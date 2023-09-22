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【忠孝復興】咖哩日和-東區新開的隱藏版日式和牛咖哩飯，連甜點布丁都超好吃

2023-09-22 15:40:08 侯升偉/阿偉 人氣：103
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窩客好文

侯升偉/阿偉

發表篇數：385篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：咖哩日和 Curry Biyori
place台北市大安區忠孝東路三段216巷4弄23號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北東區正義國宅裡面，最近出現一間文青風格的日式和牛咖哩店-咖哩日和
因為不在大馬路旁，我覺得像是隱藏版美食，原本以為知道的人不多，但這天來的時候，一直不斷有客人上門，可見好口碑已經傳開，都是慕名而來的。也由於位子不多，阿偉跟朋友在門口等了二十分鐘才入內，終於吃到超香、超美味的和牛咖哩，還有非常彈Q的牛舌，以及超厲害的甜點！
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原文來自阿偉的食樂園(點入看更多)

咖哩日和Curry Biyori
電話：(02)2752-5255
地址：台北市大安區忠孝東路三段216巷4弄23號1樓(捷運忠孝復興站2號出口步行約5分鐘)
營業時間：12:00-15:00/17:00-21:00
臉書粉絲團：點此連結
TikTok短視頻：點此連結
看上面的照片是不是感覺很文青?以米白色、原木色搭配整片玻璃門窗，讓人看了就很喜歡。
「咖哩日和」業主本身是和牛進口貿易商，專職引進整頭和牛。在台北也有自營一家和牛燒肉餐廳，而和牛咖哩原本是燒肉餐廳裡人氣商品之一，將和牛適合燉煮部位做成和牛咖哩飯，很受歡迎。最近在東區開了這間「咖哩日和」和牛咖哩飯專賣店，非常讓人期待啊！

「咖哩日和」要怎麼去?先找到忠孝東路三段上的永慶房屋，從它旁邊的正義國宅入口通道走進去。


這個通道裡面的左邊，有沒有看見明亮的燈光，那裡就是咖哩日和。

通道口的牆上有路標，原來這裡就是中孝東路三段216巷4弄。

走進來就會看到這六角形的招牌，有點像日本家徽的logo，手寫體的店名，給人日式居家的氛圍。

店的另一面也很好看。

外面有平臺設立的座位區，很適合拍網美照。

坐在店名牆下拍照，很適合放ig。

店的入口從這裡進。

木質色調跟米白色牆面給人好舒服的文青感。

整個空間蠻小的，座位數也不多，如果不想候位，建議外帶回家慢慢享用。

這裡也有賣甜點、茶及啤酒。(未成年請勿飲酒，禁止酒駕)

menu很簡單，除了和牛咖哩，不吃牛的人也可選舒肥雞胸、季節時蔬或是豚肉蔬菜乾咖哩。

現在餐飲業人力短缺，自助點餐機已成為許多店家的標配。

螢幕的字體蠻大的，一目瞭然、操作簡單。

餐點有圖片可以參考，感覺都很好吃啊～

加飯、加蔥也可在這裡先選好。

由於我跟朋友都很愛吃和牛，所以就點了一份「和牛咖哩飯」及「牛舌咖哩飯」，並且各自單點一份「和牛漢堡排」，等於把店裡所有和牛的品項都吃了。
飲料我們點的是日和奶茶80冷萃咖啡100
日和奶茶使用老闆親自挑選的阿薩姆茶葉，再以黃金比例鍋煮鮮奶茶，喝起來茶香味十足而且不會太甜。
冷萃咖啡則是使用哥斯大黎加、淺中烘焙的阿拉比卡豆，經過12小時的低溫萃取，香氣甘醇，酸度低，風味乾淨純粹。

和牛咖哩飯280元＋和牛漢堡排(單點)200
咖哩日和的咖哩使用22種辛香料，加上多種新鮮蔬果調製而成的咖哩醬。
店內使用的白飯為北海道夢美人米，光澤飽滿、甜味鮮明、黏性適中。
盤裡還有半顆糖心蛋、珍珠馬鈴薯、豌豆苗。

和牛蠻大塊的，一盤裡有好幾塊，份量不少。是用日本黑毛和牛的牛腱及腿肉部位燉煮，而且燉得很軟嫰，一咬就化開，有著和牛的甜嫩與香氣，加上蔬果熬煮的咖哩有著清爽的甜味，吃在口中不油膩卻有層次。

咖哩醬很”有料”，不會過份濃稠，很利於拌飯。

將咖哩醬與北海道夢美人米煮的白飯拌在一起，還能同時吃到粒粒香甜的米香，非常迷人。

再來吃這顆和牛漢堡排！最近日本和牛漢堡排在台北掀起排隊熱潮，在這裡就可以輕鬆吃到，價格200元也相對親民許多。

漢堡排是用和牛絞肉，好像吸收了更多肉汁，在口中咀嚼起來多了些鬆軟的口感，烤過的表層又帶一點軔度，越吃越香。

牛舌咖哩飯300
牛舌咖哩飯裡的牛舌是厚切那種，使用澳洲和牛的牛舌燉煮至軟嫩化口，吃起來還帶有一點彈Q感，真的超級好吃又銷魂啊！

自家製布丁80元、自家製鮮奶酪80
這兩款甜點阿偉都必須大推！建議來這裡吃完咖哩飯絕對絕對要留一點胃來吃布丁或奶酪。
布丁是所謂的日式布丁，非常綿密又充滿雞蛋香的口感，加上自製焦糖，入口有甜蜜的幸福感，超香、超療癒。
奶酪使用純鮮奶製作而成的奶酪，滑溜棉密的口感，濃純而不膩，搭配季節限定口味。

東區新開的隱藏版美食–咖哩日和，用真材實料的和牛與豐富的咖哩，加上北海道夢美人米煮的白飯，組合出相當迷人好吃的料理，讓人一吃就愛上，下次還要再來吃。

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出過美食評鑑書-阿偉愛嚐鮮，在媒體業擔任記者工作十多年，喜歡旅遊、美食、電影
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