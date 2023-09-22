【台灣25家最棒的咖啡之十六-台北篇】RUFOUS COFFEE.冰滴藝伎耐人尋味.焦糖肉桂蘋果派真的很派

RUFOUS COFFEE(fb粉絲團):台北市大安區復興南路二段339號，電話:02 2736 6880，營業時間:12:00-20:00(星期四休)

也許是這個單元，讓我從咖啡有就好，從好喝不求甚解，到三不五時對咖啡說三道四...真要問好像我越來越不好拿鐵，越來越好黑咖啡，更精準的說法是喜歡「冰滴咖啡」。RUFOUS COFFEE的「冰滴藝伎」興許是我喝過最棒的，除了很早很早以前，我蘆洲愛店「魚缸咖啡」那一杯;蘋果派興許是我最常喝咖啡的伴侶，RUFOUS COFFEE也幾乎妥妥進入前三，如此這般「RUFOUS COFFEE」不推嗎?

RUFOUS COFFEE算是台北倒數第三家，剩下的就是台東、屏東和我非常刻意放最後一家的台北冠軍咖啡店。RUFOUS COFFEE離科技大樓走路約只有3分鐘的距離，六張犁站目前也有第二家「RUFOUS COFFEE 2」。

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不知道該如何形容我對「RUFOUS COFFEE」，有一點我喜歡的老派咖啡館，又有一點我偏好文青新派風，不知道為什麼每位顧客的臉上都堆著:「我懂咖啡」的氛圍，除了有一點格格不入的我....。

以前，我不太愛來這種感覺很正式、很專業的咖啡，深怕一開口就曝露自己對咖啡的無知...甚至有時會覺得點感鐵很丟臉..直到冠軍咖啡店最推薦的居然是拿鐵...。但，就在此時，我已經變成不太喝拿鐵一派....但比較拿鐵不喝倒不是想突顯自己比較懂咖啡了，而是基於健康的管理和口味的改變。

拿了幾秒後便決定最貴的藝伎冰滴，而焦糖肉桂蘋果派則是一開始我就設定好的甜點。

咖啡檯邊上放了一整推測是老闆收集的咖啡杯，其中這兩個我好喜歡哦，想想自己好像也有這樣的喜好、偏好。突然想起某個人(側頭)。

藝伎冰滴300元，第一口的果酸、香令人印象深刻，心中不禁暗暗連喊了三聲:「好好喝」，醒來才發現杯中只剩1/3.......，入喉後那返樸的咖啡香一直在唇舌間繞，那底蘊那風味，讓我決定把剩下的1/3一口而盡，然後又追加了一杯。

不得不說這焦糖蘋果派好美，她本人比網路上看到的照片更美，那晶瑩剔透的漬蘋果、那淋得恰到好處的焦糖，那開始融化的誘人香草冰淇淋，甚至是如大海的盤子、如細雪的糖粉，全然美不勝收。焦糖甜、肉桂香、蘋果的微酸一如預期的在嘴裡隨意組合，每一口都伴隨著一口:「好好吃」，居然我在吃完前，沒喝半口咖啡、水，真是好吃得亂七八糟，真是內外兼備的好「蘋果派」，真的很派很派很派。

RUFOUS COFFEE(fb粉絲團):台北市大安區復興南路二段339號，電話:02 2736 6880，營業時間:12:00-20:00(星期四休)

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