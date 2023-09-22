彰化美食老六麵館︱巷弄麵館超推鋪滿滿雞肉絲飯油蔥脆又香.紅油炒手辣醬很夠味.份量多CP值超高的麵館！近彰

彰化美食老六麵館︱巷弄麵館超推鋪滿滿雞肉絲飯油蔥脆又香.紅油炒手辣醬很夠味.份量多CP值超高的麵館！近彰基

彰化市美食推薦老六麵館，這家超平價的麵館CP值超高，近彰化基督教美食商圈，神等級的巷弄麵館，看見IG有人推薦就悄悄收到口袋名單裡，因為老六麵館在網路評價超高，光是麵條種類就非常多元的麵館，細麵、粗麵、刀削麵、陽春麵還有南投意麵，除了麵食可以選擇，雞肉飯也是在網路超推薦的呦！油蔥酥很香，雞肉絲也很細，整碗挺精緻，我們也點了紅油炒手、滷豆腐、青菜、麻醬刀削麵，不僅如此份量完全是加倍大，要吃不飽真的挺困難的呢！附近美食彰化彰商商圈周邊美食推薦懶人包

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老六麵館在哪？

老六麵館住址在彰化市中山路二段382巷21-1號，近彰基周邊美食，鄰近有彰化燒肉圓八卦山下燒肉圓、彰化慶豐牛排專賣店彰化總店、彰化珍北平豬肉餡餅總店、小熊果子圓餅禮盒，想玩也可以去彰化八卦山天空步道、彰化中興莊

老六麵館外觀隱藏民宅低調又不起眼

彰化美食推薦老六麵館，kiwi已經觀望挺久，終於有機會可以攜友人一起來吃美食囉！這家老六麵館在網路評價很高，又好低調的一家美味麵館，想不吃都難呀！不過老六麵館外面超難停車，鄰近有市政府付費停車場可以停車，算也挺交通便利的，附近有野小熊果子可以順買人氣圓餅、老字號超人氣的慶豐牛排、還有彰商美食商圈吃不膩。

入內後，看見工作人員超忙碌，這家老六麵館一開店就忙到底的店，真的要趁早來吃呀！

老六麵館菜單MENU

彰化美食想要吃巧，可以來這試試看，價格上很平價，賣起很多種類的麵條讓人都想要試試看，乾麵、湯麵還有飯類、湯品、青菜、滷味都可以做挑下遠，我們點了一份麻將刀削麵、紅油炒手、雞肉飯、青菜一份、招牌滷豆腐，吃美食就是要整桌滿滿才夠味。

彰化老六麵館菜色分享

雞肉飯真的很推薦，這樣一碗雞肉飯絕對看不出來他的特色在，不過放滿滿的雞肉絲又有香噴噴特調醬汁淋上去，好香。

不油膩的油蔥酥也是很香，這滿滿都是香氣的雞肉飯，絕對要推薦再三呀！

很經濟實惠的雞肉飯深得我心耶！

麻醬刀削麵

麻醬刀削麵也是一絕，香香的麻醬香氣十足，加入油蔥酥變得更有層次感。

攪拌均勻食用，我喜歡這樣的軟嫩度，很少有麵食館可以讓人會想一週去個三五次也不膩的呀！

招牌滷豆腐

招牌滷豆腐必點，這家的滷豆腐真的氣孔飽滿，吸飽飽湯汁，還挺美味的呢！

紅油炒手

紅油炒手的辣椒是另外酌加，辣椒加入花椒香氣十足，我自己還挺喜歡的！

辣椒真的不用加入很多，可是忍不住就是倒下去，我好愛好愛呀！

餛飩十分的飽滿，可想而知他們的水餃應該也是很厲害的吧！

裡頭的絞肉肥瘦均勻，加入辣椒，撒上蔥花太讚囉！

青菜一盤

青菜真的一份而已，老闆給的十分的霸氣，讓我們看到都呆了呢！

老六麵館評價

彰化市美食推薦老六麵館，這家超平價的麵館CP值超高，光是麵條種類就非常多元的麵館，細麵、粗麵、刀削麵、陽春麵還有南投意麵，除了麵食可以選擇，雞肉飯也是在網路超推薦的呦！油蔥酥很香，雞肉絲也很細，整碗挺精緻，我們也點了紅油炒手、滷豆腐、青菜、麻醬刀削麵，不僅如此份量完全是加倍大，要吃不飽真的挺困難的呢！鄰近有彰基美食商圈、彰商美食商圈還有老字號慶豐牛排、小熊果子超夯圓餅、彰化珍北平豬肉餡餅總店、燒肉圓，沒有怒吃一天都覺得可惜！用餐完可以到八卦山走走、扇形車庫、扇庫園區逛逛呦！

老六麵館

地址: 彰化市中山路二段382巷21-1號

電話: 0976 239 850

營業時間：11:00–14:00、15:00–19:30週日休