了很大作用。

店內的座位不少，想必中秋節前後應該會座無虛席，還沒訂位的朋友趕快打電話。

讓我很意外的是這裡的食材自助吧種類相當多，有不少的肉品和海鮮，像烤肉的部份肉品大多有醃製過的，還有一些火鍋食材和蔬菜，來這裡不僅是烤肉，連火鍋也一起吃起來，這個很可以。

食材新鮮，陳列的整齊，想吃什麼自己決定，種類多到讓我有選擇障礙，很多想吃但卻擔心自己的肚子不爭氣，吃不了那麼多。

韓式熱食每天提供六種不同口味，今天有韓式辣炒年糕、韓式粉條、韓式炸雞、薯條、孜然牛小排邊骨和胡麻玉米荀，這些是一般台式烤肉沒有的熱食，來韓式烤肉店才吃得到。

即然是韓式料理當然少不了韓式小菜，店裡有固定提供六種韓式小菜，個人比較喜歡涼拌豆芽和海帶芽這兩種小菜。

吃火鍋必備的麵食，可惜我們實在吃不下就沒煮食。

醬料也都選用韓國進口，原汁原味。

飲料區的選擇也不少，有果汁、茶飲、碳酸飲料，還有我愛的咖啡，提供的算蠻全面的。

小朋友超愛的甜爆米花，酥脆香甜，在等待正餐前先讓他們嘴巴熱身一下。

杜老爺冰淇淋有巧克力、草莓、香草和瑞巧四種口味。

店裡的基本消費成人每位$439，兒童依身高有不同計價；另外還有$689肉品升級的頂級饗宴，除了自助吧上的食材都可以吃外，還有現切的肉品，像是和牛就是其中大家鎖定的目標，我們今天就選擇了689元的升級餐，今天就想吃和牛，用餐時間是100分鐘。

另外還有一些加價購的海鮮，目前都有特價供應；酒精飲品也是另外加點。

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在開烤前每種韓式熱食都拿一些來嚐嚐味道，個人比較喜歡孜然牛小排邊骨，孜然的香氣加上邊骨的肉烤過特香，是吮指回味的美食，韓式炸雞沒有很辣，對大一點的小朋友來說應該是可接受的，雖然是自助無限享用，雞肉塊是有肉的，不會有空虛感，另外韓式粉條和薯條的味道也不錯。

689滿桌的食材擺開來，有M6/7和牛、紐西蘭沙朗、帶骨牛小排、梨汁胸腹肉、經典老饕豬、雪白干貝、天使紅蝦、魷魚、厚切節瓜、牽絲起司盅和布朗尼，第一輪店家會全上，接下來追加就可以透過QR CODE來點自己想吃的。

食材上桌前都先處理好，烤的時候在自行放入烤盤上烤熟即可。

右邊的和牛油花看起來蠻美的，它的油脂算不油膩的，是大多數人可接受的種類。

升級$689居然有布朗尼，對喜歡布朗尼的我來說是一大亮點。

另外加價點的草蝦

我們在自助區先拿了幾種439元就能吃到的豬五花、梅花豬、香腸和豬小排等肉品開烤；韓式烤肉所用的都是鑄鐵大圓烤盤居多，上面會舖上一張烤紙，這樣烤起來食材比較不會沾黏在烤盤上，服務人員也會主動來更換烤紙。

瑪姬把烤好後的豬肉用傳統的韓式吃法，包生菜一起吃，尤其是豬五花肉很適合這樣的吃法可解油膩。

沾醬我拿了韓式辣醬、韓國醬油和韓國麻油，這三種都是吃韓式烤肉必備的三寶，我個人蠻喜歡韓國醬油，有著微甜的味道但又清爽不死鹹，韓國辣醬甜辣的口感搭配一些沒醃製的肉品很對味。

西班牙經典老饕豬是一般餐廳少見的肉品，它算是比較有厚度的肉品，但烤的過程只比薄肉片的肉品稍長，它本身沒醃製可沾辣醬或醬油食用。

老饕豬雖然是有些厚度，但烤後的香氣很迷人，肉質相當彈嫩又好咀嚼，這塊肉品讓人有沉浸式的味覺感受，沒想到一塊好肉帶來品嚐的新境界，讓我相當有記憶點。

M6/7和牛肉品比臉還要大，店裡的肉品不用重組肉，吃到的都是原塊肉品；一般大家對和牛的看法很兩極，有的人會覺得太油不是那麼喜歡，這裡的和牛等級不錯，油脂來得少一點，烤的時候特別注意一下火候，烤後的香氣和肉質的Q彈度都讓人滿意，不喜歡太油膩的和牛，來這裡可以吃到口感比較大眾化的和牛。

胸腹肉的油脂反而比和牛來的多一些，它也很適合包生菜一起吃。

或是像我一樣滾起司盅一起吃，多了香濃起司味更可口了。

接著烤帶骨牛小排，在烤過一些肉品後烤紙上會有一些油脂，這時候也可以把節瓜烤一烤，多帶點油脂的香氣更美味。

烤後的牛小排口感是比較彈牙，因為有厚度的關係，一整塊拿起來咬會有些費力，建議用剪刀剪成小塊再食用就輕鬆多了。

海鮮接著上場，魷魚烤的時候可順勢剪成小塊更容易烤熟縮短時間。

魷魚的口感彈脆，烤後香氣散發出來，在咀嚼中鮮甜的味道也釋放出來，重點是不會難咬哦！

雪白干貝兩面微烤至金黃就可以吃了，它的口感帶有些許脆度，吃得到鮮甜滋味。

最後把天使紅蝦和草蝦也一起烤熟，透過烤盤的高溫，蝦殼隨著溫度轉紅，高溫將蝦殼的香氣逼出彌漫在空氣中。

他們的天使紅蝦肉質相對有彈性不會軟趴趴的，難得有讓我覺得好吃的天使紅蝦。

一直把重點放在烤肉上，差點忘了旁邊的火鍋，放入自己喜歡的肉片、火鍋料或蔬菜，加上熬煮過的清爽甘甜高湯，在烤肉的同時可以搭配著吃，喝一口熱湯也很不錯！

最後的甜點時間一定要吃冰淇淋，再把布朗尼加在一起吃，布朗尼本身甜度適中，口感也不乾澀，加上一點融化的冰淇淋更香甜濕潤。

今天看新聞才提到有人打算採買中秋烤肉的食材，預算五千14個人吃，內容又不能太普通；現在物價上漲，光肉類採買那麼多人吃就要花好幾千了，我想倒不如來這裡吃，想吃多少就吃多少，比自己買回家烤會來得便宜，吃完又不必收拾整理，要省心許多啦！

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