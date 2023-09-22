台北東區美食｜月島文字燒忠孝SOGO店,好吃又好玩

月島文字燒忠孝SOGO店是一家在台北東區已經營業20多年的老店

不但供應文字燒,大阪燒和廣島燒,還有各國醬料風味的御飯文字燒

這種類似鐵板燒的日本料理,不只好吃還好玩,許多人到日本也喜歡品嘗大阪燒

今天就來介紹一下月島文字燒忠孝SOGO店,瞧瞧這個讓人懷念的日本美食吧!

月島文字燒忠孝SOGO店在哪裡?

月島文字燒忠孝SOGO店距離忠孝復興捷運站不遠

從這個東區地下街第12號出入口走出來最近

一看到對面的全聯福利中心之後,往右轉直走1分鐘就到月島文字燒忠孝SOGO店了

這是月島文字燒忠孝SOGO店的外觀,常常還沒開店就有人在排隊,生意挺不錯的

我們是平日中午來吃,還好不用等太久,如果排隊太無聊,旁邊老字號的仙容珠寶店也可以逛一下

月島文字燒忠孝SOGO店屬於長型的店面,所以座位分成左右二邊

每個座位上都有吸油煙機,吃起來不用擔心會有一身的油煙味

左手邊可以坐2~4人,右手邊則可以坐4~8人,不論是家庭聚餐還是朋友聚會都很適合

月島文字燒忠孝SOGO店菜單

文字燒

第一頁就是文字燒,最上面有簡短說明文字燒的做法

文字燒的口味有15種,價格從$320~400,他們還特地標出人氣最高的前三名

分別是明太子海鮮總匯年糕起司文字燒,月島文字燒和南瓜海鮮總匯起司文字燒

大阪燒

第二頁的大阪燒也有簡短文字說明,醬汁和做法跟文字燒都不太一樣

大阪燒的口味有11種,價格從$320~360,一樣有排出前三名

人氣最高的是包括花枝,蝦仁,干貝和牛肉的Mix大阪燒$360

御飯文字燒

御飯文字燒是在大阪燒上加了飯一起翻炒,總共有7種口味,還有4種不同醬料可選,價格從$340~400

底下的摩登燒則是加了日式麵條,一樣有7種口味,價格$320~380,人氣最高的是廣島風摩登燒

第四頁則以單點為主,還有日式燒麵和特殊的磯邊燒(日式烤年糕)

最後一頁則是甜點和飲料,包括含酒精的和無酒精的飲料都有

甜點則是紅豆拿鐵和月島風年糕紅豆湯,果然頗有日式風味

大阪燒做法

為了怕大家搞不清楚,他們還在牆上特地做了清楚的海報圖示來說明

月島大阪燒

我們點了一份月島大阪燒$340,材料包括章魚,蝦仁,豬肉和年糕

第一步是先倒油加熱,把所有的食材集中翻炒到半熟後

再慢慢地將食材鋪平在鐵板上,煎7分鐘後翻面

再加入大阪燒醬汁,柴魚片和美乃滋,最後撒上青海苔

工作人員會全程都在桌邊服務,大阪燒最迷人的就是鍋巴的焦香

用特殊的小鏟子鏟起來吃,真是有趣得緊🤩

不過我第一次吃大阪燒是在東京,日本閨蜜雅子帶我去吃

當時只記得軟爛麵糊的大阪燒很難吃,跟日本當地的章魚燒一樣中看不中吃

誰知這次在月島文字燒品嘗到的大阪燒,倒是比我預期得美味多了👍

台灣可能都略為調整過比較適合國人的口味,不然在日本當地吃還真難以下嚥

文字燒作法

跟大阪燒一樣,文字燒的作法也有做成海報,告訴大家製作的步驟

主要是炒法不太一樣,文字燒會把材料做成河堤,中間再加入剩餘高湯

這是已經把材料圍成河堤,中間再倒入高湯的步驟

還是來看段店長親身示範製作文字燒的影片吧👇

由於第一次在東京吃就嚇到了,所以我對大阪燒的第一印象實在很糟😱

後來去福岡時,日本好友兼地陪Koji特地帶我去天神地下街吃加了麵條的[廣島燒]

才讓我對這個日本お好み焼き（おこのみやき）大為改觀

這次來吃月島文字燒我當然堅持要吃有麵條的Mix摩登燒$380

人氣第二名的Mix摩登燒,材料包括花枝,蝦仁,干貝和牛肉,旁邊還擺了盤日式麵條

其實作法和大阪燒大同小異,但要先把材料煎成圓餅狀,之後再加麵條

摩登燒大功告成後,工作人員很專注地幫我們撒上海苔粉

左邊是還沒加上柴魚片,只加了美乃滋和海苔粉的摩登燒

右邊是撒上柴魚後,遇熱還會舞動的柴魚片,看起來栩栩如生啊

最後再用鐵鏟子幫大家切分成4等份,這樣也比較容易食用

翻一下背面給大家看,在鐵盤上把麵條煎出脆脆的口感就是廣島燒比大阪燒好吃多多的秘訣😋

那天剛好是七夕情人節,我們三個好朋友一起吃月島文字燒慶祝情人節也頗有儀式感呢!

月島文字燒忠孝SOGO店地址

🏠: 台北市大安區忠孝東路四段126之13號

📞: (02)2721-5081

🕖:平日11:30~14:30 17:00~21:00 假日11:30~15:30 17:00~22:00









月島文字燒忠孝SOGO店開車方便嗎? 附近有不少收費停車場,不過建議還是搭捷運來 月島文字燒忠孝SOGO店要收服務費嗎? 不用收服務費喔!