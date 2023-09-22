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【台灣25家最棒的咖啡之十六-台北篇】RUFOUS COFFEE.冰滴藝伎耐人尋味.焦糖肉桂蘋果派真的很派

2023-09-22 16:20:11 小虎食夢網 人氣：104
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發表篇數：1794篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：RUFOUS COFFEE
phone02-2736-6880
place台北市大安區復興南路二段339號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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RUFOUS COFFEE(fb粉絲團):台北市大安區復興南路二段339號，電話:02 2736 6880，營業時間:12:00-20:00(星期四休)

也許是這個單元，讓我從咖啡有就好，從好喝不求甚解，到三不五時對咖啡說三道四...真要問好像我越來越不好拿鐵，越來越好黑咖啡，更精準的說法是喜歡「冰滴咖啡」。RUFOUS COFFEE的「冰滴藝伎」興許是我喝過最棒的，除了很早很早以前，我蘆洲愛店「魚缸咖啡」那一杯;蘋果派興許是我最常喝咖啡的伴侶，RUFOUS COFFEE也幾乎妥妥進入前三，如此這般「RUFOUS COFFEE」不推嗎?

 

RUFOUS COFFEE算是台北倒數第三家，剩下的就是台東、屏東和我非常刻意放最後一家的台北冠軍咖啡店。RUFOUS COFFEE離科技大樓走路約只有3分鐘的距離，六張犁站目前也有第二家「RUFOUS COFFEE 2」。

台灣25家最棒的咖啡名單(藍色已攻略)

  1. Simple Kaffa（台北）
  2. 路人咖啡（高雄）
  3. The Factory Mojocoffee（台中）
  4. 首璽咖啡（台南）目前歇業中
  5. HAUSINC CAFE台中）
  6. Rufous Coffee（台北）
  7. 草月咖啡館（台東）
  8. Here 149 Cafe（恆春）
  9. Fika Fika Cafe（台北）
  10. Parlare coffee（高雄）
  11. All Day Roasting Company（台北）
  12. Coffee Stopover（台中）
  13. 墾墨咖啡（台東）
  14. GABEE. （台北）
  15. 麋谷 Migu village（恆春）
  16. Miracle Coffee（台北）
  17. Eddie’s cafe Et Tiramisu（基隆）
  18. My Cofi（高雄）
  19. Tamp Temper Taichung Coffee（台中）
  20. Jack & Nana（台北）
  21. 草店尾事務所（桃園）
  22. Coffee Lover’s Planet（台北）
  23. 存憶 Cafe Bar（台南）
  24. 樹夏飲事（恆春）
  25. 夏隆咖啡館(基隆)

不知道該如何形容我對「RUFOUS COFFEE」，有一點我喜歡的老派咖啡館，又有一點我偏好文青新派風，不知道為什麼每位顧客的臉上都堆著:「我懂咖啡」的氛圍，除了有一點格格不入的我....。

以前，我不太愛來這種感覺很正式、很專業的咖啡，深怕一開口就曝露自己對咖啡的無知...甚至有時會覺得點感鐵很丟臉..直到冠軍咖啡店最推薦的居然是拿鐵...。但，就在此時，我已經變成不太喝拿鐵一派....但比較拿鐵不喝倒不是想突顯自己比較懂咖啡了，而是基於健康的管理和口味的改變。

拿了幾秒後便決定最貴的藝伎冰滴，而焦糖肉桂蘋果派則是一開始我就設定好的甜點。

 

咖啡檯邊上放了一整推測是老闆收集的咖啡杯，其中這兩個我好喜歡哦，想想自己好像也有這樣的喜好、偏好。突然想起某個人(側頭)。

藝伎冰滴300元，第一口的果酸、香令人印象深刻，心中不禁暗暗連喊了三聲:「好好喝」，醒來才發現杯中只剩1/3.......，入喉後那返樸的咖啡香一直在唇舌間繞，那底蘊那風味，讓我決定把剩下的1/3一口而盡，然後又追加了一杯。

不得不說這焦糖蘋果派好美，她本人比網路上看到的照片更美，那晶瑩剔透的漬蘋果、那淋得恰到好處的焦糖，那開始融化的誘人香草冰淇淋，甚至是如大海的盤子、如細雪的糖粉，全然美不勝收。焦糖甜、肉桂香、蘋果的微酸一如預期的在嘴裡隨意組合，每一口都伴隨著一口:「好好吃」，居然我在吃完前，沒喝半口咖啡、水，真是好吃得亂七八糟，真是內外兼備的好「蘋果派」，真的很派很派很派。

 

RUFOUS COFFEE(fb粉絲團):台北市大安區復興南路二段339號，電話:02 2736 6880，營業時間:12:00-20:00(星期四休)

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