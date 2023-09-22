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> 圖文創作 > 彰化美食老六麵館︱巷弄麵館超推鋪滿滿雞肉絲飯油蔥脆又香.紅油炒手辣醬很夠味.份量多CP值超高的麵館！近彰

彰化美食老六麵館︱巷弄麵館超推鋪滿滿雞肉絲飯油蔥脆又香.紅油炒手辣醬很夠味.份量多CP值超高的麵館！近彰

2023-09-22 14:30:05 Kiwi 人氣：107
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窩客好文

Kiwi

發表篇數：454篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：彰化縣 > 彰化市

造訪商家：老六麵館
place彰化縣彰化市中山路二段382巷21-1號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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彰化美食老六麵館︱巷弄麵館超推鋪滿滿雞肉絲飯油蔥脆又香.紅油炒手辣醬很夠味.份量多CP值超高的麵館！近彰基

彰化市美食推薦老六麵館，這家超平價的麵館CP值超高，近彰化基督教美食商圈，神等級的巷弄麵館，看見IG有人推薦就悄悄收到口袋名單裡，因為老六麵館在網路評價超高，光是麵條種類就非常多元的麵館，細麵、粗麵、刀削麵、陽春麵還有南投意麵，除了麵食可以選擇，雞肉飯也是在網路超推薦的呦！油蔥酥很香，雞肉絲也很細，整碗挺精緻，我們也點了紅油炒手、滷豆腐、青菜、麻醬刀削麵，不僅如此份量完全是加倍大，要吃不飽真的挺困難的呢！附近美食彰化彰商商圈周邊美食推薦懶人包

內容目錄

老六麵館在哪？

老六麵館住址在彰化市中山路二段382巷21-1號，近彰基周邊美食，鄰近有彰化燒肉圓八卦山下燒肉圓彰化慶豐牛排專賣店彰化總店彰化珍北平豬肉餡餅總店、小熊果子圓餅禮盒，想玩也可以去彰化八卦山天空步道彰化中興莊

老六麵館外觀隱藏民宅低調又不起眼

彰化美食推薦老六麵館，kiwi已經觀望挺久，終於有機會可以攜友人一起來吃美食囉！這家老六麵館在網路評價很高，又好低調的一家美味麵館，想不吃都難呀！不過老六麵館外面超難停車，鄰近有市政府付費停車場可以停車，算也挺交通便利的，附近有野小熊果子可以順買人氣圓餅老字號超人氣的慶豐牛排、還有彰商美食商圈吃不膩。

入內後，看見工作人員超忙碌，這家老六麵館一開店就忙到底的店，真的要趁早來吃呀！

老六麵館菜單MENU

彰化美食想要吃巧，可以來這試試看，價格上很平價，賣起很多種類的麵條讓人都想要試試看，乾麵、湯麵還有飯類、湯品、青菜、滷味都可以做挑下遠，我們點了一份麻將刀削麵、紅油炒手、雞肉飯、青菜一份、招牌滷豆腐，吃美食就是要整桌滿滿才夠味。

彰化老六麵館菜色分享

雞肉飯真的很推薦，這樣一碗雞肉飯絕對看不出來他的特色在，不過放滿滿的雞肉絲又有香噴噴特調醬汁淋上去，好香。

不油膩的油蔥酥也是很香，這滿滿都是香氣的雞肉飯，絕對要推薦再三呀！

很經濟實惠的雞肉飯深得我心耶！

麻醬刀削麵

麻醬刀削麵也是一絕，香香的麻醬香氣十足，加入油蔥酥變得更有層次感。

攪拌均勻食用，我喜歡這樣的軟嫩度，很少有麵食館可以讓人會想一週去個三五次也不膩的呀！

招牌滷豆腐

招牌滷豆腐必點，這家的滷豆腐真的氣孔飽滿，吸飽飽湯汁，還挺美味的呢！

紅油炒手

紅油炒手的辣椒是另外酌加，辣椒加入花椒香氣十足，我自己還挺喜歡的！

辣椒真的不用加入很多，可是忍不住就是倒下去，我好愛好愛呀！

餛飩十分的飽滿，可想而知他們的水餃應該也是很厲害的吧！

裡頭的絞肉肥瘦均勻，加入辣椒，撒上蔥花太讚囉！

青菜一盤

青菜真的一份而已，老闆給的十分的霸氣，讓我們看到都呆了呢！

老六麵館評價

彰化市美食推薦老六麵館，這家超平價的麵館CP值超高，光是麵條種類就非常多元的麵館，細麵、粗麵、刀削麵、陽春麵還有南投意麵，除了麵食可以選擇，雞肉飯也是在網路超推薦的呦！油蔥酥很香，雞肉絲也很細，整碗挺精緻，我們也點了紅油炒手、滷豆腐、青菜、麻醬刀削麵，不僅如此份量完全是加倍大，要吃不飽真的挺困難的呢！鄰近有彰基美食商圈、彰商美食商圈還有老字號慶豐牛排、小熊果子超夯圓餅、彰化珍北平豬肉餡餅總店、燒肉圓，沒有怒吃一天都覺得可惜！用餐完可以到八卦山走走、扇形車庫、扇庫園區逛逛呦！

老六麵館

地址: 彰化市中山路二段382巷21-1號

電話: 0976 239 850

營業時間：11:00–14:00、15:00–19:30週日休




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