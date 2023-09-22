夜間食堂老爹肉羹｜板橋宵夜必吃美食，好吃的滷肉飯小吃店！
2023-09-22 14:30:10 布咕布咕 人氣：114
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：新北市 > 板橋區
很多人喜歡下班之後
吃一些宵夜美食
但哪裡有好吃的宵夜美食
這是許多人心中不少人的疑問
因此，布咕先生要來跟大家介紹一家
板橋宵夜最強的滷肉飯
而他就位於板橋長江路二段上的
夜間食堂老爹肉羹｜板橋宵夜必吃美食，好吃的滷肉飯小吃店！
夜間食堂老爹肉羹店內環境
店家的室內座位
是在攤位前面的人行道上
沒有冷氣，夏天來會有點悶熱~
在這用餐的話，可能要注意一下行人~
夜間食堂老爹肉羹菜單
以魯肉飯為主打的餐點
另外也有腿庫飯可以選擇
湯類的話，以肉羹湯為主
還有切仔麵等等
價格不貴~
點好餐之後
等五分鐘左右
餐點就可以上桌了~
接著馬上來吃
滷肉飯 40元大碗
上面還有加一些些筍絲和酸菜
這樣子40元，可說是非常的划算
不論是滷汁還是飯的口感
表現都非常的出色
會讓人一口接一口的想吃下肚~
滷肉帶有迷人的濃稠感
還有鹹香的滋味在其中
肉羹湯
碗的份量不大
但是裡面的肉羹
還滿多的~
肉羹吃起來鮮甜
湯頭帶有微酸的鹹甜感
不論是肉羹還是湯頭
表現也都很出色
不論是滷肉飯還是肉羹湯
味道都非常的好吃
而且價格非常的便宜
CP值真的沒有話說
唯一比較可惜的點就是內用環境
如果能夠更加的改善
絕對是一家幾乎快沒有缺點的板橋宵夜美食了
夜間食堂老爹肉羹 影片介紹
店名：夜間食堂老爹肉羹
營業時間：17~凌晨00:30 週日公休
地址：220新北市板橋區長江路三段15號
地圖：
聲明：
*每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*
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在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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