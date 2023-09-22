淡水美食 麻吉奶奶鮮奶麻糬｜淡水老街必吃「鮮奶麻糬」軟糯香甜　Q彈口感「沾滿花生粉」好吃再加倍！

淡水老街美食吃不完，超高人氣的「麻吉奶奶 鮮奶麻糬」這款可千萬別錯過！與一般傳統麻糬不同，超ㄉㄨㄞ的鮮奶麻糬，口感更加Q彈不黏牙，沾上招牌花生粉更是滋味再升級。怪不得不分平假日，只要營業時間人潮都絡繹不絕，趕快跟著我們的腳步來try try 麻吉奶奶的鮮奶麻糬吧～

麻吉奶奶 鮮奶麻糬就位於人潮滿滿的淡水老街上，純手工的鮮奶麻糬，能變化成多種豐富甜品。除了沾著吃的麻糬，還有湯麻糬。吃完路上的鹹食小吃後，來這邊換甜食的胃得到滿足，真滴太幸福惹。

麻吉奶奶 鮮奶麻糬完整菜單底加。 除了必吃的鮮奶麻糬品項，還有提供一些簡單的冷熱飲品、咖啡，老街逛累了來這裡喝喝飲料，稍作歇息也很OK喔！

登愣！本日主角閃亮登場哩！ 我們點了三份鮮奶麻糬，分別搭配招牌的花生、芝麻、以及小朋友最愛的oreo口味。

不管是想要沾著吃、包著吃、分成小口小口吃，想怎麼吃就怎麼吃，依個人喜好去搭配你的專屬吃法。

濕潤的鮮奶麻糬，愈嚼愈有奶香在嘴裡繚繞，比起傳統的麻糬來說，更多了一點層次感。

除了常見的花生、芝麻口味，oreo口味這款意外獲得當天的好評。oreo碎碎的尬上鮮奶麻糬，甜度比較高，但是有咖滋咖滋的口感很加分，會越吃越涮嘴那種。

滑順帶有獨特口感的鮮奶麻糬，不分男女老少，肯定都會尬藝。淡水老街美食清單又成功達陣一項啦～～～

【麻吉奶奶鮮奶麻糬】

地址：新北市淡水區中正路220號

營業時間：週一-週五12:00-20:00、週六週12:00-20:30

電話：02-2626 0358

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