三重宵夜推薦！開幕就爆紅，浮誇海鮮鍋燒麵，今晚不讓你睡的蚵仔肉燥飯來一碗

「啊母啊姆鍋燒麵」是三重有名的美食，在網路和IG打卡常出現被標注的三重美食推薦，菜單提供爆量蚵仔肉燥飯、痛風海鮮鍋燒麵、蛤蠣多多、豪華肉燥飯等浮誇海鮮料理，吸引許多海鮮控來朝聖。

啊母啊姆鍋燒麵營業時間至凌晨兩點～是三重深夜食堂推薦！搬到新地址就在捷運台北橋對面，走路約一分鐘就可抵達，出捷運站就可以看到店面，交通更方便。

三重美食 啊母啊姆鍋燒麵 在哪裡

我從「啊母啊姆鍋燒麵」路邊攤吃到搬家已經好幾年，店面和菜單不斷更新，內用環境也佈置成適合拍照的網美餐廳，不過看一下評價其實有不少人抱怨點餐和低消問題，但也有人喜歡很推薦這裡的餐點和規定，門口有放詳細的用餐規定，進去前一定要先看好～



啊母啊姆鍋燒麵

地址：新北市三重區重新路一段113號

捷運：台北橋站走路約一分鐘

營業時間：10:00–15:00, 16:00–02:00

（星期三 只營業16:00–02:00）

粉絲團：啊母啊姆鍋燒麵

食記：【三重美食】啊母啊姆鍋燒麵，菜單浮誇海鮮肉燥飯～近捷運台北橋站

三重美食 啊母啊姆鍋燒麵 用餐規定

1.自行找座位

2.去櫃檯抽號碼牌、拿菜單

3.等待櫃檯叫號再去點餐

店家有說人手不足，所以有些規定就請互相配合，雖然點餐方式挺少見的，但我覺得店家應該有自己的考量！內用每人低消150元，小朋友也要低消喔！

沒辦法內用可以外帶，外帶可以線上點餐節省時間：點這裡外帶預訂。

沒有電話訂餐

內用 不接受訂位

三重美食 啊母啊姆鍋燒麵 菜單價錢

啊母啊姆鍋燒麵菜單價錢

現在的浮誇海鮮菜單讓我覺得很狂，到底要準備多少食材啊！也有準備雙人分享餐，兩個人不知道怎麼點就可以參考。

隱藏版痛風海鮮要先預約

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重美食 啊母啊姆鍋燒麵 內用環境

之前經過「啊母啊姆鍋燒麵」都看到客滿，越晚越多人，這次平日下午四點多來，沒想到也有不少人內用，還在想大家都不用上班嗎XD

五點多就快客滿，本來還以為颱風天下雨會沒什麼人，真的是超夯的。

有來買過的客人都熟門熟路的先找座位、抽號碼牌然後等待叫號，但也有第一次來的客人沒看規定，還吵著低消問題，我看阿姨也是挺有耐心回答的，只是說話聲音比較大聲，但沒有態度差。

