高雄苓雅︱慈心食堂 不用加工素料，健康清爽的素食餐廳！
2023-09-23 10:16:00 黑心喵娜 人氣：117
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文章類別：美食-食記心得
縣市地區：高雄市 > 苓雅區
這家慈心食堂是我近期超愛的店，不但價格實在，不使用加工素料、食材都是新鮮現炒或清燙，尤其我常點的蔬食餐盒有多種蔬菜並附一碗湯，飯量約半碗公只要８０元，對我這種食量稍微大一點的人來說是能剛好吃飽的份量，而且調味不會過油又重鹹，總之我很滿意！❤
慈心食堂正好位在國際商工對面，這裡不好停車，騎機車的話建議去停在國際商工和加油站中間巷子旁的停車格，再走過來就好。
▼蔬食盒餐（附湯／$80）
總共給了差不多七樣蔬菜，滿滿的蔬菜蓋飯哪！不使用加工素料，新鮮現炒或清燙，清脆爽口，所以不會有那種素料味，是很簡單不浮誇的家常美味！
▼炸醬麵（附湯／$60）
我覺得他的醬很好吃欸！香氣很夠帶點微辣，跟一般炸醬差別大概就是把豬絞肉換成豆製品，然後少了油肉香這樣，但其實這樣比較清爽且不油膩，沒有很重的素食感。
▼素燥飯（$40）
我好喜歡這個素肉燥！！！😍😍
它少了一般肉燥的重鹹油膩，多了鹹的清爽還多了豆製品的豆香，拌飯吃很剛好！
▼慈心湯麵（$50）
湯麵就是爽口不油膩，不是素食的清湯掛麵，而是加了素香菇肉燥提點鹹香，生病沒什麼胃口時吃這個補充一下體力不錯！
▼季節小菜 - 梅乾菜燜苦瓜（$30）
苦瓜沒有很苦欸！！梅乾菜加上香菇丁與苦瓜一同燜煮，醬汁鹹香不油膩，十分入味。
我有時候會把醬汁加進蔬食餐盒裡，跟米飯攪拌均勻後一起吃，就比較不會太無趣，也不浪費了店家辛苦製作的食物！❤️
▼黃金泡菜（$30）
不會辣，酸脆甘甜。
▼酸梅湯（$20）
微甜甘酸十分解膩，帶有烏梅沉香。
▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！
▼用餐空間
內用區是明亮整潔的小清新感。
餐具跟調味料在旁邊單人長桌自行拿取。
吃完就將餐具放回這兒吧！桌子底下有廚餘桶，再幫忙分類一下就行。
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慈心食堂
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地址：高雄市苓雅區三多二路47號
營業時間：10：30～14：00，17：00～20：00
電話：07-7212371（如需外送請提前預約！）
拍攝日期：2023.09.17
拍攝工具：Canon EOS700D
拍攝鏡頭：EF-S 24mm f/2.8 STM
§自費§
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