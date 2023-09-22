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夜間食堂老爹肉羹｜板橋宵夜必吃美食，好吃的滷肉飯小吃店！

2023-09-22 14:30:10 布咕布咕 人氣：114
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窩客好文

布咕布咕

發表篇數：1995篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：夜間食堂老爹肉羹
place新北市板橋區長江路三段15號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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很多人喜歡下班之後

吃一些宵夜美食

但哪裡有好吃的宵夜美食

這是許多人心中不少人的疑問

因此，布咕先生要來跟大家介紹一家

板橋宵夜最強的滷肉飯

而他就位於板橋長江路二段上的

夜間食堂老爹肉羹｜板橋宵夜必吃美食，好吃的滷肉飯小吃店！

夜間食堂老爹肉羹店內環境

店家的室內座位

是在攤位前面的人行道上

沒有冷氣，夏天來會有點悶熱~

在這用餐的話，可能要注意一下行人~

夜間食堂老爹肉羹菜單

以魯肉飯為主打的餐點

另外也有腿庫飯可以選擇

湯類的話，以肉羹湯為主

還有切仔麵等等

價格不貴~

點好餐之後

等五分鐘左右

餐點就可以上桌了~

接著馬上來吃

滷肉飯 40元大碗

上面還有加一些些筍絲和酸菜

這樣子40元，可說是非常的划算

不論是滷汁還是飯的口感

表現都非常的出色

會讓人一口接一口的想吃下肚~

滷肉帶有迷人的濃稠感

還有鹹香的滋味在其中

肉羹湯

碗的份量不大

但是裡面的肉羹

還滿多的~

肉羹吃起來鮮甜

湯頭帶有微酸的鹹甜感

不論是肉羹還是湯頭

表現也都很出色

不論是滷肉飯還是肉羹湯

味道都非常的好吃

而且價格非常的便宜

CP值真的沒有話說

唯一比較可惜的點就是內用環境

如果能夠更加的改善

絕對是一家幾乎快沒有缺點的板橋宵夜美食了

 

夜間食堂老爹肉羹 影片介紹

 

2023板橋美食懶人包

(直接點擊)

 

店名：夜間食堂老爹肉羹

營業時間：17~凌晨00:30 週日公休

地址：220新北市板橋區長江路三段15號

地圖：


檢視較大的地圖

 

 

 

聲明：

    *每個人的口味不一，我是以自身經驗的給予建議，並非適用於所有人*

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    布咕布咕

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    在我青澀年少的20歲那年。工作苦悶，課業不順，心情處於遊盪落寞之際。偶然際遇下，在故鄉隱密的巷弄裡，品嘗到伴隨著古早味的滷肉飯令人難以忘懷，而那份美食所帶來的溫暖幸福感，一直深存在我的心中，讓我脆弱的心靈注入強心針。藉著食物的幸福感撫慰我的心那份療癒感受，不斷追尋著深藏在記憶中的美味，希望把那份美食的幸福傳遞給大家，帶給全世界的人們。 美食小天地http://nixojov.pixnet.net/blog
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