大祥海鮮燒鵝餐廳 清蒸螃蟹/燒鵝/砂鍋粥！台中資深饕客推薦－海鮮熱炒店必吃!

大祥海鮮燒鵝-是台菜餐廳忠貞鐵粉很多，除了這裡的料理數十年如一日 經典招牌菜色有燒鵝與各類海鮮熱炒，主廚精通各種螃蟹料理，單純想吃”清蒸沙母” 嗎？肥美足斤重的蟹蟹才能被端上餐桌，愛吃海味與螃蟹朋友想大啖鮮美海味就不能錯過這裡!

大祥海鮮燒鵝-餐廳在哪裡！

這家餐廳其實蠻好找的位於台灣大道與漢口路交叉路口不遠處，招牌很明顯與知名伴手禮店短腿阿鹿是鄰居，開車朋友自行在路邊找停車位，店門口可停車(P停車迴轉-台灣大道與漢口路口)

大祥海鮮燒鵝餐廳

地址: 台中市西屯區漢口路一段47號 /營業時間: 11:00–14:00, 17:00–21:00 電話: 04 2312 1067

這裡不走華麗裝潢路線，海鮮／螃蟹／燒鵝 都是這裡必點的招牌菜色之外，喜愛古早味台菜的朋友在這裡也許會找到你想念的味道，不管今天幾人用餐這裡都歡迎，這裡也有提供包廂空間！

牆壁上也有不少熱門菜色可以參考【主廚推薦，超人氣商品】

※沒辦法菜色太多相對字就小，可以跟店員拿大本的菜單※

海味直送 就是”鮮”

海鮮餐廳怎可能沒有水族箱呢!活體直送通通都在水族箱裡 其他各種海魚也會放置冰櫃，通常這種活蹦亂跳的龍蝦鮑魚螃蟹通通有!!

滿足各種海味與現炒!!大祥海鮮燒鵝餐廳

從招牌菜到主廚推薦的我們幾乎都點了，距離上回來大祥應該是疫情前的事了!!好想念這裡的燒鵝與清蒸莎母！

▼蒜香大沙公 (時價)

每次必點!!不只螃蟹好吃就連粉絲都吸足湯汁，爆香過的蒜香伴隨海味好誘人，肥美的蟹螯已經拍裂!很好拆!!

▼原味大沙母(時價)

肥美大沙母真的很肥，吃清蒸，一樣幫大家拍裂難搞蟹殼，搭配上老闆特製沾醬提升蟹肉的鮮甜啊!



▼紅蟳鮮蝦粥 $700

台式煲粥手法，整隻紅蟳入鍋（當然也是敲開了）還有滿滿鮮蝦一起燉煮出粒粒分明的米粒，入口即化綿綢細膩口感，蝦肉彈，蟳的鮮，先吃一碗原味粥，再來一點這個＂大祥特製ＸＯ醬＂靈魂層次出現！



▼麻油雙腰 $600



好補啊，來來來麻油腰子搭配雞佛，愛吃脆的就吃腰子，愛吃Q彈口感就吃….大家都知道!（太香了這個）

▼招牌燒鵝¼ $500

讓人一吃就愛上的燒鵝(風味獨特) 肉質鮮嫩多汁不說，燒鵝與醬汁都是呈現港式料理做法!PA最愛吃帶骨邊緣的燒鵝肉，吸足醬汁之外，肉也很好啃！（PA是愛啃骨頭的）



▼清蒸野生紅條 $700

還沒吃光看這體態就知道＂野生＂平常沒少運動啊是彈牙的魚肉，愛吃野生海魚的朋友會喜歡這道料理，風味是台式總鋪師口味，是台味鮮甜款。



▼鮮蚵煎蛋 $220

把煎蛋煎出新高點？肥美鮮蚵粒粒渾圓飽滿，煎蛋我最愛吃這種飽滿厚實，主廚最後的神來一淋特製醬，煎蛋蓬鬆鮮嫩，略帶微甜微鹹醬香，是下飯好朋友！

▼香煎沙朗牛 $480

就是骰子牛，香煎沙郎牛切成剛剛好的迷人大小，一口一個吃的是鮮嫩滋味，這道料理建議一上桌就要搶，隨著溫度牛肉會跟著慢慢熟，最佳嘗鮮期就是端上桌的那一刻，帶著蒜一起品嘗!

▼鹹蛋綠竹筍 $260

台灣綠竹筍非常嫩的，尤其在產季時期，將鹹蛋黃炒至金沙狀態後再把綠竹筍翻炒入味清甜係金沙料理!

▼酸菜絲空心菜 $160

PA自己很愛吃青菜尤其是空心菜炒酸菜絲，就是在吃空心菜的脆甜與酸菜絲的鮮，這個要趁熱吃最鮮甜!

▼古早味螺肉蒜湯 $700

正宗的古早味湯品，光看這滿鍋好料就知道不簡單，必須先將魷魚，竹筍 ，扁魚 ，櫻花蝦一起爆香，最後提鮮就是螺肉，還有滿滿排骨，香菇!!(隨便撈都是這樣滿滿的食材)

大祥海鮮吃燒鵝吃螃蟹，真的太享受了，每一隻螃蟹最少都有1斤2.或1斤3的重量…肥美可期，不只有9月是吃蟹好時節，只要你想吃螃蟹隨時都讓能滿足想吃螃蟹的胃啊!多人聚餐開桌，建議訂位跟老闆說一下要吃螃蟹。更多美食料理…歡迎問老闆推薦比較快!

拍完這張..好餓，準備開動XD …老闆我要一碗白飯啊!





想吃熱炒/周邊

台中太平｜爸爸酸菜白肉鍋 長億店《懷舊台菜餐廳》

台中｜蔬食 熱浪島-蔬食熱炒

台中｜北屯區 北海岸海鲜婚宴會館

台中｜素食 素樂活廚坊

台中｜無名飲料店 爆料系「阿嬤怕你餓」

大甲泰菜 ｜ 大甲-泰好味泰式料理/ครัววารินทร์ 超過30年北泰料理!

最新文章