真的就是看好點餐方式、有達到低消，就不會有彼此困擾的問題啦！

老闆娘一定很有少女心，店內許多擺設都好可愛！

看到店內超多貓咪公仔擺設，貓奴我看了心歡喜啊～

很辣的辣椒、辣椒粉和胡椒粉，用完記得自己放回來喔！

牆上有很多貴貴的貓咪公仔，好幾套買下來都不便宜呢！

三重美食 啊母啊姆鍋燒麵 餐點推薦

我們就直接點了雙人分享餐其中的“吃飯吃麵我都要套餐”。

吃飯吃麵我都要套餐 899元（原價1040元）

-原味招牌海鮮麵

-今晚不用睡蚵仔肉燥飯

-燙青菜

-蛤仔湯

-酥炸三鮮

-川燙鮮蚵/小卷/白蝦擇一

-飲料兩杯

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量

原味招牌海鮮麵

辣度有不辣、小辣到大辣選擇，

一上桌就看到料滿滿的海鮮，讓我這海鮮控很期待。

整齊排列的白蝦、蛤蠣、魷魚、蚵仔和小卷，加上豪邁的蔥花。

選了小辣，湯頭富含海鮮甜味，

一點點辣很開胃，自己又加了辣粉更過癮。

麵條有烏龍麵、米粉、意麵和粄條選擇，也可以選海鮮粥。

烏龍麵滑Ｑ，比較特別的是加了許多黑木耳、青菜和玉米，配料豐富！如果一個人來吃，點一碗鍋燒麵＋一份炸物就會很飽。

今晚不用睡蚵仔肉燥飯

要就上天堂，不然就踩地雷！

對於非常愛吃蚵仔的我，對這道又愛又怕，因為我曾經在台北某間名店踩到雷，等了一小時又吃到不新鮮的蚵仔，如果這碗好吃，就可以洗刷我的記憶啦！

之前看到網路超多人推薦，期待啊！三重也有痛風肉燥飯呢！

超級滿的蚵仔，大大小小排列整齊，每一顆看起來都肥嫩肥嫩的～

很有立體＋視覺感的蚵仔肉燥飯，蚵仔擺滿都看不到肉燥XD多到我忘了算一下有幾顆。

上桌一定要趁熱吃，燙熟的蚵仔還保有肥嫩口感，入口滑嫩滑嫩的，東石產地直送真的新鮮，我真的超怕吃到不新鮮的蚵仔，這天吃到的很可以！

底下的肉燥偏瘦，口感鹹香，和蚵仔搭在一起很耐吃，白飯熟度也掌控的剛剛好，不會太軟也不會太硬，好吃！

比較要注意的是，料太多，吃的時候要小心掉下來。

燙青菜

雙人套餐附贈的燙青菜，這天吃到高麗菜，加上醬油和油蔥，鮮脆美味。

雙人套餐 川燙鮮蚵/小卷/白蝦擇一

因為我太愛吃鮮蚵，所以就點了川燙鮮蚵

鮮蚵有沒有新鮮，來個直球對決～

因為店內燈光偏黃加上客滿，為了不影響其他客人用餐就沒有打燈，所以用單眼相機拍食物的照片偏黃偏暗。

頗有重量、彈嫩的鮮蚵，加點芥末和醬油就很美味，旁邊還有薑絲可以搭配。

酥炸三鮮

雙人套餐的份量其實不少，愛吃炸的也有這盤網路很多人推薦的酥炸三鮮。

酥炸三鮮有白蝦、鮮蚵和土魠魚塊

炸鮮蚵裹上一層薯粉油炸，搭配椒鹽就很美味，比較少有機會吃到的土魠魚快，魚肉細嫩，咬下去也不會乾口，炸白蝦的肉質鮮彈，自己加點辣粉提味，更好吃。

雖然單點價格稍高，但以往這道炸物都在熱炒店菜單出現，差不多的價位也能在啊母啊姆鍋燒麵吃到，加上有冷氣和乾淨座位，真的可以啊！

檸檬紅茶 / 冬瓜檸檬

雙人套餐有兩杯飲料，我們各自點了不同來分享，內用使用可愛的貓咪保溫杯裝盛飲料，紅茶冰鎮好喝，冬瓜檸檬甜度也不會很膩，還有檸檬的酸平衡風味，和炸物很搭的推薦。

蛤仔湯

雙人套餐有一碗蛤仔湯搭配今晚不用睡鮮蚵肉燥飯，蛤蠣不是特別大顆，不過給了不少顆，使用大骨熬製湯底，湯頭鮮美加上薑絲提味，很簡單又好喝的蛤蜊湯。

嗶嗶波波海鮮肉燥飯 350元 附一碗蛤仔湯

除了熱門的今晚不用睡鮮蚵肉燥飯，這碗嗶嗶波波海鮮肉燥飯也是啊母啊姆鍋燒麵招牌必點，連食尚玩家都有來採訪推薦，另附有一碗蛤蜊湯。

嗶嗶波波海鮮肉燥飯有鮮蝦、蚵仔、鮭魚卵和蝦卵，配色比單純的蚵仔來的精彩，可以吃到四種海鮮。

鮮蝦去殼煮熟，可以直接夾取食用，蝦肉口感甜，也不會粉粉的，最喜歡鮭魚卵和蝦卵配上肉燥飯一起入口的滋味，在口中嗶嗶波波的鮮美～吃完這一餐真的是今晚不用睡了呢！

「啊母啊姆鍋燒麵」店名相當好記，就像好吃會發出的聲音“啊母啊姆鍋燒麵”，不只是鍋燒麵專賣店，也是海鮮控的愛，一間能吃到粥、飯和麵的美食餐廳，營業時間至凌晨，晚下班想找三重宵夜很推薦。

其實從小攤位吃到搬了兩次店面，點餐內用規定越來越多，就像店家粉專提到的：他也不願意牆面貼了一堆醜醜的規定，於是我就私訊詢問了店家，店家回覆給大家參考＾＾去訪前看一下用餐規定，尊重彼此喔！

啊母啊姆鍋燒麵

地址：新北市三重區重新路一段113號

捷運：台北橋站走路約一分鐘

營業時間：10:00–15:00, 16:00–02:00

（星期三 只營業16:00–02:00）

粉絲團：啊母啊姆鍋燒麵



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖

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