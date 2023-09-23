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蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食丨竹東景點丨烤春雞丨蕨餅

2023-09-23 02:58:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：117
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舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：83篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新竹縣 > 竹東鎮

造訪商家：四方青松茶屋
phone03-5101-711
place新竹縣竹東鎮三民街60號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
蕭如松藝術園區_
在竹東熱鬧的巷弄中，週末假期很多遊客到此，平日也會有少許人潮走走看看，這藝術氣息很滿日式木造建築呈現出日式氛圍感。
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清幽的環境日式的氣息及綠意盎然的植栽，藝術的造景，都很值得讓人好好欣賞這園區的樣貌。
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這次裡頭的四方青松茶屋換新菜單，大家可以參考上回的四方青松茶屋文章介紹，那就跟著我一起來看看吧！
蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
很日式的風格一拉開門，日式禪風優雅文藝的氣息飄來令人很放鬆也很有寧靜感。
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我很喜歡坐在窗台邊，午後的陽光灑下溫暖了我憂鬱的心靈，而且邊用餐邊望著外面的景色對我來說是一種享受。
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這牆上的畫展現女人的優雅感，讓人越看越入神時間突然靜止了。
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今天店狗出現這裡算寵物友善餐廳，狗狗的表情好萌喔。
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這次換了新樣貌就先來看看Menu點餐
手作松食部分多了鹽蔥板腱牛排好像很不錯耶！
松食套餐有：前菜、主食、湯品、甜品、餐後茶
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慢食鍋物
多了梅豬猴頭菇麻油猴頭菇是季節限定的，喜歡菇類的朋友可別錯過了。
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慢點鹹食
老滷拼盤及鹹豬肉也是這次新推出的鹹食
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四方慢午茶
甜品+四方選茶_組合隨心搭配$350
甜食多了爆米花千層
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四方選茶每一款茶都各有不同的茶香韻味
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這次點了主廚香料烤春雞和食茶點等等上餐一起來細品吧！
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蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
主廚香料烤春雞$420
套餐附的三道小菜開胃，胡麻豆腐很細嫩又濃郁，湯品非常用心，豆腐切成細絲擺入湯品，如同花朵綻放賞心悅目的一碗湯。
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蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
看看這春雞皮烤的焦脆焦脆，讓我光聞這香氣就口水直流了。
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沒有太重的香料味 淡然香氣增添了春雞鮮美的味道，肉質細嫩多汁蘸點胡椒鹽美味更上一層。
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蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食糯香普洱
產自雲南的茶葉聽名字很特別我就選它來試試，有糯米香氣及普洱的醇厚喝起來潤口回甘，喝起來特別的香濃。
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和食茶點$180
窗外的夕陽灑進來，讓和食拍起來的氛圍更有味道了。
蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食彈彈嫩嫩的蕨餅被黃豆粉包裹，堅果香氣撲鼻吃起來不會太甜，有點韌度會越嚼越香甜。
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蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食櫻花水信玄餅透明的像水晶般明亮動人，美美的花瓣在裡頭，看起來就很療癒。
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本身水信玄餅是沒有味道的，沾黑糖粉稍微的甜味在味蕾釋放是剛剛好，吃起來冰涼比果凍還柔軟一勺入口即化。蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
 
蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
四方青松茶屋
歡迎你來 放慢步調 生活頓一點慢一點
用食物的味道回憶曾經的記憶
蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
在窗台仰望外頭的老樹，能感受到夕陽無限好只是近黃昏，溫暖的光窩心的食物讓平日生活的忙碌就在這天完美的結束。
蕭如松藝術園區。 四方青松茶屋丨日式老宅丨手作松食丨日式和食
四方青松茶屋
每道吃食盡是自在釋放 。輕鬆和食文化
最近臉書官網有活動：
蕭如松藝術園區十五周年 
即將推出超值套組唷!!!
「浴衣體驗」+「茶屋手做餐點」 只要799
穿著日本浴衣漫步在幽森小和日式老屋長廊， 一起感受帶來的藝術氛圍。
 
蕭如松藝術園區
開放時間：10：00~18:00 
每周二公休
 
四方青松茶屋
地址：新竹縣竹東鎮三民街60號
電話：03 510 1711
開放時間：
平日 11:00~18:00
假日 11:00~21:00
每周二公休
 

文章標籤

輕旅行 打卡景點 藝術園區 新竹景點 竹東 travel 主廚春雞 鹹食 浴衣體驗 日式老宅 糯香普洱 喝茶 和食 日式建築 蕨餅 櫻花水信玄餅 慢點和食 台灣旅行 台灣景點
 
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