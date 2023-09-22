那一間最好吃？淡水老牌文化阿給推薦，直接來一套周杰倫套餐！

提到淡水小吃名單會想到阿給，淡水真理街的老牌「淡水文化阿給」是當地知名的老店，很多藝人來過的淡水美食時推薦。

像是「淡水文化阿給」菜單的周杰倫套餐就是以曾就讀淡江高中的周杰倫命名，內容有阿給、魚丸湯和包子。其他像是莎莎、陳漢典、蔡昌憲…等藝人也在就學時間常常光顧這間老牌「淡水文化阿給」創始店，是很多人必吃的淡水美食推薦。

淡水美食 老牌文化阿給 在哪裡

位於真理街的老牌「淡水文化阿給」旁邊就是淡水文化國小，附近還有多田吉榮故居、小白宮、紅毛城、淡水老街…等景點，地址離淡水捷運站比較遠，但可以順著淡水老街逛過來，開車或騎車可以找附近停車場或路邊臨停。

淡水文化阿給

地址：新北市淡水區真理街6-4號

營業時間：星期一~星期五 06:30~18:00;星期六~星期日 06:30~19:30

電話： 0226213004

粉絲團：文化阿給

食記：【淡水美食】淡水文化阿給吃這間，菜單周杰倫套餐阿給、魚丸湯和包子

淡水美食 老牌文化阿給 內用環境

位於淡水文化國小旁的「淡水文化阿給」，攤位貼著許多藝人曾經到訪的海報推薦。

蒸籠裡裝著熱呼呼看起來飽滿的阿給。

阿給可以選擇不辣、微辣、中辣或特辣。

周杰倫套餐還有魚丸湯，魚丸的形狀是淡水特有的長條型，我阿爸也很愛，每次看我來淡水一日遊都說要順便買魚丸和包子。

蒸包子的蒸籠。

「淡水文化阿給」有兩間店面，一間點餐、另一間是座位，一開始我還以為是兩間不同的阿給。

「淡水文化阿給」牆上貼著媒體報導，底下介紹還有阿給好吃的方法。

除了報章雜誌，「淡水文化阿給」也有被食尚玩家採訪過，有名的淡水美食推薦。（可口魚丸，肉包、餛飩湯、魚丸湯推薦！是我阿爸很愛的淡水美食）

淡水美食 老牌文化阿給 菜單價錢

文化阿給菜單就賣阿給、魚丸湯、包子三種

也可以買外帶生冷阿給（每袋五粒），周杰倫套餐阿給＋魚丸湯＋包子，算一下便宜1元 XD

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

淡水美食 老牌文化阿給 推薦

周杰倫套餐($95)

什麼都想吃就點周杰倫套餐，內容包含阿給、魚丸和包子剛好一套。

淡水阿給是淡水區有名的小吃，做法是將油豆腐中間挖空，然後放入炒過的冬粉(或沒炒過)浸泡滷汁之後，最後用魚漿封口蒸熟，吃之前淋上店家特製的醬汁。

點餐時，店家會問辣度。

我點了微辣的阿給，彈性十足的冬粉和口感軟嫩的魚漿、油豆腐組合，冬粉有用胡椒炒過，味道明顯。

加上店家特調的辣醬，甜、鹹、辣三個層次的風味真不錯，桌上也有附醬汁可以自行添加，雖然店內很熱，但熱呼呼的阿給真的不錯吃。

Ｑ彈飽滿的冬粉吸滿了醬汁，涮嘴美味。

周杰倫套餐有一碗魚丸湯，魚丸是長條形的，裡面包有一點點內餡，湯頭帶點胡椒味跟芹菜香味。

周杰倫套餐還有一顆包子，包子味道普通，但也不難吃，剛好填飽肚子。

雖然是平日來訪，但文化阿給的觀光客也不少，也有好幾位來外帶阿給。

之前吃淡水老街的阿給，就有在地人和我說要吃這間斜坡的老牌文化阿給，這是應該有吃對了吧！看到這麼多藝人海報推薦，要是有機會常來淡水，應該可以分享淡水阿給懶人包喔（笑～）

淡水文化阿給

地址：新北市淡水區真理街6-4號

營業時間：星期一~星期五 06:30~18:00;星期六~星期日 06:30~19:30

電話： 0226213004

粉絲團：文化阿給

食記：【淡水美食】淡水文化阿給吃這間，菜單周杰倫套餐阿給、魚丸湯和包子

老牌可口魚丸

地址：新北市淡水區中正路232號

捷運：淡水站

電話：02 2623 3579

營業時間：07:00–16:00

食記：淡水名產老牌可口魚丸，餛飩湯、魚丸湯及肉包都是淡水必吃！

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)



文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

粉絲團：小可愛阿貴

家中有領養兩隻貓咪：阿貴&阿珠

聯絡信箱：

使用相機： CANON5D4+富士 X-A3

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記自費

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