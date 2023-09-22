平價牛排推薦-網友好評.新北聚會餐廳口袋名單 / 瀧厚炙燒熟成牛排 新北蘆洲家樂福/聚餐新選擇

來家樂福買些生活用品，想說很久沒吃牛排了，
從外觀看去感覺挺高級的👍就跟兒子說我們吃這家吧，
沒想到坐下後看一下菜單，居然價錢這麼平易近人。
瀧厚炙燒熟成牛排 位於新北蘆洲家樂福一樓內。
店內位置不多，建議大家前往用餐要提前訂位，才能避免現場候位太久😊
裡頭裝潢.配色採用深藍色搭配金色的裝潢，質感滿分💯。
還有一個超貼心的設計，每個座位區都有充電裝置.完全不用擔心手機沒電🪫
因為剛好是假日，裡面幾乎是滿座的狀態，所以無法拍到空景跟大家分享😂
自助吧部份提供的品項有各式飲料及湯品，
湯品內的食材用料相當的豐富，看照片就知道了。
今日點的餐點，2份主餐-套餐升級
A 沙拉，前菜，酥皮濃湯、甜點+ 139
B 沙啦，酥皮濃湯，甜點+ 109
🌟雙倍霜降無骨肩小排 $590
我們選擇的是5分熟，
雙倍霜降無骨肩小排很嫰不帶筋，
吃起來有牛小排的軟嫩，但較無油膩感，
肉汁全部鎖在牛排肉裡面！
如果不是親眼看到價錢，真的很難以想像才$450。
一旁有附黑胡椒醬，礙於肉質本身就很鮮甜了，
口感也很多汁，所以我就沒選擇沾醬了。
🌟炙燒戰斧豬排🥩$390。
所謂的戰斧豬排，
指的是豬的里肌或是前腿上的梅花肉，連著豬肋骨切出的部位，
而切出的形狀似斧頭，就稱之為戰斧。
入口有著豬肉新鮮原汁肉香，
肉質富有彈性、豬肉口感紮實又Q彈多汁。
肉質也完全不乾澀，一整隻啃起來超級涮嘴耶。
🌟 法式牛肝菌燉飯
外表看似單調的牛肝菌燉飯，入口米心彈牙，
粒粒分明但對湯底卻是完整吸附，
口感越嚼越香，每一口都是滿滿菌菇香。
🌟 日式和風沙拉
食材有美生菜🥬黃瓜🥒番茄🍅玉米粒🌽 ，
隨餐有附油醋醬，吃起來很新鮮爽口。
🌟 經典薄脆雞翅
口感外酥內嫩 真的好吃😋 雞肉炸得很軟嫩，
裡面多汁肉質不會柴柴的~強烈推薦大家一定要點來吃吃看!!
🌟 蒜香蛤蠣
沒想到牛排館居然也能料理出好吃的蛤蠣，
不僅蒜香味十足，每一顆蛤蠣都大顆且飽滿，建議上桌趁熱吃👍
🌟酥皮濃湯
這裡的酥皮是螺旋紋,一層一層的酥皮烤得酥脆，
有濃濃奶油香氣，酥皮濃湯上的酥皮都是現烤的，
搭配熱騰騰的濃湯很好喝。
🌟起司蛋糕+巧克力蛋糕
起司蛋糕蛋糕札實的蛋糕體，讓人不禁一口接一口，
巧克力蛋糕，甜而不膩口，
餐後來上一份甜點再配上店裡的咖啡真是享受啊！
地址：新北市三重區五華街282號1F (新北蘆洲家樂福店)
每個人的感受不一，文章內容為滾滾媽個人體驗感受心得。