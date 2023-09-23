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＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日本皇后麵粉、法國鹽之花、義大利初榨橄欖油～Ｑ彈口感吃起來不一樣！林居菜單

2023-09-23 17:31:19 省錢王JET吃喝玩樂趣 人氣：107
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省錢王JET吃喝玩樂趣

發表篇數：1359篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：林居手作烘培-隣人のパン
place新北市三重區中正北路178號178號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

林居手作烘培就在我母校對面，這邊其實晚上人潮稀少，沒想到會開這麼特別的麵包店，因為用料蠻好的，所以價格也沒有三重店家的親切感~

不過還是想要試試看這家的麵包如何，每次經過都沒有甚麼客人，我剛開始很擔心一下子就會再見，沒想到老闆們的堅持開創了一片天，提供三重果菜市場周邊（三重西區）新的麵包選擇！

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

林居手作烘培辦開放的烘焙空間，可以看到製作過程，可以相當安心，老闆對食安相當有信心，選用最好的食材，就是要做出與傳統發粉不同的麵包

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

林居烘培坊使用日本皇后粉、上白糖、法國愛樂薇奶油、加州核桃等等，當日現做的麵團吃起來口感新鮮更香Ｑ

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

林居手作烘培也有販售飲品，價格５０元起，種類品項不多，搭配麵包一起享用相當合適～

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

林居烘培坊一進入店內就聞到麵粉香氣，領取夾子跟餐盤，想吃甚麼自己拿，店內也有販售原杏杏仁茶

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

可能來的時間比較晚，麵包很多種類都賣完了，想吃鹹的甜的通通都有，大小比較小一點，但味道都還挺不賴的～

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

貝果、吐司、波羅選擇很多樣化，不定期研發各種新口味，三不五時就可以來試試看，嚐看看有甚麼新口味

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

店內有時候也有試吃的，可以嘗試看看，走比較日系的麵包，小巧很精緻，很適合當會議餐盒，也適合團體訂購一起享用～

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

貝果真的很香Ｑ，越咀嚼越感受到咬勁，香Ｑ的口感當早餐很實在，真材實料吃起來頗有飽足感

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

下次還想要試試看鹽可送，尤其加入巧克力，鹹鹹甜甜的好味道，吃起來不會膩口～

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

下次還想試試看就是純手工奶酪，香濃的好滋味令我期待不已，分享這家我家３分鐘就到的麵包店給大家試試看～

＋（三重麵包）林居手作烘培隣人のパン～三重超美麵包店！嚴選日

💭店家資訊 林居手作烘培-隣人のパン
🏠地址: 新北市三重區中正北路178號
☎️電話: 02-2980-0207
⏰時間: 1300-2000
😪公休: 周六公休
💲消費: 現金
💬IG: https://www.instagram.com/lin_neighbor/
🥢食記:  https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406608665


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