高雄苓雅︱慈心食堂　不用加工素料，健康清爽的素食餐廳！

這家 慈心食堂 是我近期超愛的店，不但價格實在，不使用加工素料、食材都是新鮮現炒或清燙，尤其我常點的蔬食餐盒有多種蔬菜並附一碗湯，飯量約半碗公只要８０元，對我這種食量稍微大一點的人來說是能剛好吃飽的份量，而且調味不會過油又重鹹，總之我很滿意！ ❤





慈心食堂 正好位在國際商工對面，這裡不好停車，騎機車的話建議去停在國際商工和加油站中間巷子旁的停車格，再走過來就好。

▼蔬食盒餐（附湯／$80）



總共給了差不多七樣蔬菜，滿滿的蔬菜蓋飯哪！不使用加工素料，新鮮現炒或清燙，清脆爽口，所以不會有那種素料味，是很簡單不浮誇的家常美味！

▼炸醬麵（附湯／$60）

我覺得他的醬很好吃欸！香氣很夠帶點微辣，跟一般炸醬差別大概就是把豬絞肉換成豆製品，然後少了油肉香這樣，但其實這樣比較清爽且不油膩，沒有很重的素食感。



▼素燥飯（$40）



我好喜歡這個素肉燥！！！😍😍

它少了一般肉燥的重鹹油膩，多了鹹的清爽還多了豆製品的豆香，拌飯吃很剛好！



▼慈心湯麵（$50）



湯麵就是爽口不油膩，不是素食的清湯掛麵，而是加了素香菇肉燥提點鹹香，生病沒什麼胃口時吃這個補充一下體力不錯！



▼季節小菜 - 梅乾菜燜苦瓜（$30）



苦瓜沒有很苦欸！！ 梅乾菜加上香菇丁與苦瓜一同燜煮，醬汁鹹香不油膩，十分入味。

我有時候會把醬汁加進蔬食餐盒裡，跟米飯攪拌均勻後一起吃，就比較不會太無趣，也不浪費了店家辛苦製作的食物！❤️



▼黃金泡菜（$30）



不會辣，酸脆甘甜。



▼酸梅湯（$20）



微甜甘酸十分解膩，帶有烏梅沉香。

▼菜單提供給大家參考，如有變動請依店家公佈為準！



▼用餐空間



內用區是明亮整潔的小清新感。



餐具跟調味料在旁邊單人長桌自行拿取。





吃完就將餐具放回這兒吧！桌子底下有廚餘桶，再幫忙分類一下就行。



🔷🔹🔷🔹🔷

慈心食堂

【 FB粉絲團 】【 GOOGLE地圖 】

地址：高雄市苓雅區三多二路47號

營業時間：10：30～14：00，17：00～20：00

電話：07-7212371 （如需外送請提前預約！）



拍攝日期：2023.09.17

拍攝工具：Canon EOS700D